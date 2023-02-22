Фил Невилл о Месси в «Интер Майами»: «Это был бы самый крупный трансфер в истории американского спорта»
Главный тренер «Интер Майами» рассказал, какое значение может иметь трансфер Лионеля Месси.
«Я думаю, что это выходит за пределы «Интер Майами». Я думаю, это касается всей МЛС. Это важно для МЛС.
Я думаю, что это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта».
О повышенном внимании после прихода Месси
«Жизнь изменится. Все будет по-другому. Деревьям [возле базы] придется стать выше. Охране придется стать строже.
Игрокам придется изменить путь, которым они идут на стадион. Отели, в которых мы останавливаемся, возможно, придется поменять», – сказал Фил Невилл в интервью The Athletic.
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Вот о чем речь.
Тот же Марадона на родине.
Поэтому только после ЧМ статус Месси как величайшего неоспорим.
На него шли улицы, как на Диего в свое время?)))
У них что там карликовой берёзой всё засажено !?
Тут и правда деревьям придется стать выше, что бы соответствовать ибо в истории только три величайших имени - Месси, Марадона и Пеле.
Без ЧМ невозможет статус величайшего ибо не покорена главная вершина не только в футболе, но и в спорте - ФИФА ЧМ.