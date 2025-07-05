«ПСЖ» остался вдевятером после удара Эрнандеса локтем в лицо Геррейру на 92-й минуте. Пачо получил красную на 82-й
«ПСЖ» остался вдевятером в концовке матча с «Баварией».
В 1/4 финала клубного чемпионата мира парижане одержали победу со счетом 2:0 и вышли в полуфинал турнира.
На второй добавленной ко 2-му тайму минуте Люка Эрнандес ударил локтем в подбородок Рафаэлу Геррейру, помешав ему бороться за мяч, и защитник «Баварии» упал на газон. Главный арбитр матча Энтони Тэйлор показал игроку «ПСЖ» красную карточку.
На 82-й минуте с поля был удален Вильян Пачо – за удар шипами в голень Леону Горетцке.
Скриншот: кадр из трансляции Okko
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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