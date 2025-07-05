«МЮ» отложил возвращение Рэшфорда, Санчо, Гарначо и Антони до конца июля. Аморим хотел, чтобы клуб расстался с ними до понедельника

«МЮ» не смог продать четверых игроков до начала предсезонки.

По данным The Athletic, главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим хотел, чтобы до понедельника (7 июля) команду покинули Маркус Рэшфорд , Джейдон Санчо , Алехандро Гарначо и Антони . Считается, что уход этих футболистов позволит существенно разгрузить зарплатную ведомость клуба и решить некоторые проблемы в команде, возникавшие на протяжении двух последних сезонов.

Однако клубу не удалось расстаться ни с одним из четверых игроков.

Сообщается, что на прошлой неделе «МЮ» принял решение отложить возвращение к тренировкам Рэшфорда, Гарначо, Антони, Санчо и Тирелла Маласиа, на которого также не рассчитывают, до конца июля, чтобы дать им больше времени на поиск новой команды.

Все пятеро игроков были проинформированы об этом решении. При этом футболистам может быть разрешен доступ к медицинским и вспомогательным учреждениям на базе «МЮ», однако их возвращение в состав практически исключено.