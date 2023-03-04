Соболев о 2:2 с «Уралом»: «Спартак» выиграл 3:2, поздравляю болельщиков с победой. Претензий к судьям вообще нет»
Александр Соболев после ничьей с «Уралом» поздравил фанатов «Спартака» с победой.
Матч между этими командами в 18-м туре Мир РПЛ закончился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры Виталий Мешков не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды.
«Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет.
«Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться. Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов», – сказал нападающий красно-белых.
У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?
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Немножко отличается роль судьи в результате от решающего гола на 87-й минуте, не так ли.
Другое дело, что Спартаку тоже необязательно было пропускать два гола при таком преимуществе, тогда закидоны судьи ни на что бы не влияли.
Локо в Кубке и ничего не потерял.
По сравнению с Заремой, ты больше похож на уличную девку.
Ну, а фанаты наши слово держат. Хотя, команде это их решение на пользу не идёт.