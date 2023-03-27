Джеррард о Кейне: «Я был на его месте, думал, достаточно ли хорош «Ливерпуль» для завоевания медалей, получу ли я от карьеры то, чего хочу. Его ждет важное решение»
Стивен Джеррард рассказал, что понимает сомнения Харри Кейна по поводу будущего.
«Ему предстоит принять очень важное решение с точки зрения дальнейшей карьеры.
Я был на его месте, думал, достаточно ли хороша моя команда для того, чтобы завоевать медали, смогу ли я получить от своей карьеры то, чего хочу.
Но его ситуация отличается от моей. Я знал, что выиграть еще один трофей с «Ливерпулем» для меня важнее, чем куда-либо перейти.
Я не могу давать ему советов, но готов поспорить, что он будет думать об этом каждый день», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».
Саа о Кейне в «МЮ»: «Он заслуживает трофеев, «Юнайтед» – лучшая команда для этого. Вряд ли в «Тоттенхэме» на него обидятся»
Шансы «Баварии» на трансфер Кейна возросли в связи с приходом Тухеля (Кристиан Фальк)
К своим 30ти годам Стивен взял все возможные трофеи с Ливерпулем - взял бы и АПЛ , если бы не было так скользко 😎
Что взял Кейн со шпорами !?