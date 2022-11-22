может быть продан семьей Глейзеров.

По информации Sky Sports, владельцы «Манчестер Юнайтед» изучают возможность продажи клуба после 17 лет владения командой.

Глейзеры готовятся в ближайшее время официально объявить о своем намерении изучить потенциальные источники получения внешних инвестиций. Бизнесмены поручили инвестиционным банкирам проконсультировать их по процессу потенциальной полной или частичной продажи клуба. Также возможно стратегическое партнерство с третьими сторонами.

Глейзеры стали владельцами «Ман Юнайтед» в 2005 году в результате сделки на сумму 790 миллионов фунтов. Сейчас рыночная капитализация манкунианцев составляет примерно 2,15 млрд долларов (1,81 млрд фунтов). Ранее сообщалось, что будут готовы рассмотреть предложения от 5 до 9 миллиардов фунтов.

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