Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Родиной-2» и «Торпедо», «Краснодар» против «Ростова»
Клубы Мир РПЛ проводят товарищеские матчи перед стартом нового сезона.
Товарищеские матчи
«Локомотив» – «Родина»-2 – 11:00
«Пари НН» – «Текстильщик» – 17:00
«Локомотив» – «Торпедо» – 18:00
«Краснодар» – «Ростов» – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?27452 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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