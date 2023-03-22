Рауль готов возглавить «Реал», если появится такая возможность
Рауль готов возглавить «Реал».
Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Radio Marca, Рауль готов стать главным тренером мадридского клуба, если представится такая возможность.
Бывший форвард «Реала» сейчас тренирует «Кастилью». А Карло Анчелотти занимает пост тренера главной команды.
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