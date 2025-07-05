Пачо удален за удар шипами в голень Горетцке на 82-й минуте матча «ПСЖ» – «Бавария»

«ПСЖ» остался в меньшинстве на концовку матча с «Баварией».

На 82-й минуте игры 1/4 финала клубного ЧМ защитник парижан Вильян Пачо в попытке отобрать мяч прямой ногой попал в голень хавбеку «Баварии» Леону Горетцке . Судья встречи Энтони Тэйлор показал эквадорцу прямую красную карточку. Изображение: кадр из трансляции Okko На данный момент счет 1:0 в пользу «ПСЖ ». Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.