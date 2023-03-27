«Футбол в России умирает, у нас не самая футбольная страна. Строить иллюзии нет смысла». Форвард «Торпедо» Стефанович о низших лигах

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Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович считает, что футбол в России умирает.

– Низшие лиги в России умирают?

– На Востоке – наверное. Я всегда во Второй лиге говорил: за частниками будущее. Это уже становилось модным.

Сейчас команды, которые содержат частные владельцы, достигают высот, борются за первые места, за выход в ФНЛ: «Велес», «Чайка», «Афипс» при мне. Финансирование нормальное.

За такими владельцами будущее, они правильно вливают в наш футбол. Так что частный футбол низших лиг точно не мертв.

– На пять таких примеров – россыпь напрочь убитых клубов. Одни утонули в долгах, других растерзали агенты, третьи годами клянчат у властей ради непонятно чего. Это слишком мрачный взгляд?

– Это показывает практика, чего уж там. Россия, уверенно могу сказать, страна не самая футбольная. Строить иллюзий нет смысла.

Футбол у нас умирает – но я не скажу, что он когда-то в низших лигах вообще был, – сказал форвард, игравший за «Волгарь», «Иртыш», «Велес», КАМАЗ, «Черноморец», «Афипс», «Кубань» и «Знамя Труда».

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11 комментариев

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Caniball
Ответ Игорь Ерофеенков
пфф, у нас футболисты бюджетники. только учитель получает в среднем 30к, а они миллионы. причем в клубах фнл тоже не бедствуют, относительно простых работяг. реклама в фнл никому не нужна, все деньги клубы сосут из бюджета регионов. Откуда у людей должна прийти любовь к футболу? Теперь фан айди всякие и тотальный контроль. за критику власти можно присесть на больший срок чем за убийство.
В ФНЛ вообще не бедствуют люди.
Могу сказать за прошлый сезон: в Оренбурге самые большие зарплаты были по 1,5 - 1,7 миллиона рублей в месяц.
В Липецке, в прошлом году играл в ФНЛ и был одним из самых бедных клубов зарплаты были по 300-400 тысяч. Это без бонусов и премиальных. Пойди устройся в Липецке на зарплату в 300-400 тысяч в месяц…
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Игорь Ерофеенков
пфф, у нас футболисты бюджетники. только учитель получает в среднем 30к, а они миллионы. причем в клубах фнл тоже не бедствуют, относительно простых работяг. реклама в фнл никому не нужна, все деньги клубы сосут из бюджета регионов. Откуда у людей должна прийти любовь к футболу? Теперь фан айди всякие и тотальный контроль. за критику власти можно присесть на больший срок чем за убийство.
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tatar-fcdm
Рано хоронить наш футбол. Впереди матчи с Эритреей и Северной Кореей
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Алексей Ненахов
Ответ Покерный Футбол
Да не была она футбольной,когда в условном Дортмунде с населением 400К каждый выходной ходят по 70 тысяч на любой матч,а в 15млн Москве аншлаги в 30-40 тысяч только на топ матчах и то не всегда это вроде показатель «футбольности». У нас только сборная еще худо бедно собирала хорошо народ. Просто последние лет 10 убивают то что и так было весьма хрупким вместо того чтобы развивать. В условиях санкций наоборот надо было убирать все ограничения,разрешать пиво,субсидировать билеты чтобы они стояли по 200-500 руб максимум,а так только гайки закрутили чтобы вообще никто не ходил. Молодцы что сказать
Согласен, даже если Дортмунд не брать в пример , к них в 10 дивизионе полный стадионы ,а у нас Фнл ни кому не нужен
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Адекватник
В предпоследнем матче в составе сборной было 6 человек из Краснодарского края, кажется :) Что логично - Юг, как ни крути, наиболее подходящая часть России для футбола. Даже в условной Уфе или в Нижнем Новогороде, относительно "теплых" городах России, достаточно сложно выстраивать футбол как массовую индустрию. Все равно климат жестковатый. Объективно добиться такого же качества индустрии в Иркутстке и Краснодаре - невозможно. Никак. Стало быть и разрыв между Москва+Питер+Юг и остальной Россией будет расти. Поволжье где-то посередине. Но все равно не очень комфортно. То есть собрать большую лигу их конференций по типу хотя бы КХЛ - не выйдет. А строить бизнес таким образом, что команды от Урала и дальше могут рассчитывать только на 1-2 лиги - стремно по определению. Короче, ситуация непростая.
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antiyankee
Ну такими решениями, как фан айди они только добавляют гвоздей к крышке гроба
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Wiley Fox
Смешно смотреть на идиотизм с вливанием бюджетного бабла в химки, торпеды и зениты, где это бабло исчезает в карманах бандитов

При этом детские школы отсутствуют как класс в регионах, где Газпром ничего не ворует

При этом исторически футболисты в СССР и России рождались и воспитывались в западной части страны
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Покерный Футбол
Ответ Adeen
Не умирает – убивают. Уже долгое время. А страна у нас всё же футбольная. Была:/
Да не была она футбольной,когда в условном Дортмунде с населением 400К каждый выходной ходят по 70 тысяч на любой матч,а в 15млн Москве аншлаги в 30-40 тысяч только на топ матчах и то не всегда это вроде показатель «футбольности». У нас только сборная еще худо бедно собирала хорошо народ. Просто последние лет 10 убивают то что и так было весьма хрупким вместо того чтобы развивать. В условиях санкций наоборот надо было убирать все ограничения,разрешать пиво,субсидировать билеты чтобы они стояли по 200-500 руб максимум,а так только гайки закрутили чтобы вообще никто не ходил. Молодцы что сказать
+24
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Алексей Ненахов
У нас люди на футбол не ходят, нет такого менталитета как в Англии или Германии где как бы не играла команда из его города , он всегда прийдет на матч . Пример Тульский Арсенал , когда он был в любителях приходило 100-300 человек а футбол , потом он поднялся поиграл неплохо в РПЛ , были почти полные трибуны , а сейчас нет побед и только на клуб матюкаются
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Kobra Kobra
Ни стимула играть, ни стимула смотреть.
+11
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Adeen
Не умирает – убивают. Уже долгое время.
А страна у нас всё же футбольная. Была:/
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