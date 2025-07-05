«Брайтон» купил защитника сборной Бельгии де Кейпера за 17,5 млн фунтов. Контракт – до 2030-го
«Брайтон» объявил о переходе Максима де Кейпера из «Брюгге».
24-летний защитник сборной Бельгии подписал с клубом контракт на 5 лет – до 2030 года.
По данным BBC, трансфер де Кейпера обойдется «Брайтону» в 17,5 млн фунтов.
В минувшем сезоне де Кейпер отметился 3 голами и 5 голевыми передачами в 37 матчах чемпионата Бельгии. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Брайтона»
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