Геннадий Орлов: «Пиняев напоминает Аршавина, такой же дерзкий. Еще он с Паоло Росси ассоциируется у меня»
Геннадий Орлов сравнил форварда «Локомотива» Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным.
«Пиняев по игре – уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать.
Пиняев – способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.
Сергей еще ассоциируется у меня с Паоло Росси. Его называли «золотым мальчиком». Пиняев сейчас тоже может превратиться в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.
Но главное, чтобы прекрасные слова о нем, которые он заслужил, не вскружили ему голову. Для российского менталитета – это самое страшное», – сказал спортивный комментатор и журналист.
18-летний вингер забил четыре гола в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
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Пиняеву успеха, удачи, но он дитя другого поколения и врядли мотивирован на развитие, тем более в нынешнее непростое время.