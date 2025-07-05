Тэйлор отменил пенальти в ворота «ПСЖ» после ВАР. Мендеш сыграл ногой в мяч рядом с лицом Мюллера, но не коснулся головы хавбека «Баварии»
В ворота «ПСЖ» решили не назначать пенальти в конце матча парижан с «Баварией».
Команда Луиса Энрике вышла в полуфинал клубного чемпионата мира, обыграв мюнхенцев (2:0) в матче 1/4 финала.
На 8-й добавленной ко второму тайму минуте судья Энтони Тэйлор назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после того, как Нуну Мендеш высоко поднял ногу рядом с головой Томаса Мюллера в штрафной площади.
После просмотра видеоповтора Тэйлор отменил свое решение, посчитав, что Мендеш не задел голову Мюллера.
Изображение: кадр из трансляции Okko
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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