Президент «Урала» выступил в защиту Мешкова: «Судьи – живые люди. А их за ошибки зачехляют. Бывает, что форварды с двух метров не забивают»

Теги Спартак Урал Григорий Иванов Виталий Мешков Кристофер Мартинс Перейра Спорт-Экспресс Футбол

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал арбитра Виталия Мешкова.

Иванов сделал, комментируя судейство в матчах со «Спартаком» в РПЛ и Фонбет Кубке России.

Напомним, в матче 18-го тура Мир РПЛ «Спартак» - «Урал» (2:2) Мешков ошибочно не засчитал гол Александра Соболева, который мог принести победу московской команде.

– Разговоры о том, что в матчах против «Урала» судьи допустили ошибки не в пользу «Спартака», – большая ложка дегтя для вас?

– Какая ошибка была в матче на Кубок?

– Мартинсу попали рукой в лицо.

– Ну хватит вам! Я сам восемь раз пересмотрел этот эпизод. Ну не пенальти это! Сергей Карасев – очень опытный арбитр. Если бы он увидел, что это фол, разве не указал бы на точку?

– Но как быть с ошибкой Мешкова?

– Виталик Мешков в целом хорошо отсудил тот матч. Но в концовке случилось то, что случилось. Возможно, он испугался, что нашего вратаря сбили, и заранее свистнул.

Ну что теперь поделать? После свистка нельзя было засчитывать гол. Бывает так, что и форварды с двух метров не забивают. Судьи – живые люди. Но я уверен, что у Виталика не было никакого злого умысла. Это опытный, большой арбитр, который может вести игру, контролировать ситуацию.

У нас таких судей немного. А то сразу начинается... Какой-то заговор искать, если допущена ошибка против больших клубов. Да если бы была возможность пересмотреть эпизод и засчитать гол, он бы его засчитал! Какие тут вопросы? Но ошибся...

А его сразу начали закапывать. Арбитрам сейчас очень тяжело. Их за ошибки зачехляют. Ну пропустил Мешков одну игру после той встречи. А сейчас смотрю назначения на ближайший тур. Мешкова опять нет. Почему? Слишком строгое наказание. Мы все в водной упряжке. Давайте делать футбол лучше. Судьи – нормальные ребята, но и они порой не безупречны, – сказал Иванов. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yalyon
Что то мне подсказывает, что не засчитай Мешков такой гол Уралу, Гришаня бы уже угрожал ему ноги битой переломать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Полностью согласен с Ивановым. У нас какие-то просто средневековые инквизиции по отношению к арбитрам. На их месте я бы создал профсоюз и сказал, что хватит всяким Заремам тявкать или подал в суд от лица профсоюза арбитров. Ошибаются все, они наказание за это получают. Но НЕДОПУСТИМО говорить, что они это делают специально. За эти слова надо держать базар - если нет доказательств, то будь добр тогда нести ответственность
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nur
Судей можно, конечно, жалеть. Вот только потом они опять косячат. А отстраняли бы игр на пять-десять, сразу бы пособраннее были). А не можешь без ошибок, так не суди, смени профессию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Туаев
Так можно было оправдывать судей пока не было ВАР...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Если это видел Карасев, то должны наказать его, а не только судью на ВАР. А так считают, что не видел.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Поникаров
вот и "Президент" - ЛИЗНУЛ...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunt13
Иванов такой жалкий. когда ошибка в пользк его команды он прям весь такой воспитанный, интеллигентный. Как только против его команды, он всех с говном смешать готов. Журналист тоже не даст соврать
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Саид Амирханов
Марионетка🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джиза
Вот же тип двуличный. Если им не зачитают - Москва все купила, если их противникам - ну с кем не бывает.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bleffinho
Только вот арбитры работают по вполне чётко описанным правилам, а футболисты ежесекундно импровизируют на умственном и физическом уровне. У футболистов переменных на порядок больше, чтобы ошибиться, чем у судей. И футболистов за ошибки бывает на всю жизнь зачихляют
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forrest Gamp
Рафик ни в чем не виноват
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий