Глейзеры могут продать «МЮ». Клуб готовится официально объявить об этом
«Манчестер Юнайтед» может быть продан семьей Глейзеров.
По информации Sky Sports, владельцы «Манчестер Юнайтед» изучают возможность продажи клуба после 17 лет владения командой.
Глейзеры готовятся в ближайшее время официально объявить о своем намерении изучить потенциальные источники получения внешних инвестиций. Бизнесмены поручили инвестиционным банкирам проконсультировать их по процессу потенциальной полной или частичной продажи клуба. Также возможно стратегическое партнерство с третьими сторонами.
Глейзеры стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов. Сейчас рыночная капитализация манкунианцев составляет примерно 2,15 млрд долларов (1,81 млрд фунтов). Ранее сообщалось, что Глейзеры будут готовы рассмотреть предложения от 5 до 9 миллиардов фунтов.
Комментарии