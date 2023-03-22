Рауль готов возглавить «Реал», если появится такая возможность

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Рауль Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Футбол

Рауль готов возглавить «Реал». 

Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на Radio Marca, Рауль готов стать главным тренером мадридского клуба, если представится такая возможность.

Бывший форвард «Реала» сейчас тренирует «Кастилью». А Карло Анчелотти занимает пост тренера главной команды. 

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36 комментариев

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Tolrom
Ответ Zombieset
Кхм-кхм. А нафига огромные затраты, когда можно раз в пару лет вываливать рекордные точечные трансферы? Бэйл, Азар, Де Хеа, Мбаппе (последние двое так и не состоялись, да)
так я не говорю, что это плохо, я ответил на комент, что Пирес не экономный. Сезоне 09-10 реал потратил около 230 лямов на трасферы, единственный сезон где они тратили больше это 19-20, и то за 10 лет рыночная стоимость играков существенно увеличилась
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Ruslan3132
Если Анчи уйдет, хочу увидеть Рауля у руля! И дать ему время, минимум 2 сезона.
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11 метровый
Лишь бы не было как у Зеедорфа, Джеррарда и Лэмпарда. Тоже легенды, тоже авторитеты в раздевалке, тоже умные футболисты, но... провал. Хотя, по итогу Джеррард смог, но не в родном клубе.
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Том Мунтян
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Видимо Перес не собирается особо вкладываться в состав летом. Поэтому и поставит Рауля тренером, который особо возникать не будет, а может из Кастильи кого подтянет. Тот же Тухель не пойдет в Реал без хорошего бюджета
Тухель приползёт в Мадрид даже если вне состава окажется 50% игроков. Ты, видимо, расстановку сил в мировом футболе плохо понимаешь)
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Homelender_666
Ответ Андрей Хенто
А мне кажется, что Флорентино обязательно выйдет на трансферный рынок и пошумит, все-таки это скорее всего его последний года правления в Мадриде, он уже далеко не молод. Мне кажется он захочет напоследок оставить Мадрид конкурентоспособным + сделать эти трансферы на обновленном и самом современном стадионе планеты.
Болельщики будут безмерно благодарны, если он подпишет топового правого защитника, Беллингема и Осимхена.
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M93
Ответ Burel
помню, перес знатно выпнул его из клуба
Сколько можно 🤡 объяснять, что Рауля не выгоняли. Ему не могли дать гарантированное место в старте и поэтому он выбрал вариант с уходом, так как хотел ещё играть больше.
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Zombieset
Ответ Tolrom
по-моему ты что-то путаешь)) единственный раз когда он выложил много денег, был его новый заход на президенство в клубе, это год когда пришли Роналду, Кака и прочие. после этого огромных трат не было
Кхм-кхм. А нафига огромные затраты, когда можно раз в пару лет вываливать рекордные точечные трансферы? Бэйл, Азар, Де Хеа, Мбаппе (последние двое так и не состоялись, да)
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Panther Black
вот это отлично будет два игрока легенда стали тренерами да еще будетэль класико
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Мужанов Дмитрий Александрович
Это правильно. Если из Кастильи возьмёт пару человек которые со временем заиграют, будет вообще хорошо.
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Temo Sokhadze
Ответ Artem Piatkov
При всём уважении к Раулю, а это один из величайших футболистов Реала 👆 Но в последнем сезоне 2009/2010 у него было всего 7+3 за 39 матчей С такой статистикой в Реале не играют (да и играл он от силы +-20 минут каждый матч) поэтому и провели его на покой в Шальке Рауль не в обиде
ну, если он играл +-20 минут и сделал 7+3, это очень даже крутая стата для игрока замены
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Dan Kennedy
Ответ Moscwow
Помнишь, как Лапорта знатно выпнул Месси из клуба?
Помню как Месси выпнул Барселону из своей карьеры
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Андрей Хенто
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Видимо Перес не собирается особо вкладываться в состав летом. Поэтому и поставит Рауля тренером, который особо возникать не будет, а может из Кастильи кого подтянет. Тот же Тухель не пойдет в Реал без хорошего бюджета
А мне кажется, что Флорентино обязательно выйдет на трансферный рынок и пошумит, все-таки это скорее всего его последний года правления в Мадриде, он уже далеко не молод. Мне кажется он захочет напоследок оставить Мадрид конкурентоспособным + сделать эти трансферы на обновленном и самом современном стадионе планеты.
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Tolrom
Ответ FEZ10
Перес и экономие,это несовместимо
по-моему ты что-то путаешь)) единственный раз когда он выложил много денег, был его новый заход на президенство в клубе, это год когда пришли Роналду, Кака и прочие. после этого огромных трат не было
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&_Bishep_&
Ответ Burel
помню, перес знатно выпнул его из клуба
Рауль после 27 лет остановился.
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Moscwow
Ответ Burel
помню, перес знатно выпнул его из клуба
Помнишь, как Лапорта знатно выпнул Месси из клуба?
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sargerasxd
Через полгода уволят с позором.
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Спартак Уокер
Анчелоти не заслужил увольнения думаю надо подождать и дать ему шанс в следующем сезоне
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xa-xa
Я бы не советовал Раклю суваться туда, забыл как его в своё время выкинули из команды игроком... Неблагодарные..
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nurgali.akzigitov9@gmail.com
Ответ Burel
помню, перес знатно выпнул его из клуба
Никто его не выпинывал, он просто хотел играть, сам ушел в Шальке, Реал еще какое-то время ему часть зарплаты платил.
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Геннадий Чеботарев
Рауль может и готов,но готов ли к этому Реал. Рауль это в любом случае кот в мешке. не думаю что перцу в этом году нужны эксперименты,в год открытия стадиона. ему сейчас нужна команда победитель с тренером легендой.
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Алексей Радевич
Ответ Artem Piatkov
При всём уважении к Раулю, а это один из величайших футболистов Реала 👆 Но в последнем сезоне 2009/2010 у него было всего 7+3 за 39 матчей С такой статистикой в Реале не играют (да и играл он от силы +-20 минут каждый матч) поэтому и провели его на покой в Шальке Рауль не в обиде
8+5 Бензема в сезоне Десимотерсеры... Передает тебе привет)
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Алексей Радевич
Смешно будет если назначат Поча, а ему скажут, ну посиди ты еще годик в молодежке, с тобой же ничего не станет
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Yri Yrov
добро пожаловать ЛЕ будет тогда , при всем уважении не надо пока.
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Burel
Ответ Мадрид наказывает!
Помню Рауль знатно унижал деревню в класико и ЛЧ))
В класико ? о да, это замечательно.
За последние 25 лет: 3:0 3:0 3:0 3:0 6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 🔝🔥
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Нефанатик
Да кого угодно уже, лишь бы этого Анчелотти убрать.
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