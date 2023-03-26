Хлусевич о матче сборной без Fan ID: «Контраст сумасшедший! Что еще нужно для хорошего футбола и атмосферы?»

оценил игру России с в Санкт-Петербурге на глазах у 23 818 зрителей.

Товарищеский матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

– Не знаю, что не получилось в первом тайме. Разберем, когда будет следующий сбор. Нам скажут, что было не так.

Второй тайм был совершенно другой. Многие ребята друг с другом еще не играли – это тоже могло сказаться. Наверное, во втором тайме вышли раскрепощенными и сыграли по-другому.

Конечно, доволен атмосферой. Спасибо большое болельщикам, что они пришли. Что еще нужно для хорошего футбола и атмосферы? Это прекрасно вообще!

– Есть ли контраст с матчами без Fan ID?

– Вы сами видите. Также и на поле. Такой контраст… Сумасшедший! – сказал Хлусевич.

Депутат Милонов о корректировках Fan ID: «Хорошо, что процесс начался, Медведев высказался. Главное – в стране нет догмата, что принятая норма незыблема»