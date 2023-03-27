«Летом в Азии Россия будет гореть, а азиатские страны будут мерзнуть в России». Игрок Афганистана Мухаммад о возможном переходе РФС
Футболист сборной Афганистана назвал проблему сборной России после перехода в Азию.
В июне сборная России может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.
– Карпин сказал: «Под вопросом идея, потому что играть на таких полях в плюс 40 – это смертоубийство». Вы согласны?
– В данный момент России нужно где-то играть. Если до недавнего момента никто не мог подумать, что Россия может заявится в азиатский футбол, то сейчас, в связи с обстоятельствами, я считаю это нормальным.
Конечно, если говорить об июне, в любой части Азии температура от 30 до 40 градусов. С этим столкнутся игроки сборной России. Жара, солнце, пекло – вот с этим будет бороться очень тяжело.
– Но ведь наши футболисты летом проводят сборы в Турции и Испании, где тоже плюс 30?
– Это совершенно другое. Я четыре года играю в Азии, и это другая жара, другое лето. Здесь и дышится по-другому. Все абсолютно по-другому.
Например, в 10 вечера была игра Иран – Россия. Для меня это идеальная температура для матча, но видно было, как тяжело российским футболистам. Во втором тайме, можно сказать, Иран даже доминировал.
– То есть можно сказать, что Иран так относительно хорошо сыграл, потому что они знали, как играть в таких условия?
– Как я говорил ранее, летом в Азии Россия будет гореть, а азиатские страны будут мерзнуть в России. Тяжело, конечно, сразу адаптироваться к погодным условиям.
Что касается турнира в июне, то с одной стороны, все футболисты будут в идеальной форме, но им придется привыкать. Многие именитые футболисты, игравшие в Европе, просто не могут адаптироваться в Азии. Месяц-два – и все, уезжают, – сказал бывший игрок «Анжи» Шариф Мухаммад.
Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?
Тот настолько неизлечимый