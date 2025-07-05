«ПСЖ» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«ПСЖ» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала клубного ЧМ.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет Okko.
В полуфинале победитель этого матча сыграет с победителем пары «Реал» – «Боруссия» Дортмунд.
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
5 июля 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?27452 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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