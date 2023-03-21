«Реал» рассматривает тренера «Айнтрахта» Гласнера в числе кандидатов на замену Анчелотти

Теги Айнтрахт Франкфурт Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Рауль Ла Лига Маурисио Почеттино Томас Тухель Оливер Гласнер Футбол

«Реал» рассматривает Оливера Гласнера в числе кандидатов на замену Карло Анчелотти.

Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на Bild, будущее Анчелотти, чей контракт истекает летом 2024 года, зависит от выступления «Реала» в Лиге чемпионов.

Руководство «Реала» рассматривает разные кандидатуры на пост главного тренера в случае ухода Анчелотти в конце текущего сезона. Помимо Томаса Тухеля, Рауля, Маурисио Почеттино и Хаби Алонсо, «Реал» рассматривает возможное назначение  Оливера Гласнера, который сейчас возглавляет «Айнтрахт».

Гласнер тренирует «Айнтрахт» с лета 2021 года. Под руководством австрийского специалиста клуб выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22.

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15 комментариев

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кuraakula belov
Почему топы не рассматривают тренера Бенфики?
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Team_Coach
Да Бердыева берите сразу, он и с Барсой знает, как играть
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Jaxongir Shodiev
Видимо из-за того, что он побеждал барсу с более слабым составом
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hawkins 2266
Что не так с Карло Анчелотти? Зачем другие тренеры? Объясните кто понимает
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fellx
Апрель близок
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Сергей Жарковский
Это что шутка такая?😂
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Вася Столяр
Ищут тренера, способного одолеть Хави, не иначе
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Betting Star
Да вы шутите.)
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Abid_88
Это назначение покруче Поттера
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Айхальский
Рауль оптимальный вариант
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Artem Piatkov
Впечатление, что Перес иногда просто издевается над болельщиками Реала))

Есть же Тухель, Зидан и можно даже Клоппа переманить из Ливерпуля при желании (а он захочет, так как Ливерпуль уже по сути отработанный вариант)

Нет - возьмём Гласнера, который Кёльнам и Унионам проигрывает по 0:3, 0:2 😅😅

В своё время приглашения сомнительных кандидатур типа Бенитеса, Лопетеги, Пеллегрини и Солари стоили Реалу побед и безтрофейных сезонов...
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The Best
По логике Переса если не можешь обыграть Барселону то нужно пригласить тренера который уже это делал)
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werowolf-gears
Сомнительный вариант, как бы не оказался австрийским Лопетеги
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белошип
Какие ещё на-х Гласнеры,когда есть топ вариант с Тухелем?
Если Перес хочет вновь начать на.силовать полосатый кабинет нужно звать Тухеля и никого больше
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Андрей Букин
Не хотят ли с Тухелем поболтать?)
+3
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