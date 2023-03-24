Гаджиев о договорных матчах: «Категорически не верю, что в РПЛ они возможны. Тысячу лет назад было. В низших лигах – возможно, а как бороться?»
Гаджи Гаджиев не верит, что в Мир РПЛ есть договорные матчи.
Ранее сообщалось, что Россия находится на втором месте после Бразилии по числу договорных футбольных матчей в 2022 году. В течение предыдущего года в России было выявлено 92 подозрительных матча.
«Категорически не верю, что в РПЛ возможны договорные матчи. Тысячу лет назад было.
В низших лигах – возможно. Мы же знаем, что люди могут друг с другом вне закона. Всякое бывает. Если это возможно в обычной жизни, то почему этого не может быть во Второй лиге, в отдельном городке? Может быть.
А как бороться с договорными матчами? У нас сколько преступлений, по статистике? Хищения, злоупотребление властью, нарушение закона – как бороться? Открытость, гласность – один из вариантов, а в остальном лучше обращаться к юриспруденции», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.
Губерниев о договорных матчах в России: «Наверное, есть. У нас на футбол никто не ходит, три зрителя на трибуне, играют слабо. В лыжах, биатлоне ничего подозрительного нет»
Карпин о договорных матчах в России: «Сейчас их нет. Раньше были, думаю. Лет 10 назад»
Так что чтобы это хорошо припечатать это действительно нужно предавать гласности, вызывать огромный резонанс в обществе.