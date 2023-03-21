«Реал» рассматривает тренера «Айнтрахта» Гласнера в числе кандидатов на замену Анчелотти

«Реал» рассматривает Оливера Гласнера в числе кандидатов на замену .

Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на Bild, будущее Анчелотти, чей контракт истекает летом 2024 года, зависит от выступления « » в Лиге чемпионов.

Руководство «Реала» рассматривает разные кандидатуры на пост главного тренера в случае ухода Анчелотти в конце текущего сезона. Помимо Томаса Тухеля, Рауля, Маурисио Почеттино и Хаби Алонсо, «Реал» рассматривает возможное назначение , который сейчас возглавляет «Айнтрахт».

Гласнер тренирует « » с лета 2021 года. Под руководством австрийского специалиста клуб выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас