Финал Кубка России не будет перенесен в случае участия сборной в чемпионате Центральной Азии

Теги ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков календарь Футбол

Финальный матч Фонбет Кубка России не будет перенесен на другую дату в случае участия национальной команды в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Окончательное решение [об участии сборной] не приняли, его примем в апреле.

Финал состоится в эту дату, никаких переносов не будет», – сказал Дюков.

Финал Кубка России пройдет 11 июня в «Лужниках».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий