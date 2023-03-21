Геннадий Орлов: «Пиняев напоминает Аршавина, такой же дерзкий. Еще он с Паоло Росси ассоциируется у меня»

Теги Локомотив Андрей Аршавин премьер-лига Россия Геннадий Орлов Паоло Росси Сергей Пиняев Футбол

Геннадий Орлов сравнил форварда «Локомотива» Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным.

«Пиняев по игре – уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать.

Пиняев – способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.

Сергей еще ассоциируется у меня с Паоло Росси. Его называли «золотым мальчиком». Пиняев сейчас тоже может превратиться в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.

Но главное, чтобы прекрасные слова о нем, которые он заслужил, не вскружили ему голову. Для российского менталитета – это самое страшное», – сказал спортивный комментатор и журналист.

18-летний вингер забил четыре гола в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

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12 комментариев

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Uriah Heep
Хороший игрок, за которым интересно наблюдать. Сравнения по-любому условны (с Росси, честно говоря, вообще не понял). Сейчас главное - расставить приоритеты, верить в себя и в свои силы и не терять голову, в том числе и за пределами футбольного поля. Успеха!
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kibol
Если «пинок» будет делать такие же проходы как он это сделал в матче с Краснодаром раза три четыре за матч он будет в играть в арсенале лондонском
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Он больше на Жиркова в топе похож, чем на Аршавина. Нету пока что у него такой изюминки: смотреть в одну сторону, а пас в другую
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воробей джек
Пиняев действительно хорош! Успеха ему в карьере!
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T622222
Ага был уже такой Джано и еще куча
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Руслан Середа
Геня, Аршавин бился за Зенит. Они были местные воспитанники, не избалованные деньгами.
Пиняеву успеха, удачи, но он дитя другого поколения и врядли мотивирован на развитие, тем более в нынешнее непростое время.
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Спартак Уокер
Надеюсь все самое лучшее у него впереди
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Ковид 07.10.52
Ладно...там в столице всего-всего давно ударены Аршавиным, который в два раза медленнее Пиняева, а приплести Паоло Росси, который вообще играл на другой позиции - это уже диагноз....
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Black Phoenix
Аршавин - это по меркам Российского футбола Месси и Роналдиньо в одном флаконе. До Шавы Пиняеву как раком до Китая пока что. Игру Андрея просто надо было застать.
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Алексей Фирстов
Он как и Смолов, Сапета - из Саратова!
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Алексей Фирстов
Пеняев талантливый игрок! Но рано его восхвалять. Нужно время чтобы конкретнее и точнее сказать о его уровне!
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Bashibuzuck
Щас захвалят пацана😏
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