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Яшари настаивает на переходе в «Милан», опорника не будет в заявке «Брюгге» на игру с «Рейнджерс». «Россонери» ждут ответа на последнее предложение – 33+5 млн евро

Ардон Яшари хочет перейти в «Милан».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 22-летнего опорника не будет в заявке «Брюгге» на товарищеский матч с «Рейнджерс» в Шотландии.

«Милан» ожидает ответа на свое последнее предложение в размере 33+5 млн евро в ближайшие дни.

Утверждается, что Яшари настаивает на переходе в итальянский клуб.

В прошедшем сезоне швейцарец провел 52 матча во всех турнирах, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
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logoсерия А Италия
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