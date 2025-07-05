  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» остался вдевятером после удара Эрнандеса локтем в лицо Геррейру на 92-й минуте. Пачо получил красную на 82-й
Фото
14

«ПСЖ» остался вдевятером после удара Эрнандеса локтем в лицо Геррейру на 92-й минуте. Пачо получил красную на 82-й

«ПСЖ» остался вдевятером в концовке матча с «Баварией».

В 1/4 финала клубного чемпионата мира парижане одержали победу со счетом 2:0 и вышли в полуфинал турнира.

На второй добавленной ко 2-му тайму минуте Люка Эрнандес ударил локтем в подбородок Рафаэлу Геррейру, помешав ему бороться за мяч, и защитник «Баварии» упал на газон. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор показал игроку «ПСЖ» красную карточку.

На 82-й минуте с поля был удален Вильян Пачо – за удар шипами в голень Леону Горетцке.

Скриншот: кадр из трансляции Okko

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?29070 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoПСЖ
logoБавария
Энтони Тэйлор
logoВильян Пачо
logoсудьи
logoбундеслига Германия
logoчемпионат мира среди клубов
logoРафаэл Геррейру
logoЛюка Эрнандес
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ПСЖ» обыграл «Баварию» впервые с 2021 года (2:0) и вышел в полуфинал КЧМ. До турнира парижане котировались вторыми фаворитами после «Реала»
528 минут назад
Мусиалу унесли на носилках после стыка с Доннаруммой. Хавбек «Баварии» травмировал голеностоп – нога неестественно изогнулась
106сегодня, 17:13Фото
Главные новости
Тэйлор отменил пенальти в ворота «ПСЖ» после ВАР. Мендеш сыграл ногой в мяч рядом с лицом Мюллера, но не коснулся головы хавбека «Баварии»
36 минут назадФото
«ПСЖ» вдевятером забил «Баварии» на 96-й минуте – Дембеле с паса Хакими. Парижане выиграли 2:0 в 1/4 финала КЧМ
2020 минут назад
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «ПСЖ» победил «Баварию», «Реал» против «Боруссии», «Челси» прошел «Палмейрас», «Аль-Хилаль» вылетел от «Флуминенсе»
108425 минут назад
«ПСЖ» вдевятером выбил «Баварию» с КЧМ – 2:0! Дуэ и Дембеле забили, Пачо и Эрнандес удалены
14928 минут назад
Дьокереш отказал «Аль-Хилалю» и «Аль-Кадисии». Форвард хочет перейти в «Арсенал» (Record)
1051 минуту назад
«МЮ» отложил возвращение Рэшфорда, Санчо, Гарначо и Антони до конца июля. Аморим хотел, чтобы клуб расстался с ними до понедельника
22сегодня, 17:33
Мусиалу унесли на носилках после стыка с Доннаруммой. Хавбек «Баварии» травмировал голеностоп – нога неестественно изогнулась
106сегодня, 17:13Фото
Из какой страны «Эсперанс»? А «Видад»? Географический тест про КЧМ
сегодня, 17:00Тесты и игры
Гендиректор «Динамо» Пивоваров подтвердил недовольство клубов РПЛ совмещением Карпина: «Имеют право на свое мнение. Я в дискуссии не участвовал – сидел и наблюдал»
17сегодня, 16:47
Хенесс о продлении Уильямса: «Не понимаю, чего Нико хочет. «Атлетик» пытается выручить больше денег – через год он будет стоить больше 60 млн. Исключено, что «Бавария» пойдет за ним»
63сегодня, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Пономарев: «Я не националист, но в команде РПЛ капитан должен быть русским. Согласен с Тюкавиным»
59 минут назад
Пачо удален за удар шипами в голень Горетцке на 82-й минуте матча «ПСЖ» – «Бавария»
941 минуту назадФото
«Неом» взял Булку и назначил экс-тренера «ПСЖ» Гальтье. Ранее поднявшийся в высшую саудовскую лигу клуб подписал Ляказетта
252 минуты назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Родину-2» и сыграл вничью с «Торпедо», «Краснодар» победил «Ростов»
1959 минут назадLive
«Челси» интересуется Нванери. 18-летний вингер обсуждает с «Арсеналом» новый контракт, но требует гарантий игрового времени
11сегодня, 17:22
Яшари настаивает на переходе в «Милан», опорника не будет в заявке «Брюгге» на игру с «Рейнджерс». «Россонери» ждут ответа на последнее предложение – 33+5 млн евро
2сегодня, 17:08
«Ноттингем» купил форварда «Ботафого» Жезуса за 10 млн фунтов. Контракт – на 4 года
3сегодня, 16:53
Лунев о драке Смолова: «Футболист должен быть примером, но отстаивать честь тоже важно, люди не могут вытирать об тебя ноги. Если человек позволил себе непозволительное и Федя отреагировал, это разве плохо?»
18сегодня, 16:41
«Брайтон» купил защитника сборной Бельгии де Кейпера за 17,5 млн фунтов. Контракт – до 2030-го
7сегодня, 16:37Фото
Кисляк об интересе «Фенербахче»: «Если ходят разговоры, значит, идем в нужном направлении. Сейчас я хочу выступать за ЦСКА – клуб решит, когда я буду готов к Европе»
6сегодня, 16:26