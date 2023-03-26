Депутат Милонов о корректировках Fan ID: «Хорошо, что процесс начался, Медведев высказался. Главное – в стране нет догмата, что принятая норма незыблема»

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Дмитрий Медведев Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Виталий Милонов высказался о возможных корректировках закона о Fan ID. 

– Дмитрий Анатольевич Медведев вчера озвучил ситуацию с Fan ID.

Сейчас активнейшим образом проговариваются и обсуждаются конкретные шаги, которые будут сделаны, чтобы уйти от откровенно сложных и непонятных моментов и сделать так, чтобы безопасность была гарантирована, но в то же время чтобы эта безопасность не убирала бы людей с трибун.

Хорошо, что процесс начался, и в результате мы увидим некую золотую середину. Я уверен, что в ближайшее время вы увидите, какое будет итоговое предложение по Fan ID.

– Можно ли воспринимать слова Медведева как некий призыв к действию?

– Дмитрий Анатольевич высказал свою точку зрения, основанную на наблюдении о том, что сейчас действительно происходит. Первым, если помните, высказался Степашин. Главное – в стране нет такого догмата, что принятая норма незыблема и не может быть скорректирована, – сказал депутат Государственной думы.

Дмитрий Медведев о Fan ID: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий»

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20 комментариев

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Антон Ивонов
Рыжый Властелин aka Корректировщик XPEНОВ
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Сим Сим
Нет догмата? А странный нетоварищ 23 года у власти это ЧТО?
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monarcho-punk
"Главное – в стране нет такого догмата, что принятая норма незыблема и не может быть скорректирована" -- ах ты шалун!
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СИ
Я все таки думаю что Медведев обратит внимание на дела футбольные и примет срочные радикальные меры по смене руководства рфс и РПЛ. Без этого ничего не сдвинется в лучшую сторону.
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denis_denis
так вот в чём многоходовочка была))
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Денис Давыдов
Догмата нет, есть диктат
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Michael Boldyrev
Догмат?)) Примат папы.
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avAngard
Ответ Anton Abaturov
Этот Милонов как-то предлогал давать аттестаты после теста на наркотики. Встречное предложение - выдавать депутатский мандат только после серьезной психиатрической экспертизы.
Мы в России. Они там все поголовно будут космонавтами
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воробей джек
Милонов тщедушный человечек.
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Влад Кокорин
Скажу больше в этой стране на те или иные нормы права вообще по….у….
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Вячеслав Краснов
Увы, такой догмат есть. То, что вы разрешите не оформлять фан уйди детям до 16 лет, чтобы было проще загнать школьников по бесплатным билетам, не изменит вообще ничего
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Александр Рагулин
Догмата нет, есть паханат.
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Anton Abaturov
Этот Милонов как-то предлогал давать аттестаты после теста на наркотики.
Встречное предложение - выдавать депутатский мандат только после серьезной психиатрической экспертизы.
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Спартак сила
Ответ ЗЕНИТ65
Тебе какая разница, ты всё равно на стадион не ходишь.
глоры питерские подтянулись
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melmi
Жду новых высказываний Журовой/Терешкова/Свищева
Уверен все эти достойные люди успели переобуться после речи Медведева
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бык бенни
Догмата нет, есть диктат...
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ЗЕНИТ65
Ответ Спартак сила
фан уйди, уйди навсегда
Тебе какая разница, ты всё равно на стадион не ходишь.
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Спартак сила
фан уйди, уйди навсегда
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igls54
Главное – в стране нет догмата...Бгг
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Severfan
догмата нет, есть скрепат
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