Комличенко против перехода в Азию: «Постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Не особо хочется»

против возможного перехода в АФК.

— В контексте разговоров о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию можете оценить, насколько тяжело будет выдерживать логистику при выездах в такие страны, как Иран, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан? Пугают такие перелеты?

— Да, да, пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать, но я думаю...

— Переходить только в крайнем случае?

— Не знаю... Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю.

Ну, и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях... Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были. Ну и Иран — неплохой соперник.

А в остальном, если попадут соперники такие, как осенью... Хотя и таких соперников надо обыгрывать, – сказал форвард сборной России.