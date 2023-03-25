Колосков о словах Медведева о Fan ID: «Не вижу абсурда. Закон принят Госдумой и подписан президентом. А законы надо выполнять»

Теги премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Вячеслав Колосков Государственная дума Дмитрий Медведев Министерство спорта России стадионы Политика Р-Спорт Fan ID Футбол

Вячеслав Колосков отреагировал на слова Дмитрия Медведева о Fan ID.

Зампред Совета безопасности РФ заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».

«Если честно, я не очень наблюдаю какую-то абсурдность. Карта болельщика – это не решение исполкома РФС или Минспорта. Это закон, принятый Государственной думой и подписанный президентом страны. А законы, как известно, надо выполнять.

Всем болельщикам надо оформить карту, а по ходу, если возникнет такая необходимость, уже корректировать какие-то моменты. Но я никаких абсурдностей не вижу. Я хожу спокойно на стадион, открываю телефон, у меня считывается код – и никаких проблем.

Карта болельщика была во время чемпионата мира. Основная масса болельщиков – это были российские болельщики, хотя, конечно, была и значительная часть иностранцев. Они все оформили карты. Тогда проблем никаких не было. Тем более, что в то время оформление было очень сложное, нужно было отстоять в очереди, сфотографироваться, дождаться и так далее.

Сейчас оформление происходит в десятки раз быстрее. Я оформил карту болельщика за пять минут. Значит, что проблема не в том, что сложно оформить карту, а в чем-то другом. Что за причина – я не знаю, может быть, знает Дмитрий Анатольевич. Надо разобраться, почему болельщики не хотят оформлять», – сказал почетный президент РФС.

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11 комментариев

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Петроград
Ответ ivannumber1
Так и живём. Где выдуманный впохыхах закон, несёт сплошь вред и саботаж самому же государству. Вспоминается фраза Джокера: "Все паникуют когда что-то идет не по плану. Однако, все почему-то спокойны, когда всё идет по плану, даже если план чудовищный!". Надо как-то уметь признавать свои косяки и перестраиваться. Тогда и государство будет развиваться быстрее и всем это будет на пользу.
Так они нет никакой обратной связи. Все эти депутаты и министры никак не зависят от избирателей ни финансово, ни административно, ни посредством выборов.
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Can
Ответ Tun
Тот случай, когда Димон кажется адекватом
вспоминая как ему на презентации дарил айфон сам стив джобс, не первый раз вспоминаю его адекватность
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ivannumber1
Так и живём. Где выдуманный впохыхах закон, несёт сплошь вред и саботаж самому же государству.

Вспоминается фраза Джокера:

"Все паникуют когда что-то идет не по плану. Однако, все почему-то спокойны, когда всё идет по плану, даже если план чудовищный!".

Надо как-то уметь признавать свои косяки и перестраиваться. Тогда и государство будет развиваться быстрее и всем это будет на пользу.
+1
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трахтенберг месть коней
Если закон ненародный, то его надо отменить. Ведь для этого и создана дума
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Петроград
У одного алкоголизм, у второго деменция. Пока что деменция побеждает.
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RSM-1930
Ответ Назар Игорь
Не быть более Медведеву зампредом СБ. Президент такое не прощает, только хвала и лизоблюдство приветствуются в России.
Да вот только высказывания Медведева и Милонова говорят что ты не прав. Может ты не про Россию а про Малороссию?
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Анюточка Колыханова
А что, уже болельщики, которые не оформили Fan ID и не ходят на стадионы,нарушают как-то закон?
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Tun
Тот случай, когда Димон кажется адекватом
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НАВАЛЬНЫЙ
Вот только есть нюанс. Не ходишь на стадион - законопослушный гражданин 💪🏻
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Назар Игорь
Не быть более Медведеву зампредом СБ. Президент такое не прощает, только хвала и лизоблюдство приветствуются в России.
+5
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Ебздрогыч
Вот и ходи туда один!
+9
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