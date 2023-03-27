Песьяков о своих ошибках с Ираком: «Обычный технический брак. Чувствовал себя шикарно, спокойно»

высказался о своих ошибках в товарищеском матче с (2:0).

«Мои ошибки в начале матча — обычный технический брак. Чувствовал я себя шикарно, спокойно, ничего такого.

В первом эпизоде играл просто: выбивал мяч, но не поднял его. Во втором было чуть сложнее технически: мне надо было перебросить мяч через игрока, что в матчах за «Ростов» я делаю регулярно. Но это технический брак.

Защитникам я ничего не высказывал, а просто негодовал на себя», — сказал вратарь сборной России.

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