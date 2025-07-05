«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала клубного ЧМ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

В полуфинале победитель этого матча сыграет с победителем пары «Реал» – «Боруссия» Дортмунд.

Статистика клубного ЧМ