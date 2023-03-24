Гаджиев о договорных матчах: «Категорически не верю, что в РПЛ они возможны. Тысячу лет назад было. В низших лигах – возможно, а как бороться?»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Вторая лига договорные матчи Чемпионат.com Футбол

Гаджи Гаджиев не верит, что в Мир РПЛ есть договорные матчи.

Ранее сообщалось, что Россия находится на втором месте после Бразилии по числу договорных футбольных матчей в 2022 году. В течение предыдущего года в России было выявлено 92 подозрительных матча.

«Категорически не верю, что в РПЛ возможны договорные матчи. Тысячу лет назад было.

В низших лигах – возможно. Мы же знаем, что люди могут друг с другом вне закона. Всякое бывает. Если это возможно в обычной жизни, то почему этого не может быть во Второй лиге, в отдельном городке? Может быть.

А как бороться с договорными матчами? У нас сколько преступлений, по статистике? Хищения, злоупотребление властью, нарушение закона – как бороться? Открытость, гласность – один из вариантов, а в остальном лучше обращаться к юриспруденции», – сказал экс-тренер клубов РПЛ.

Губерниев о договорных матчах в России: «Наверное, есть. У нас на футбол никто не ходит, три зрителя на трибуне, играют слабо. В лыжах, биатлоне ничего подозрительного нет»

Карпин о договорных матчах в России: «Сейчас их нет. Раньше были, думаю. Лет 10 назад»

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10 комментариев

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Тренерские конспекты Бормана
Гаджиев лукавит. В конце нулевых начале десятых керимовское Онжи играло с Нижегородской Волгой, проигрывало 0-1 после первого тайма без шансов на знаменитом бетонном газоне. А после перерыва "неожиданно" забило два волшебных гола и весь стадион всё видел, понял, свистел и ржал.
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валя_стакан
Специалист по договорным матчам уверяет что их у нас нет и не было.
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Kit244098
Знает кошка, чье мясо съела))
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KOTOV71
" А как бороться с договорными матчами..?!" А Просто! Выполнять Свою Работу , Добросовестно.
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avcgloronalduMU
ждём высказывания на эту тему от Краснодара, где есть Локо Анжи смородская
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Quiet Dad
В жизни покупаются политики и судьи, врачи и учителя. Ну разве не заносили врачу благодарность за хорошую работу или сантехнику пузырь за починку смесителя?)))) Хоть раз каждый из нас и от чистого сердца?!
Так что чтобы это хорошо припечатать это действительно нужно предавать гласности, вызывать огромный резонанс в обществе.
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Ростов-на-Дону
Сознательно врёт Мамуткулыч.
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Quiet Dad
Да все они в теме. Но тут нельзя говорить про это. Возможный факт во второй лиге предположил и съехал... Как будто ровно на тех же основаниях не может быть в первой и РПЛ.
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ID89
Почетный ветеран договорняков высказался, что их нет, умора
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Алеас Бана
Ну да ну да пусть хоть заминисуют но это чистая брехня
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-2
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