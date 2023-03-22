Многие игроки «Тоттенхэма» будут рады уходу Конте. Хейбьерг в интервью призвал тренера выражаться точнее

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Пьер-Эмиль Хейбьерг Футбол

Игроки «Тоттенхэма» недовольны словами Антонио Конте.

Напомним, главный тренер «шпор» на пресс-конференции после ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) сказал: «Мы не команда, а 11 эгоистов. Здесь ни за что не борются, не хотят давления – привыкли идти простым путем. За 20 лет при этом владельце нет трофеев – почему?»

Как сообщает The Guardian, многие футболисты «Тоттенхэма» будут счастливы, если Конте покинет клуб.

Полузащитник Пьер-Эмиль Хейбьерг стал первым, кто высказался о словах итальянского специалиста.

«Я понимаю, что если вы хотите быть успешной командой, вам нужны 11 человек, которые преданы проекту и культуре. Но я думаю, что Конте должен взвешенно говорить о своих чувствах, прежде чем ты, как игрок, сможешь начать оценивать.

К счастью, не мне судить [прав ли Конте]. Если он видит это так, то нужно быть точнее, чтобы игрок мог принять это близко к сердцу.

Ясно, что мы работаем друг с другом каждый день, хотим друг для друга самого лучшего, хотим быть успешными вместе. А в футболе иногда волны бывают высокими.

Мы все это видели. Это была очень честная и очень открытая пресс-конференция. Все потому, что он недоволен. Такого не случается, если ты выходишь в четвертьфинал Лиги чемпионов и в полуфинал Кубка Англии.

Тренер недоволен, вот, что я понял. Ты делаешь все возможное, чтобы угодить ему. Что я знаю о себе, так это то, что я честный игрок. Я игрок, который всегда выкладывается на 100% ради команды», – сказал Хейбьерг.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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34 комментария

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1CEMAN
Ответ Demyan Grachev
какие нежнульки.🐓..Конте -мужик и говорит то,что думает💪
разве не тренер должен менять ментальность игрока? Психологически раскрепостить, заставить поверить в себя. Лестеру, будучи командой-лифтом не помешало выиграть чемп. Конте просто отмазу нашел свой несостоятельности поменять лузерское мышление игроков
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Shadow1882
Ну у датчанина авторитета больше, чем у Конте, как ни странно
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#SharkTeam
Ответ Carver
По факту Конте прав, в Тоттенхэме банально нет амбициозных лидеров. Кто-то слышал о слухах, чтобы Кейн призывал руководство усилить состав, чтобы бороться за трофеи, иначе уйдет в сильный клуб? Нет, молча продлевает контракт, 30 лет уже. Сона тоже все устраивает. Не могу представить такое поведение от Месси, Роналду, Левандовски или звезд прошлых лет.
Дак понятно что там не лучшие в мире, но разве днища? А Перечисленных тобой Конте не тренировать
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#SharkTeam
Ответ Demyan Grachev
какие нежнульки.🐓..Конте -мужик и говорит то,что думает💪
Так пусть с себя спросит? В тоттенхэме конечно не лучшие игрока мира, но Конте таких не тренировал и не будет тренировать
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abrbal
если просто язык иди в функционеры
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abrbal
они не удержали счет боже какой кринж. ты не удержал счет
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Direct free kick
Очередной провал Конте. Очень слабый переоценённый тренер
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abrbal
когда каждый знает что делать, когда оговоренны ну какие-то форс мажоры, тогда мотивация заходит(ну не мне но в принципе)
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abrbal
просто бардак
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abrbal
ты работаешь в компании я в такой работал бардак бардаком
но мотивацйионные речи
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abrbal
если челотвек не шарит кто че делать должен тактически. никогда ты духом не вытащишь
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Carver
По факту Конте прав, в Тоттенхэме банально нет амбициозных лидеров.

Кто-то слышал о слухах, чтобы Кейн призывал руководство усилить состав, чтобы бороться за трофеи, иначе уйдет в сильный клуб? Нет, молча продлевает контракт, 30 лет уже. Сона тоже все устраивает.

Не могу представить такое поведение от Месси, Роналду, Левандовски или звезд прошлых лет.
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abrbal
раньше канало потому что конкуренция не была такой
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abrbal
ну че это такое
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abrbal
это как от вас требуют постоянно хуярить и стоят над душой год. без стратегии
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abrbal
вот это фигня про доить дух, без футбола это просто фигня
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abrbal
когда тренер знает че делать игроки подчиняются. че за фигня про дух. ни один человек на максимуме не может пройти сезон.
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Tydeus
Ну так-то Хёйбьерг последний, к кому могут быть претензии
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abrbal
я просто в шоке с таких тренеров. ниче не делает просто бейтесь
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abrbal
Тактика не рулит нужно биться? за это тебя платят гигантские деньги? если бы они видели что ты шаришь они бы подчинялись че за кринж про мотивацию
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QWertY
Ответ Dexter Dallas
фанаты ттх со своим финалом лч мне напоминают людей , которые скатились до стадии бичей. но вспоминают, что пару лет назад ездили на девятке. вон аллегри с юве два раза в финал выходил. но фаны юве не ноют каждый раз. "а вот аллегри выводил 2 раза в финал". какой-то поселковый менталитет.
Так и я не фанат Тоттенхэма, но не надо ставить достижения Почетинно в Ттх один ряд с «достижениями» в Ттх Мавриньи и Контекса.
Почеттино стабильно финишировал в топ 4, выходил в финал ЛЧ, вывел клуб на новый уровень. И это показывая привлекательный футбол.
Тут многие говорят про отсутствие у него трофеев в шпорах, ну и что? То есть, если бы он выиграл условный КАЛ, то это была бы успешная карьера? А финал ЛЧ так, для лузеров?
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deadjoker
Ну конечное, опять можно будет пинать мяч на расслабоне и получать зп. А то титулы, титулы, утомил их Конте.
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Dexter Dallas
Ответ QWertY
Как Почетинно не помог, если шпоры дошли до финала Л и стабильно были в топ 4?
фанаты ттх со своим финалом лч мне напоминают людей , которые скатились до стадии бичей. но вспоминают, что пару лет назад ездили на девятке. вон аллегри с юве два раза в финал выходил. но фаны юве не ноют каждый раз. "а вот аллегри выводил 2 раза в финал". какой-то поселковый менталитет.
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LLiriKK
В человеческом отношении очень обидно за Кейна, который, обладая неимоверным талантом, лучшие годы своей карьеры отдает команде, в которой руководитель-самодур раз за разом, сезон за сезоном методично если и не уничтожает её, то не даёт никакого развития - точно. Уходить ему надо. Лучше здесь уже точно не будет - история лишь повторит себя: в новом сезоне придет очередной условный перспективный Де Дзерби, которого это «болото» имени Дайера-Хёйберга за полгодика успешно к зимней паузе «сожрёт», а сменщиком снова будет Мэйсон.
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Demyan Grachev
какие нежнульки.🐓..Конте -мужик и говорит то,что думает💪
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