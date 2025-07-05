Яшари настаивает на переходе в «Милан», опорника не будет в заявке «Брюгге» на игру с «Рейнджерс». «Россонери» ждут ответа на последнее предложение – 33+5 млн евро

Ардон Яшари хочет перейти в «Милан».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , 22-летнего опорника не будет в заявке «Брюгге » на товарищеский матч с «Рейнджерс» в Шотландии.

«Милан » ожидает ответа на свое последнее предложение в размере 33+5 млн евро в ближайшие дни.

Утверждается, что Яшари настаивает на переходе в итальянский клуб.

В прошедшем сезоне швейцарец провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.