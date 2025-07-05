«Ноттингем» купил форварда «Ботафого» Жезуса за 10 млн фунтов. Контракт – на 4 года
«Ноттингем Форест» подписал Игора Жезуса.
24-летний нападающий подписал четырехлетний контракт с английским клубом.
На счету бразильца два гола за «Ботафого» на клубном чемпионате мира, в том числе в матче с «ПСЖ» (1:0).
Как передает BBC, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
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