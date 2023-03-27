Джеррард о Кейне: «Я был на его месте, думал, достаточно ли хорош «Ливерпуль» для завоевания медалей, получу ли я от карьеры то, чего хочу. Его ждет важное решение»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Стивен Джеррард рассказал, что понимает сомнения Харри Кейна по поводу будущего.

«Ему предстоит принять очень важное решение с точки зрения дальнейшей карьеры.

Я был на его месте, думал, достаточно ли хороша моя команда для того, чтобы завоевать медали, смогу ли я получить от своей карьеры то, чего хочу.

Но его ситуация отличается от моей. Я знал, что выиграть еще один трофей с «Ливерпулем» для меня важнее, чем куда-либо перейти.

Я не могу давать ему советов, но готов поспорить, что он будет думать об этом каждый день», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

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6 комментариев

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Аккайын Жасов
Думал думал, да каааак подскользнулся
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
Такой рофл конечно, это он про те года, когда в 20 лет 5 трофеев за сезон брал?:)
Топовейший вывод 1-1 https://www.reddit.com/r/chelseafc/comments/8gjbht/on_this_day_in_2010_steven_gerrard_assisted/
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#SharkTeam
Ответ rigobersong
Такой рофл конечно, это он про те года, когда в 20 лет 5 трофеев за сезон брал?:)
Стивян хотел свалить в челси, это не секрет. Он даже пасовал им на свои ворота чтобы они обошли манЮ в чемпионской гонке
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Sevuska
Не был Джерард на месте Кейна никогда .
К своим 30ти годам Стивен взял все возможные трофеи с Ливерпулем - взял бы и АПЛ , если бы не было так скользко 😎
Что взял Кейн со шпорами !?
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rigobersong
Джеррард конечно настоящий боец был, когда он отыграл гол и начал заводить партнеров в финале ЛЧ, было уже на тот момент ясно, Милану будет непросто, а что сделал кринж в финале всей своей жизни?:)) Скакал по бровке, вот в этом и разница, у рунальды никогда не было финала жизни, в отличии от Джеррарда, Месси и Роналдо!:)) Потому что кринж позор футбола, это ясно всем!:))
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rigobersong
Такой рофл конечно, это он про те года, когда в 20 лет 5 трофеев за сезон брал?:)
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