«Брайтон» купил защитника сборной Бельгии де Кейпера за 17,5 млн фунтов. Контракт – до 2030-го

«Брайтон» объявил о переходе Максима де Кейпера из «Брюгге».

24-летний защитник сборной Бельгии подписал с клубом контракт на 5 лет – до 2030 года.

По данным BBC , трансфер де Кейпера обойдется «Брайтону » в 17,5 млн фунтов.

В минувшем сезоне де Кейпер отметился 3 голами и 5 голевыми передачами в 37 матчах чемпионата Бельгии. Его статистику можно найти здесь .

Фото: brightonandhovealbion.com