«Неом» взял Булку и назначил экс-тренера «ПСЖ» Гальтье. Ранее поднявшийся в высшую саудовскую лигу клуб подписал Ляказетта
Кристоф Гальтье возглавил саудовский «Неом».
Клуб вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона.
Гальтье покинул катарский «Аль-Духайль», где в течение двух лет работал главным тренером. До этого французский специалист возглавлял «ПСЖ».
Также «Неом» объявил о подписании вратаря Марчина Булки из «Ниццы». Ранее к клубу присоединился нападающий Александр Ляказетт.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Неома»
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