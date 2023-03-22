Многие игроки «Тоттенхэма» будут рады уходу Конте. Хейбьерг в интервью призвал тренера выражаться точнее
Игроки «Тоттенхэма» недовольны словами Антонио Конте.
Напомним, главный тренер «шпор» на пресс-конференции после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) сказал: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»
Как сообщает The Guardian, многие футболисты «Тоттенхэма» будут счастливы, если Конте покинет клуб.
Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг стал первым, кто высказался о словах итальянского специалиста.
«Я понимаю, что если вы хотите быть успешной командой, вам нужны 11 человек, которые преданы проекту и культуре. Но я думаю, что Конте должен взвешенно говорить о своих чувствах, прежде чем ты, как игрок, сможешь начать оценивать.
К счастью, не мне судить [прав ли Конте]. Если он видит это так, то нужно быть точнее, чтобы игрок мог принять это близко к сердцу.
Ясно, что мы работаем друг с другом каждый день, хотим друг для друга самого лучшего, хотим быть успешными вместе. А в футболе иногда волны бывают высокими.
Мы все это видели. Это была очень честная и очень открытая пресс-конференция. Все потому, что он недоволен. Такого не случается, если ты выходишь в четвертьфинал Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Англии.
Тренер недоволен, вот, что я понял. Ты делаешь все возможное, чтобы угодить ему. Что я знаю о себе, так это то, что я честный игрок. Я игрок, который всегда выкладывается на 100% ради команды», – сказал Хейбьерг.
«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»
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но мотивацйионные речи
Кто-то слышал о слухах, чтобы Кейн призывал руководство усилить состав, чтобы бороться за трофеи, иначе уйдет в сильный клуб? Нет, молча продлевает контракт, 30 лет уже. Сона тоже все устраивает.
Не могу представить такое поведение от Месси, Роналду, Левандовски или звезд прошлых лет.
Почеттино стабильно финишировал в топ 4, выходил в финал ЛЧ, вывел клуб на новый уровень. И это показывая привлекательный футбол.
Тут многие говорят про отсутствие у него трофеев в шпорах, ну и что? То есть, если бы он выиграл условный КАЛ, то это была бы успешная карьера? А финал ЛЧ так, для лузеров?