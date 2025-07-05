«Челси» интересуется Нванери. 18-летний вингер обсуждает с «Арсеналом» новый контракт, но требует гарантий игрового времени

«Челси» проявляет интерес к Итану Нванери.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , лондонцы следят за ситуацией 18-летнего вингера.

Нванери и «Арсенал » ведут переговоры о новом соглашении, при этом сам футболист хочет получить гарантии игрового времени.

Ранее сообщалось о предстоящих переговорах «Арсенала» и «Челси » по Нони Мадуэке . «Канониры» согласовали контракт с 23-летним вингером.

В прошлом сезоне АПЛ Нванери в 26 матчах забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь .