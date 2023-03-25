Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший из всех. Побеждаешь в Испании, Италии, Англии и Франции – значит, разбираешься в футболе»
Фабио Капелло назвал лучшим тренером Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал».
«Он лучший из всех. Если ты побеждаешь в Испании, Италии, Англии, Франции, то это потому, что ты разбираешься в футболе. Цифры есть цифры.
Тренировать «Реал» непросто, нужно многое знать. Игроки в разговоре с тобой сразу поймут, что ты чем-то не владеешь.
В прошлом году после победы команды в Ла Лиге было много разговоров о том, почему она отходила назад, играла на контратаках. Но это тактика. Когда ты подписываешь контракт с «Реалом», ты понимаешь, что такие разговоры будут. Если ты не побеждаешь, тебя выгоняют. Я побеждал – и меня все равно выгнали.
Карло опытен, он знает разные языки, понимает футбол – это важно. Когда едешь тренировать в другую страну, ты должен во многом разобраться: как люди хотят играть в футбол, что ты можешь сделать. И ты должен владеть языком. Я думаю, Карло со всем может справляться хорошо. Я считаю, что он способен тренировать в любой точке мира», – заявил бывший главный тренер «Реала».
- То есть, не один из великих, а лишь разбираешься в футболе! ))
с Сити ЛЧ выиграл? нет
с Баварией выиграл? нет
так про любого тренера можно на собирать
Анчелоти - 5 увольнений (Ювентус, Челси, Реал, Бавария, Наполи). И шестое на подходе
P.S. Седьмое, Парму забыл
Выиграл ЛЧ с ПСЖ?:) Нет.
Выиграл скудетто с Наполи?:) Нет.
Вошёл в топ 4 АПЛ с Эвертоном?:) Нет.
Не понимаю, в чем же он лучше...
А Гвардиола со своими жалкими 4 титулами АПЛ за 5 лет такой себе коуч)