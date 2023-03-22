Рауль готов возглавить «Реал», если появится такая возможность

Рауль готов возглавить « ».

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Radio Marca, готов стать главным тренером мадридского клуба, если представится такая возможность.

Бывший форвард «Реала» сейчас тренирует «Кастилью». А Карло Анчелотти занимает пост тренера главной команды.

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