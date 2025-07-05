«Бавария» выиграла 1 из 4 турниров в первый год при Компани – Бундеслигу
Венсан Компани выиграл один трофей из четырех за первый год в «Баварии».
Мюнхенский клуб уступил «ПСЖ» в 1/4 финала клубного чемпионата мира (0:2) и покинул турнир.
В свой первый сезон во главе «Баварии» Венсан Компани выиграл только чемпионат Германии.
При бельгийце, прежде тренировавшем «Бернли», немецкий клуб также вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Интера» (1:2, 2:2) и в 1/8 Кубка Германии от «Байера» (0:1).
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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