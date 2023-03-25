Фабио Капелло: «Анчелотти – лучший из всех. Побеждаешь в Испании, Италии, Англии и Франции – значит, разбираешься в футболе»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Футбол

Фабио Капелло назвал лучшим тренером Карло Анчелотти, возглавляющего «Реал».

«Он лучший из всех. Если ты побеждаешь в Испании, Италии, Англии, Франции, то это потому, что ты разбираешься в футболе. Цифры есть цифры.

Тренировать «Реал» непросто, нужно многое знать. Игроки в разговоре с тобой сразу поймут, что ты чем-то не владеешь.

В прошлом году после победы команды в Ла Лиге было много разговоров о том, почему она отходила назад, играла на контратаках. Но это тактика. Когда ты подписываешь контракт с «Реалом», ты понимаешь, что такие разговоры будут. Если ты не побеждаешь, тебя выгоняют. Я побеждал – и меня все равно выгнали.

Карло опытен, он знает разные языки, понимает футбол – это важно. Когда едешь тренировать в другую страну, ты должен во многом разобраться: как люди хотят играть в футбол, что ты можешь сделать. И ты должен владеть языком. Я думаю, Карло со всем может справляться хорошо. Я считаю, что он способен  тренировать в любой точке мира», – заявил бывший главный тренер «Реала».

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17 комментариев

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OSHO - ऊर्जा
Побеждаешь в Испании, Италии, Англии и Франции – значит, разбираешься в футболе

- То есть, не один из великих, а лишь разбираешься в футболе! ))
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AF007
Ответ Рустам Гарипов
издержки профессии, тем более Карло уже немолодой, а в более молодые тренера с тактическими идеями сейчас в моде
Тактические идеи были в моде всегда. Без них можно выигрывать только с такими составами: https://images2.imgbox.com/a3/13/qemriaFH_o.jpg
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Никому_никабельный
В смысле?? Мостовой получается не разбирается в футболе? 😳
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Крыс Пол
Хави вертел все эти достижения
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Evgeny Trifonov
Ответ Отец Абду
Выиграл ЛЧ с Баварией?:) Нет. Выиграл ЛЧ с ПСЖ?:) Нет. Выиграл скудетто с Наполи?:) Нет. Вошёл в топ 4 АПЛ с Эвертоном?:) Нет. Не понимаю, в чем же он лучше...
а кого считать? Пепа?
с Сити ЛЧ выиграл? нет
с Баварией выиграл? нет
так про любого тренера можно на собирать
+4
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Рустам Гарипов
Ответ AF007
Пеп - 0 увольнений Анчелоти - 5 увольнений (Ювентус, Челси, Реал, Бавария, Наполи). И шестое на подходе P.S. Седьмое, Парму забыл
издержки профессии, тем более Карло уже немолодой, а в более молодые тренера с тактическими идеями сейчас в моде
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WESTERN-
Мне кажется Капелло тоже мог повторит этот же успех. Вроде Все команды на клубном уровене приводил к чемпионству. По победам в ЛЧ может и не дотянул бы.
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AF007
Ответ Рустам Гарипов
С чтением все в порядке, не беспокойся) не надо принижать заслуги Карло и если уж вспоминать неудачные моменты карьеры, ты уж вспомни фейлы Пепа в лиги чемпионов с Баварией, Реалом и другими, не надо быть предвзятым)
Пеп - 0 увольнений
Анчелоти - 5 увольнений (Ювентус, Челси, Реал, Бавария, Наполи). И шестое на подходе

P.S. Седьмое, Парму забыл
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Рустам Гарипов
Ответ Рустам Гарипов
С чтением все в порядке, не беспокойся) не надо принижать заслуги Карло и если уж вспоминать неудачные моменты карьеры, ты уж вспомни фейлы Пепа в лиги чемпионов с Баварией, Реалом и другими, не надо быть предвзятым)
Да и пользователь с ником Qwerty, зачем блокировать ответы на твои сообщения?)
+1
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Рустам Гарипов
С чтением все в порядке, не беспокойся) не надо принижать заслуги Карло и если уж вспоминать неудачные моменты карьеры, ты уж вспомни фейлы Пепа в лиги чемпионов с Баварией, Реалом и другими, не надо быть предвзятым)
+2
-2
0
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Отец Абду
Выиграл ЛЧ с Баварией?:) Нет.
Выиграл ЛЧ с ПСЖ?:) Нет.
Выиграл скудетто с Наполи?:) Нет.
Вошёл в топ 4 АПЛ с Эвертоном?:) Нет.
Не понимаю, в чем же он лучше...
+5
-5
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QWertY
Ответ Рустам Гарипов
Чемпионства топ 5 лиг, 4 лиги чемпионов, финалы лиги чемпионов в 3-х десятилетиях, ты о чем вообще?)
Я уже написал о чем. Со чтением проблемы?
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Экспертное мнение
Анчелотти хорош, надо продлевать Реалу. Хави одобряет.
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Рустам Гарипов
Ответ QWertY
5 чемпионств за всю карьеру! Профуканные чемпионства Монпелье, Атлетико и сейчас Барсе, 5 место с Миланом. Вот он топяра! А Гвардиола со своими жалкими 4 титулами АПЛ за 5 лет такой себе коуч)
Чемпионства топ 5 лиг, 4 лиги чемпионов, финалы лиги чемпионов в 3-х десятилетиях, ты о чем вообще?)
+3
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QWertY
5 чемпионств за всю карьеру! Профуканные чемпионства Монпелье, Атлетико и сейчас Барсе, 5 место с Миланом. Вот он топяра!
А Гвардиола со своими жалкими 4 титулами АПЛ за 5 лет такой себе коуч)
+3
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Reims Start 2023
Карло Анчелотти хорош, в этом не поспоришь.
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Олиг
Так то Германию и Баварию забыл.
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