«Ноттингем» купил форварда «Ботафого» Жезуса за 10 млн фунтов. Контракт – на 4 года

«Ноттингем Форест» подписал Игора Жезуса.

24-летний нападающий подписал четырехлетний контракт с английским клубом.

На счету бразильца два гола за «Ботафого» на клубном чемпионате мира, в том числе в матче с «ПСЖ» (1:0).

Как передает BBC, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.