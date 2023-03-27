Финал Кубка России не будет перенесен в случае участия сборной в чемпионате Центральной Азии

Финальный матч Фонбет Кубка России не будет перенесен на другую дату в случае участия национальной команды в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.

Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

«Окончательное решение [об участии сборной] не приняли, его примем в апреле.

Финал состоится в эту дату, никаких переносов не будет», – сказал Дюков.

Финал Кубка России пройдет 11 июня в «Лужниках».