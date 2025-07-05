Тэйлор отменил пенальти в ворота «ПСЖ» после ВАР. Мендеш сыграл ногой в мяч рядом с лицом Мюллера, но не коснулся головы хавбека «Баварии»

В ворота «ПСЖ» решили не назначать пенальти в конце матча парижан с «Баварией».

Команда Луиса Энрике вышла в полуфинал клубного чемпионата мира, обыграв мюнхенцев (2:0) в матче 1/4 финала.

На 8-й добавленной ко второму тайму минуте судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в ворота «ПСЖ » после того, как Нуну Мендеш высоко поднял ногу рядом с головой Томаса Мюллера в штрафной площади.

После просмотра видеоповтора Тэйлор отменил свое решение, посчитав, что Мендеш не задел голову Мюллера.

Изображение: кадр из трансляции Okko