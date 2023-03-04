Соболев о 2:2 с «Уралом»: «Спартак» выиграл 3:2, поздравляю болельщиков с победой. Претензий к судьям вообще нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев после ничьей с «Уралом» поздравил фанатов «Спартака» с победой.

Матч между этими командами в 18-м туре Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды.

«Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет.

«Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться. Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов», – сказал нападающий красно-белых. 

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

138 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Смирнов
обратись к психологу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трахтенберг месть коней
Ответ Jovana Jovičić
А Локомотив с проходом в кубке поздравил?
А локомотив забил больше 5 мячей?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Смирнов
он че бухой що ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Мефодий
Ответ GC oK
Ты бы мог написать короче - загавар!!!1!1!11!
Зачем так? Просто план газпромовских, он исполняется. Никакого заговора.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Ответ Наталья Ларионова
Спартачи в своём мире живут. Уже не первый раз, когда они проигрывают, говорят, что выиграли.
Они живут в правильном мире... Соболев озвучил правду... и он по сути прав... Завуалированно он дал понять, что здесь явно прослеживается питерский след :)... клоунада с "чемпионствами" зенита продолжается, любыми средствами :)...
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Ответ Igoreshez
Да этот выход получился, потому что Спартак ещё летел забивать реальный, а не виртуальный победный гол.
Дак и гол Соболева получился, потому что филипенко помешал помазуну выбить Мяч. Так что о чем тут говорить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rcbkz6mrtd
Спартак сегодня показал характер и добыл волевую победу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Вечно в бане
«Нытики» «Проиграли и проиграли, что жаловаться» «Нормальное было судейство» Хрюкала вся тушинская торсида после матча с Локо. Посмотрим, что теперь будет.
Хрькаешь ты
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Ответ Jovana Jovičić
А Локомотив с проходом в кубке поздравил?
Тот гол Локомотиву бы не помог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Древний спартач
Ответ Роберт Дауни-средний
как же этот шепелявый недоумок напрягает, на него вот смотришь - на лице все 50 IQ написано
Вы с отцом поругались ? Зачем так его оскорблять ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xomamb
в упорнейшей борьбе Урал вырвал очко у Спартака
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Ларионова
Спартачи в своём мире живут. Уже не первый раз, когда они проигрывают, говорят, что выиграли.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mediaboss22
Ответ Ебздрогыч
В общем виртуально у нас три очка после матча. Вспоминается старый анекдот. Приходит сын к отцу и спрашивает: - Папа а что такое виртуально и реально? - Подойди сынок к каждому члену из нашей семьи и спроси, готовы ли они переспать с афроамериканцем за 1 миллион баксов. Подходит сын к маме: - Мама, а ты готова переспать с афроамериканцем за 1 миллион баксов? - Конечно готова! Деньги-то вон ведь какие огромные!!! Затем подходит к бабушке: - Бабуль, ты готова переспать с афроамериканцем за 1 миллион баксов? - Конечно внучок, такие ж бабки всю жизнь копить можно! Потом к Деду: - Дед, ты готов переспать с афроамериканцем за 1 миллион баксов? - Естественно! Машину куплю, гараж, дом в деревне отремонтирую. Возвращается сын к отцу, говорит мол все согласились. Ему отец и отвечает: - Вот сынок смотри. Виртуально мы имеем 3 миллиона баксов, а реально - две ##### и один старый #######!
старый анекдот от Газзаева)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Скрипник
Ахахахха хорош Саня)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natan Pilkin
Ответ Jovana Jovičić
А Локомотив с проходом в кубке поздравил?
Что с голом Зобнина, что без гола, Локомотив для прохода дальше должен был забивать. А вместо этого пропустил ещё. (из зоны, кстати, того же Тикнизяна, который пытался проводить за бровку стоячий мяч)

Немножко отличается роль судьи в результате от решающего гола на 87-й минуте, не так ли.

Другое дело, что Спартаку тоже необязательно было пропускать два гола при таком преимуществе, тогда закидоны судьи ни на что бы не влияли.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Ответ Буратино55
+++ Вот ниче против Спартака не имею, но так противно было когда после матча с локо все спартачи писали что судили хорошо, судья молодец, хотя там явно засудили локо. Карма
Так все победители говорят и игроки Локо говорили бы так же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ fil_spb
Вот поэтому Спартак сегодня из-за ошибки Мешкова ни капельки не жалко. За вот эти наглые вопросы кб "В чём Локо засудили?" и глумление над ошибками судей в свою пользу. Кушайте, вы заслужили.
Ты не можешь ответить в чём Локо засудили? Всё чётко было. В АПЛ именно так и судят, дают бороться доконца. Из-за ошибки игрока Локо, вы сваливаете на судейство.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Ermolin
Ответ Jovana Jovičić
А Локомотив с проходом в кубке поздравил?
А где там проход Локомотива, если даже без гола Зобнина счёт становится 4:2?! Лишь что-то написать, да?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadyan63
Дельфин запищал!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диванный эксперт
А кто из игроков прям ноет про судейство? Игнатов интервью сказал, что бывает, Соболев шутит, а проводницы с бездомными больше разгоняют волну.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Ответ Алекс Я
Комментарий удален модератором
Если все вокруг больные, а ты один здоровый, ты уверен, что здоровый именно ты?
Локо в Кубке и ничего не потерял.
По сравнению с Заремой, ты больше похож на уличную девку.
Ну, а фанаты наши слово держат. Хотя, команде это их решение на пользу не идёт.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aberrant
что уж тут - судейство не самая сильная сторона нашего государства))) На всех уровнях.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Жалко секту
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роберт Дауни-средний
как же этот шепелявый недоумок напрягает, на него вот смотришь - на лице все 50 IQ написано
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Кирилл Мефодий
Причем зенит? Это же очевидно: мешков - прикормленный газпромовский судья. И сегодня он обеспечил питерскому проекту нужный результат.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий