Джеррард о Кейне: «Я был на его месте, думал, достаточно ли хорош «Ливерпуль» для завоевания медалей, получу ли я от карьеры то, чего хочу. Его ждет важное решение»

рассказал, что понимает сомнения по поводу будущего.

«Ему предстоит принять очень важное решение с точки зрения дальнейшей карьеры.

Я был на его месте, думал, достаточно ли хороша моя команда для того, чтобы завоевать медали, смогу ли я получить от своей карьеры то, чего хочу.

Но его ситуация отличается от моей. Я знал, что выиграть еще один трофей с « » для меня важнее, чем куда-либо перейти.

Я не могу давать ему советов, но готов поспорить, что он будет думать об этом каждый день», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

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