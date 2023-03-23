Саа о словах Конте: «Он разочарован. Игроки и руководство «Тоттенхэма» должны взять на себя ответственность»

Луи Саа считает слова о « » правдивыми.

После матча 28-го тура , в котором «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (3:3), ведя по ходу встречи со счетом 3:1, Конте резко раскритиковал игроков «шпор», назвав их эгоистами.

– Что вы думаете о комментариях Конте после ничьей «шпор» с «Саутгемптоном»?

– Его комментарии были необычными, но мы все знаем, что Конте честный человек. Он очень эмоциональный парень, который говорит то, что думает, и, возможно, в глубине души он думал об этом, и в какой-то момент разочарование выплеснулось наружу.

То, что он сказал, не ново – несколько экспертов уже обращали на это внимание. Многие говорили, что, когда все налаживается, «Тоттенхэм» играет действительно хорошо, но когда что-то идет не так, силы уходят. Конте высказался самым решительным образом, и я думаю, что в этом есть доля правды.

Нравится это людям или нет, я считаю, что речь идет о попытках совершенствоваться. Когда я был игроком, Рой Кин был довольно резок со своими товарищами по команде. Из этого можно извлечь кое-какие уроки. Я думаю, Антонио хочет, чтобы этот клуб стал лучше. Он разочарован, и именно поэтому он так говорит.

Он не в состоянии управлять командой так, как ему хочется, поэтому он указывает на слабые места и хочет, чтобы все это поняли. «Шпоры» могут сменить тренера, но это не решит проблему.

Если Конте так говорит, то я чувствую, что это правда! Они должны проделать определенную работу, чтобы решить проблему, которая на самом деле существует. Никто не может отрицать того, о чем он говорит.

Это немного грубо со стороны тренера, но есть и доля правды. Игроки и руководство должны взять на себя ответственность, чтобы устранить проблему. Вот что действительно разочаровывает, – сказал экс-форвард « ».

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»