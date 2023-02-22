Фил Невилл о Месси в «Интер Майами»: «Это был бы самый крупный трансфер в истории американского спорта»

Теги ПСЖ Фил Невилл МЛС Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Интер Майами Футбол

Главный тренер «Интер Майами» рассказал, какое значение может иметь трансфер Лионеля Месси.

«Я думаю, что это выходит за пределы «Интер Майами». Я думаю, это касается всей МЛС. Это важно для МЛС. 

Я думаю, что это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта».

О повышенном внимании после прихода Месси

«Жизнь изменится. Все будет по-другому. Деревьям [возле базы] придется стать выше. Охране придется стать строже.

Игрокам придется изменить путь, которым они идут на стадион. Отели, в которых мы останавливаемся, возможно, придется поменять», – сказал Фил Невилл в интервью The Athletic.

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18 комментариев

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Tahir Turk
Ответ Андрей Хенто
А т.е. до этого когда стоял Модрич было не понятно за какой клуб я болею? За поздравления спасибо.
Да это и в профиле написано) просто за модрича персонально я и сам болею👍😀
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Андрей Хенто
Ответ Tahir Turk
А ты после вчерашнего вечера аж аватарку поменял😀 ну, поздравляю тогда👍
А т.е. до этого когда стоял Модрич было не понятно за какой клуб я болею? За поздравления спасибо.
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avcgloronalduMU
млс прогрессирует, в США будет чемп мира, если Месси перейдет в Бекхэму, то будет всем хорошо
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прощай Роналду
Слишком крупный, не потянете и не дождетесь)
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Пако
Пусть подождут америкосы.
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Oleg
Ответ Андрей Хенто
Беккенбауэр тоже чемпион мира, один из величайших защитников в истории. Но всегда будут на устах те, кто забивает голы, а не те, кто их не даёт забивать. Так было всегда и так будет и в дальнейшем. Не совсем это справедливо, но как есть.
Я знаю что он ЧМ, но он никогда не был иконой миллионов, он не собирал улицы как рок звезда, это мог Диего, Пеле, сейчас Месси.
Вот о чем речь.
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Oleg
Ответ Андрей Хенто
Ну возможно у Вас, персональных фанатов и были, у обычных любителей футбола их не было.
Были)
Тот же Марадона на родине.
Поэтому только после ЧМ статус Месси как величайшего неоспорим.
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Tahir Turk
Ответ Андрей Хенто
Беккенбауэр тоже чемпион мира, один из величайших защитников в истории. Но всегда будут на устах те, кто забивает голы, а не те, кто их не даёт забивать. Так было всегда и так будет и в дальнейшем. Не совсем это справедливо, но как есть.
А ты после вчерашнего вечера аж аватарку поменял😀 ну, поздравляю тогда👍
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Андрей Хенто
Ответ Oleg
Без ЧМ были бы всегда вопросы, сейчас их просто нет. Месси прошел футбол.
Ну возможно у Вас, персональных фанатов и были, у обычных любителей футбола их не было.
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Андрей Хенто
Ответ Oleg
Ладно Пеле, он один из трех величайших, а Беккенбауэр имел такой же резонанс?))) На него шли улицы, как на Диего в свое время?)))
Беккенбауэр тоже чемпион мира, один из величайших защитников в истории. Но всегда будут на устах те, кто забивает голы, а не те, кто их не даёт забивать. Так было всегда и так будет и в дальнейшем. Не совсем это справедливо, но как есть.
+3
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Oleg
Ответ Андрей Хенто
На самом деле Вы притягиваете за уши, допустим, не выиграла бы Аргентина Мундиаль, все равно Месси был бы в когорте величайших.
Без ЧМ были бы всегда вопросы, сейчас их просто нет. Месси прошел футбол.
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+1
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Андрей Хенто
Ответ Oleg
Ну так конечно ЧЕМПИОН МИРА. Тут и правда деревьям придется стать выше, что бы соответствовать ибо в истории только три величайших имени - Месси, Марадона и Пеле. Без ЧМ невозможет статус величайшего ибо не покорена главная вершина не только в футболе, но и в спорте - ФИФА ЧМ.
На самом деле Вы притягиваете за уши, допустим, не выиграла бы Аргентина Мундиаль, все равно Месси был бы в когорте величайших.
+2
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+1
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Ришад Хайруллин
снова новость о том что Месси куда переходит то в Барсу то в Майями
+1
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Oleg
Ответ HI MARS
Пеле и Беккенбауэр 👉 Нью-Йорк Космос
Ладно Пеле, он один из трех величайших, а Беккенбауэр имел такой же резонанс?)))
На него шли улицы, как на Диего в свое время?)))
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Sevuska
Деревьям стать выше !?
У них что там карликовой берёзой всё засажено !?
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-1
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Oleg
Ну так конечно ЧЕМПИОН МИРА.
Тут и правда деревьям придется стать выше, что бы соответствовать ибо в истории только три величайших имени - Месси, Марадона и Пеле.

Без ЧМ невозможет статус величайшего ибо не покорена главная вершина не только в футболе, но и в спорте - ФИФА ЧМ.
0
-3
-3
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HI MARS
Пеле и Беккенбауэр 👉 Нью-Йорк Космос
0
-3
-3
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Барсик Юрана
Даже приход Пеле померк бы
+2
-2
0
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