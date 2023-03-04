после ничьей с « » поздравил фанатов «Спартака» с победой.

между этими командами в 18-м туре Мир закончился ничьей со счетом 2:2. На 85-й минуте Соболев отправил мяч в ворота соперников. Главный арбитр игры не засчитал взятие ворот, вероятно, посчитав, что Кристофер Мартинс сфолил на вратаре Илье Помазуне. Судья свистнул до удара Соболева. На самом деле Помазун столкнулся с защитником своей же команды.

«Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака» с победой. Считаю, что забил красивый гол! Мы выиграли со счетом 3:2, претензий к судьям вообще нет.

«Урал» молодцы, мы тоже, но надо исправляться. Если брать игру, которую мы сегодня выиграли, то оценю «Спартак» на пять баллов», – сказал нападающий красно-белых.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

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