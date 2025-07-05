«Неом» взял Булку и назначил экс-тренера «ПСЖ» Гальтье. Ранее поднявшийся в высшую саудовскую лигу клуб подписал Ляказетта

Кристоф Гальтье возглавил саудовский «Неом».

Клуб вышел в высшую лигу Саудовской Аравии из первого дивизиона.

Гальтье покинул катарский «Аль-Духайль », где в течение двух лет работал главным тренером. До этого французский специалист возглавлял «ПСЖ».

Также «Неом» объявил о подписании вратаря Марчина Булки из «Ниццы». Ранее к клубу присоединился нападающий Александр Ляказетт .