Многие игроки «Тоттенхэма» будут рады уходу Конте. Хейбьерг в интервью призвал тренера выражаться точнее

Игроки «Тоттенхэма» недовольны словами .

Напомним, главный тренер «шпор» на пресс-конференции после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) сказал: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

Как сообщает The Guardian, многие футболисты «Тоттенхэма» будут счастливы, если Конте покинет клуб.

Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг стал первым, кто высказался о словах итальянского специалиста.

«Я понимаю, что если вы хотите быть успешной командой, вам нужны 11 человек, которые преданы проекту и культуре. Но я думаю, что Конте должен взвешенно говорить о своих чувствах, прежде чем ты, как игрок, сможешь начать оценивать.

К счастью, не мне судить [прав ли Конте]. Если он видит это так, то нужно быть точнее, чтобы игрок мог принять это близко к сердцу.

Ясно, что мы работаем друг с другом каждый день, хотим друг для друга самого лучшего, хотим быть успешными вместе. А в футболе иногда волны бывают высокими.

Мы все это видели. Это была очень честная и очень открытая пресс-конференция. Все потому, что он недоволен. Такого не случается, если ты выходишь в четвертьфинал Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Англии.

Тренер недоволен, вот, что я понял. Ты делаешь все возможное, чтобы угодить ему. Что я знаю о себе, так это то, что я честный игрок. Я игрок, который всегда выкладывается на 100% ради команды», – сказал Хейбьерг.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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