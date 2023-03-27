Финал Кубка России не будет перенесен в случае участия сборной в чемпионате Центральной Азии
Финальный матч Фонбет Кубка России не будет перенесен на другую дату в случае участия национальной команды в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации.
Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
«Окончательное решение [об участии сборной] не приняли, его примем в апреле.
Финал состоится в эту дату, никаких переносов не будет», – сказал Дюков.
Финал Кубка России пройдет 11 июня в «Лужниках».
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