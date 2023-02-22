Фил Невилл о Месси в «Интер Майами»: «Это был бы самый крупный трансфер в истории американского спорта»

Главный тренер «Интер Майами» рассказал, какое значение может иметь трансфер .

«Я думаю, что это выходит за пределы «Интер Майами». Я думаю, это касается всей . Это важно для МЛС.

Я думаю, что это, вероятно, был бы самый крупный трансфер за всю историю американского спорта».

О повышенном внимании после прихода Месси

«Жизнь изменится. Все будет по-другому. Деревьям [возле базы] придется стать выше. Охране придется стать строже.

Игрокам придется изменить путь, которым они идут на стадион. Отели, в которых мы останавливаемся, возможно, придется поменять», – сказал в интервью The Athletic.

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