«Футбол в России умирает, у нас не самая футбольная страна. Строить иллюзии нет смысла». Форвард «Торпедо» Стефанович о низших лигах

Нападающий « » считает, что футбол в России умирает.

– Низшие лиги в России умирают?

– На Востоке – наверное. Я всегда во говорил: за частниками будущее. Это уже становилось модным.

Сейчас команды, которые содержат частные владельцы, достигают высот, борются за первые места, за выход в : «Велес», « », «Афипс» при мне. Финансирование нормальное.

За такими владельцами будущее, они правильно вливают в наш футбол. Так что частный футбол низших лиг точно не мертв.

– На пять таких примеров – россыпь напрочь убитых клубов. Одни утонули в долгах, других растерзали агенты, третьи годами клянчат у властей ради непонятно чего. Это слишком мрачный взгляд?

– Это показывает практика, чего уж там. Россия, уверенно могу сказать, страна не самая футбольная. Строить иллюзий нет смысла.

Футбол у нас умирает – но я не скажу, что он когда-то в низших лигах вообще был, – сказал форвард, игравший за «Волгарь», «Иртыш», «Велес», КАМАЗ, «Черноморец», «Афипс», «Кубань» и «Знамя Труда».