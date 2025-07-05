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Мюллер провел последний матч за «Баварию». Хавбек покидает клуб после 756 игр

Томас Мюллер провел последний матч в составе «Баварии».

Мюнхенская команда завершила выступление на клубном чемпионате мира, уступив «ПСЖ» (0:2) в 1/4 финала.

Сегодняшняя игра стала для Томаса Мюллера 756-й и последней в составе «Баварии». 35-летний полузащитник покидает клуб в качестве свободного агента.

Мюллер – воспитанник «Баварии», он находился в системе клуба с 2000 года и дебютировал за основную команду в 2007-м. В составе мюнхенцев полузащитник 13 раз выигрывал Бундеслигу, 6 раз становился обладателем Кубка Германии, 8 раз брал Суперкубок страны и по 2 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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