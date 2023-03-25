Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший из всех. Побеждаешь в Испании, Италии, Англии и Франции – значит, разбираешься в футболе»

назвал лучшим тренером , возглавляющего «Реал».

«Он лучший из всех. Если ты побеждаешь в , Италии, Англии, Франции, то это потому, что ты разбираешься в футболе. Цифры есть цифры.

Тренировать «Реал» непросто, нужно многое знать. Игроки в разговоре с тобой сразу поймут, что ты чем-то не владеешь.

В прошлом году после победы команды в Ла Лиге было много разговоров о том, почему она отходила назад, играла на контратаках. Но это тактика. Когда ты подписываешь контракт с «Реалом», ты понимаешь, что такие разговоры будут. Если ты не побеждаешь, тебя выгоняют. Я побеждал – и меня все равно выгнали.

Карло опытен, он знает разные языки, понимает футбол – это важно. Когда едешь тренировать в другую страну, ты должен во многом разобраться: как люди хотят играть в футбол, что ты можешь сделать. И ты должен владеть языком. Я думаю, Карло со всем может справляться хорошо. Я считаю, что он способен тренировать в любой точке мира», – заявил бывший главный тренер « ».