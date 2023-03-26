Депутат Милонов о корректировках Fan ID: «Хорошо, что процесс начался, Медведев высказался. Главное – в стране нет догмата, что принятая норма незыблема»

высказался о возможных корректировках закона о Fan ID.

– Дмитрий Анатольевич Медведев вчера озвучил ситуацию с Fan ID.

Сейчас активнейшим образом проговариваются и обсуждаются конкретные шаги, которые будут сделаны, чтобы уйти от откровенно сложных и непонятных моментов и сделать так, чтобы безопасность была гарантирована, но в то же время чтобы эта безопасность не убирала бы людей с трибун.

Хорошо, что процесс начался, и в результате мы увидим некую золотую середину. Я уверен, что в ближайшее время вы увидите, какое будет итоговое предложение по Fan ID.

– Можно ли воспринимать слова Медведева как некий призыв к действию?

– Дмитрий Анатольевич высказал свою точку зрения, основанную на наблюдении о том, что сейчас действительно происходит. Первым, если помните, высказался Степашин. Главное – в стране нет такого догмата, что принятая норма незыблема и не может быть скорректирована, – сказал депутат Государственной думы.

Дмитрий Медведев о Fan ID: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий»