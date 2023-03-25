Комличенко против перехода в Азию: «Постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Не особо хочется»

Теги Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Николай Комличенко Футбол

Николай Комличенко против возможного перехода РФС в АФК.

— В контексте разговоров о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию можете оценить, насколько тяжело будет выдерживать логистику при выездах в такие страны, как Иран, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан? Пугают такие перелеты?

— Да, да, пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать, но я думаю...

— Переходить только в крайнем случае?

— Не знаю... Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю.

Ну, и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были. Ну и Иран — неплохой соперник.

А в остальном, если попадут соперники такие, как осенью... Хотя и таких соперников надо обыгрывать, – сказал форвард сборной России.

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15 комментариев

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Anders_b
Имею желание играть на эуропейском поле, но не имею возможности, имею возможность играть на азиатском поле, но не имею желания. Так выпьем же за зарплаты, при которых футболист сам выбирает, где и с кем ему играть!
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dimslav
не летай, неженка. Найдутся те, кто готов за честь страны отлпвать все силы и побеждать
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Михаил Стерхов
Глупый , надеюсь скоро карпина уберут и тебя с ним, в сборной падать не надо там играть нужно , а у вас уже комплекс дельфина.
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Никому_никабельный
Так ты в сборной по блату. Не будет Валеры и тебя там не будет. Вместе с остальными ростовскими брёвнами. А то летать ему, поля не те, соперники слабые
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57s6w79qhh
Откуда столько гонору то ?
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Ростов-на-Дону
Футбол. Азия - это наш профиль.
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Влад161
Ответ Владимир Филин
Правильно. Лучше вообще не играть
Естественно, зп то все равно идёт на карту.
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Припарковал автобус
во-первых, кто тебе сказал, что именно ты будешь много летать?!? во-вторых, большего вы и не заслуживаете! привыкли к тепличным условиям
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Игорь Замаруев
Ленивые ногомячисты-паспортисты. Ужас
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Алекс Я
Пускай он не волнуется.с нормальным тренером он в сборную не попадет,так что дальше Свердловска не полетит.
+6
-2
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lyublyu Costornaya
да такого слабого футболиста как комли в основу ставить очередные агентские игры
+9
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La Gushka
А в России, несмотря на проведенный ЧМ-2018, много хороших полей? И те, что к ЧМ построены, не стали лучше.
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Владимир Филин
Правильно. Лучше вообще не играть
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Александра Александрова
Картошку копать , вот на какие поля вас нужно загнать !
+9
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Ярик01
Луч и СКА Х в РПЛ давно не были, перелеты в Ташкент страшат нынешних футболистов
+3
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