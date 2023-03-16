Президент «Урала» поддержал арбитра .

Иванов сделал, комментируя судейство в матчах со « » в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Напомним, в матче 18-го тура Мир РПЛ «Спартак» - « » (2:2) Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева, который мог принести победу московской команде.

– Разговоры о том, что в матчах против «Урала» судьи допустили ошибки не в пользу «Спартака», – большая ложка дегтя для вас?

– Какая ошибка была в матче на Кубок?

– попали рукой в лицо.

– Ну хватит вам! Я сам восемь раз пересмотрел этот эпизод. Ну не пенальти это! Сергей Карасев – очень опытный арбитр. Если бы он увидел, что это фол, разве не указал бы на точку?

– Но как быть с ошибкой Мешкова?

– Виталик Мешков в целом хорошо отсудил тот матч. Но в концовке случилось то, что случилось. Возможно, он испугался, что нашего вратаря сбили, и заранее свистнул.

Ну что теперь поделать? После свистка нельзя было засчитывать гол. Бывает так, что и форварды с двух метров не забивают. Судьи – живые люди. Но я уверен, что у Виталика не было никакого злого умысла. Это опытный, большой арбитр, который может вести игру, контролировать ситуацию.

У нас таких судей немного. А то сразу начинается... Какой-то заговор искать, если допущена ошибка против больших клубов. Да если бы была возможность пересмотреть эпизод и засчитать гол, он бы его засчитал! Какие тут вопросы? Но ошибся...

А его сразу начали закапывать. Арбитрам сейчас очень тяжело. Их за ошибки зачехляют. Ну пропустил Мешков одну игру после той встречи. А сейчас смотрю назначения на ближайший тур. Мешкова опять нет. Почему? Слишком строгое наказание. Мы все в водной упряжке. Давайте делать футбол лучше. Судьи – нормальные ребята, но и они порой не безупречны, – сказал Иванов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас