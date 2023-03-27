Песьяков о своих ошибках с Ираком: «Обычный технический брак. Чувствовал себя шикарно, спокойно»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сергей Песьяков высказался о своих ошибках в товарищеском матче с Ираком (2:0).

«Мои ошибки в начале матча — обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого.

В первом эпизоде играл просто: выбивал мяч, но не поднял его. Во втором было чуть сложнее технически: мне надо было перебросить мяч через игрока, что в матчах за «Ростов» я делаю регулярно. Но это технический брак.

Защитникам я ничего не высказывал, а просто негодовал на себя», — сказал вратарь сборной России.

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14 комментариев

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alexbor083
....и привозил шикарно...спокойно..жаль ребята не довезли до конца)))
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Магомед Саид Амирханов
Поменьше бы этого технического брака!
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Carlos
Ответ Maxim Vorontsov
Технический брак - это присутствие Песьякова в заявке
Во во
0
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0
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kaka10
В сборной России Пися плохо стоит
+3
0
+3
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Вадим Григорьев
У меня в своё время даже в Фифе Песьяков такие бабочки умудрялся себе закидывать
+2
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+2
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Dizzod
Ответ Dr.Gebbelsss
- чего докопались, мы же не на Чемпионате Европы играем, добавил Сергей)
и не на корову.
+4
0
+4
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Мартинелли
Для Песьяков это обычный брак, регулярный можно перефразировать
+8
0
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Антон Фалафель
Стал дерзким и наглым под крылышком эстонца
+5
-1
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Михаил Опякин
Страшно представить, куда он пинает мяч, когда взволнован с легонца.
+5
0
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Roman Roman
так это он ещё и в шикарной форме, однако 😂
+17
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RLVedter
Сергей, лучше так не говорить, прицепятся к словам. Ошибся, все.
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-1
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Maxim Vorontsov
Технический брак - это присутствие Песьякова в заявке
+39
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Екн Лор
Песьяков: Ирак ничем не удивил
+8
-1
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Dr.Gebbelsss
- чего докопались, мы же не на Чемпионате Европы играем, добавил Сергей)
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