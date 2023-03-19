Хвича – первый за 16 лет дебютант топ-лиг с 10+10. Диего набрал 13+13 за «Вердер» в Бундеслиге-2006/07

первым за 16 лет набрал 10+10 за дебютный сезон в топ-лиге.

На счету полузащитника « » 12 голов и 10 результативных передач в чемпионате Италии.

Последним, кому удавалось за первый сезон в одной из ведущих лиг Европы продемонстрировать схожую статистику, был полузащитник Диего. Бразилец забил 13 раз и сделал 13 ассистов в Бундеслиге в составе « » в сезоне-2006/07.

Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.

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