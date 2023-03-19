Вероятность перехода Месси в МЛС оценивают в 10-20%. Бекхэм и «Интер Майами» общались с окружением Лео во время ЧМ

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм лига 1 Франция возможные трансферы агенты Интер Майами Футбол

МЛС надеется привлечь Лионеля Месси.

Как сообщает специалист по трансферам в МЛС Жером Меари, представители лиги связывались с окружением аргентинца во время чемпионата мира.

«Есть 10-20% вероятности, что он перейдет в МЛС, потому что ему действительно предлагают довольно интересный проект.

Бекхэм и руководство «Интер Майами» связывались с окружением Месси во время чемпионата мира. Я знаю, что МЛС ищет решение, чтобы попытаться привлечь его.

Им удалось привлечь Бекхэма, предложив ему возможность стать владельцем франшизы МЛС. Возможно, они собираются предложить то же самое Месси», – сказал Меари в эфире Téléfoot.

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. В текущем сезоне на счету форварда 13 голов и 13 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Его подробная статистика доступна здесь.

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2 комментария

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Real_v_dushe
Если исходить из подходов, то они безусловно молодцы: нашли правильный путь - напирать на его жадность. Но если исходить из бизнеса, то неизвестно лучше ли это для них.
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avcgloronalduMU
да блин, Месси перейдет в Интер Майами только после того, как станет совладельцем
тогда он будет работать для себя
скорее всего это будет через 3-4 года, когда в США будет чемп мира
+2
-1
+1
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