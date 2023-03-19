Хвича – первый за 16 лет дебютант топ-лиг с 10+10. Диего набрал 13+13 за «Вердер» в Бундеслиге-2006/07

Теги Вердер Диего бундеслига Германия серия А Италия рейтинги Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия первым за 16 лет набрал 10+10 за дебютный сезон в топ-лиге.

На счету полузащитника «Наполи» 12 голов и 10 результативных передач в чемпионате Италии.

Последним, кому удавалось за первый сезон в одной из ведущих лиг Европы продемонстрировать схожую статистику, был полузащитник Диего. Бразилец забил 13 раз и сделал 13 ассистов в Бундеслиге в составе «Вердера» в сезоне-2006/07.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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nugoboss
Диего супер, но теперь квара набирает ход. Хвича феномен.
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Плацкарт Вагоныч
Ответ abdulakushev@yandex.ru
Диего производил колоссальное впечатление. Вот это был талант, как он влиял на игру команды ничего подобного не припомню за другими.
Будь он в финале Кубка УЕФА, не факт, что Шахтер одолел бы Вердер.
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abdulakushev@yandex.ru
Диего производил колоссальное впечатление. Вот это был талант, как он влиял на игру команды ничего подобного не припомню за другими.
+2
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+2
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c0ncistad0r
удивился, когда сейчас увидел, что Диего в прошлом году еще играл. Безусловный талант, хотя потенциал у него был выше того, что в итоге смог реализовать.
Хвича же, думаю, свое возьмет, у парня впереди большое будущее. По крайней мере, всячески ему этого желаю
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mag rus
Капец, Диего ровесник Роналду. Я думал ему лет 50 уже 😱😱
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sprmn
Ответ QWertY
Диего… каким же мегафутболистом он был. Да и как круто играли в Кубке Уефа Вердер и Шахтер
Да много классных игроков было тогда в Вердере тот же Писарро на мой взгляд очень сильно недооценен.
+6
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QWertY
Диего… каким же мегафутболистом он был. Да и как круто играли в Кубке Уефа Вердер и Шахтер
+10
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David Aprasidze
Гол Диего в ворота Барсы 🫶🏻
+10
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+9
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Плацкарт Вагоныч
Браво Хвича! А Диего был тогда одним из любимых игроков 🙂
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Креветки с лимоном
Квара топ, не останавливайся!
+21
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