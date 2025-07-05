Пачо удален за удар шипами в голень Горетцке на 82-й минуте матча «ПСЖ» – «Бавария»
«ПСЖ» остался в меньшинстве на концовку матча с «Баварией».
На 82-й минуте игры 1/4 финала клубного ЧМ защитник парижан Вильян Пачо в попытке отобрать мяч прямой ногой попал в голень хавбеку «Баварии» Леону Горетцке.
Судья встречи Энтони Тэйлор показал эквадорцу прямую красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции Okko
На данный момент счет 1:0 в пользу «ПСЖ». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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