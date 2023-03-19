Хвича – первый за 16 лет дебютант топ-лиг с 10+10. Диего набрал 13+13 за «Вердер» в Бундеслиге-2006/07
Хвича Кварацхелия первым за 16 лет набрал 10+10 за дебютный сезон в топ-лиге.
На счету полузащитника «Наполи» 12 голов и 10 результативных передач в чемпионате Италии.
Последним, кому удавалось за первый сезон в одной из ведущих лиг Европы продемонстрировать схожую статистику, был полузащитник Диего. Бразилец забил 13 раз и сделал 13 ассистов в Бундеслиге в составе «Вердера» в сезоне-2006/07.
Подробно со статистикой бывшего футболиста «Рубина» можно ознакомиться здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Хвича же, думаю, свое возьмет, у парня впереди большое будущее. По крайней мере, всячески ему этого желаю