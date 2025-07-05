«Челси» интересуется Нванери. 18-летний вингер обсуждает с «Арсеналом» новый контракт, но требует гарантий игрового времени
«Челси» проявляет интерес к Итану Нванери.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы следят за ситуацией 18-летнего вингера.
Нванери и «Арсенал» ведут переговоры о новом соглашении, при этом сам футболист хочет получить гарантии игрового времени.
Ранее сообщалось о предстоящих переговорах «Арсенала» и «Челси» по Нони Мадуэке. «Канониры» согласовали контракт с 23-летним вингером.
В прошлом сезоне АПЛ Нванери в 26 матчах забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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