Геннадий Орлов: «Пиняев напоминает Аршавина, такой же дерзкий. Еще он с Паоло Росси ассоциируется у меня»

сравнил форварда « » с .

«Пиняев по игре – уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать.

Пиняев – способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время.

Сергей еще ассоциируется у меня с . Его называли «золотым мальчиком». Пиняев сейчас тоже может превратиться в золотого мальчика. Данные у него очень хорошие.

Но главное, чтобы прекрасные слова о нем, которые он заслужил, не вскружили ему голову. Для российского менталитета – это самое страшное», – сказал спортивный комментатор и журналист.

18-летний вингер забил четыре гола в 14 матчах Мир в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас