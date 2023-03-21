«Реал» рассматривает тренера «Айнтрахта» Гласнера в числе кандидатов на замену Анчелотти
«Реал» рассматривает Оливера Гласнера в числе кандидатов на замену Карло Анчелотти.
Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на Bild, будущее Анчелотти, чей контракт истекает летом 2024 года, зависит от выступления «Реала» в Лиге чемпионов.
Руководство «Реала» рассматривает разные кандидатуры на пост главного тренера в случае ухода Анчелотти в конце текущего сезона. Помимо Томаса Тухеля, Рауля, Маурисио Почеттино и Хаби Алонсо, «Реал» рассматривает возможное назначение Оливера Гласнера, который сейчас возглавляет «Айнтрахт».
Гласнер тренирует «Айнтрахт» с лета 2021 года. Под руководством австрийского специалиста клуб выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Есть же Тухель, Зидан и можно даже Клоппа переманить из Ливерпуля при желании (а он захочет, так как Ливерпуль уже по сути отработанный вариант)
Нет - возьмём Гласнера, который Кёльнам и Унионам проигрывает по 0:3, 0:2 😅😅
В своё время приглашения сомнительных кандидатур типа Бенитеса, Лопетеги, Пеллегрини и Солари стоили Реалу побед и безтрофейных сезонов...
Если Перес хочет вновь начать на.силовать полосатый кабинет нужно звать Тухеля и никого больше