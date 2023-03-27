«Футбол в России умирает, у нас не самая футбольная страна. Строить иллюзии нет смысла». Форвард «Торпедо» Стефанович о низших лигах
Нападающий «Торпедо» Илья Стефанович считает, что футбол в России умирает.
– Низшие лиги в России умирают?
– На Востоке – наверное. Я всегда во Второй лиге говорил: за частниками будущее. Это уже становилось модным.
Сейчас команды, которые содержат частные владельцы, достигают высот, борются за первые места, за выход в ФНЛ: «Велес», «Чайка», «Афипс» при мне. Финансирование нормальное.
За такими владельцами будущее, они правильно вливают в наш футбол. Так что частный футбол низших лиг точно не мертв.
– На пять таких примеров – россыпь напрочь убитых клубов. Одни утонули в долгах, других растерзали агенты, третьи годами клянчат у властей ради непонятно чего. Это слишком мрачный взгляд?
– Это показывает практика, чего уж там. Россия, уверенно могу сказать, страна не самая футбольная. Строить иллюзий нет смысла.
Футбол у нас умирает – но я не скажу, что он когда-то в низших лигах вообще был, – сказал форвард, игравший за «Волгарь», «Иртыш», «Велес», КАМАЗ, «Черноморец», «Афипс», «Кубань» и «Знамя Труда».
Могу сказать за прошлый сезон: в Оренбурге самые большие зарплаты были по 1,5 - 1,7 миллиона рублей в месяц.
В Липецке, в прошлом году играл в ФНЛ и был одним из самых бедных клубов зарплаты были по 300-400 тысяч. Это без бонусов и премиальных. Пойди устройся в Липецке на зарплату в 300-400 тысяч в месяц…
При этом детские школы отсутствуют как класс в регионах, где Газпром ничего не ворует
При этом исторически футболисты в СССР и России рождались и воспитывались в западной части страны
А страна у нас всё же футбольная. Была:/