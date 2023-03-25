Колосков о словах Медведева о Fan ID: «Не вижу абсурда. Закон принят Госдумой и подписан президентом. А законы надо выполнять»

отреагировал на слова о Fan ID.

Зампред Совета безопасности РФ заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».

«Если честно, я не очень наблюдаю какую-то абсурдность. Карта болельщика – это не решение исполкома РФС или Минспорта. Это закон, принятый Государственной думой и подписанный президентом страны. А законы, как известно, надо выполнять.

Всем болельщикам надо оформить карту, а по ходу, если возникнет такая необходимость, уже корректировать какие-то моменты. Но я никаких абсурдностей не вижу. Я хожу спокойно на стадион, открываю телефон, у меня считывается код – и никаких проблем.

Карта болельщика была во время чемпионата мира. Основная масса болельщиков – это были российские болельщики, хотя, конечно, была и значительная часть иностранцев. Они все оформили карты. Тогда проблем никаких не было. Тем более, что в то время оформление было очень сложное, нужно было отстоять в очереди, сфотографироваться, дождаться и так далее.

Сейчас оформление происходит в десятки раз быстрее. Я оформил карту болельщика за пять минут. Значит, что проблема не в том, что сложно оформить карту, а в чем-то другом. Что за причина – я не знаю, может быть, знает Дмитрий Анатольевич. Надо разобраться, почему болельщики не хотят оформлять», – сказал почетный президент РФС.

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