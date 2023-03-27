«Летом в Азии Россия будет гореть, а азиатские страны будут мерзнуть в России». Игрок Афганистана Мухаммад о возможном переходе РФС

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу сборная Афганистана Азиатская футбольная конфедерация Шариф Мухаммад Футбол

Футболист сборной Афганистана назвал проблему сборной России после перехода в Азию.

В июне сборная России может сыграть на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

– Карпин сказал: «Под вопросом идея, потому что играть на таких полях в плюс 40 – это смертоубийство». Вы согласны?

– В данный момент России нужно где-то играть. Если до недавнего момента никто не мог подумать, что Россия может заявится в азиатский футбол, то сейчас, в связи с обстоятельствами, я считаю это нормальным.

Конечно, если говорить об июне, в любой части Азии температура от 30 до 40 градусов. С этим столкнутся игроки сборной России. Жара, солнце, пекло – вот с этим будет бороться очень тяжело.

– Но ведь наши футболисты летом проводят сборы в Турции и Испании, где тоже плюс 30?

– Это совершенно другое. Я четыре года играю в Азии, и это другая жара, другое лето. Здесь и дышится по-другому. Все абсолютно по-другому.

Например, в 10 вечера была игра Иран – Россия. Для меня это идеальная температура для матча, но видно было, как тяжело российским футболистам. Во втором тайме, можно сказать, Иран даже доминировал.

– То есть можно сказать, что Иран так относительно хорошо сыграл, потому что они знали, как играть в таких условия?

– Как я говорил ранее, летом в Азии Россия будет гореть, а азиатские страны будут мерзнуть в России. Тяжело, конечно, сразу адаптироваться к погодным условиям.

Что касается турнира в июне, то с одной стороны, все футболисты будут в идеальной форме, но им придется привыкать. Многие именитые футболисты, игравшие в Европе, просто не могут адаптироваться в Азии. Месяц-два – и все, уезжают, – сказал бывший игрок «Анжи» Шариф Мухаммад.

Россия сыграет на чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Что это такое?

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8 комментариев

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Алексей Полиенков
Интересно, а если в Азии по ночам играть, будет дышаться легче?
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Redmurza
Ответ LifeStream
Кстати, у нас не команды находятся в Москве и периодически приходится летать в условный Хабаровск.
Кстати, климат в Хабаровске не особо отличается от среднего по России
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savik-A.M.
Ответ Назар Игорь
Ма Ты Цын лучше знает условия для комфортной игры, особенно на полях Китая.
Сноска к "Фантому" Чижа )
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LifeStream
Ответ Мосгорсуд
Кстати он прав, к азиатскому климату не все привыкают
Кстати, у нас не команды находятся в Москве и периодически приходится летать в условный Хабаровск.
0
0
0
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Назар Игорь
Ма Ты Цын лучше знает условия для комфортной игры, особенно на полях Китая.
+3
0
+3
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Harun Kamara
Ответ Мартинелли
Афганец футболист то умнее, чем Матыцин
Согласен
Тот настолько неизлечимый
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Мосгорсуд
Кстати он прав, к азиатскому климату не все привыкают
+2
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Мартинелли
Афганец футболист то умнее, чем Матыцин
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