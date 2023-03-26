Хлусевич о матче сборной без Fan ID: «Контраст сумасшедший! Что еще нужно для хорошего футбола и атмосферы?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирака по футболу Даниил Хлусевич Fan ID Футбол

Даниил Хлусевич оценил игру России с Ираком в Санкт-Петербурге на глазах у 23 818 зрителей.

Товарищеский матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

– Не знаю, что не получилось в первом тайме. Разберем, когда будет следующий сбор. Нам скажут, что было не так.

Второй тайм был совершенно другой. Многие ребята друг с другом еще не играли – это тоже могло сказаться. Наверное, во втором тайме вышли раскрепощенными и сыграли по-другому.

Конечно, доволен атмосферой. Спасибо большое болельщикам, что они пришли. Что еще нужно для хорошего футбола и атмосферы? Это прекрасно вообще!

– Есть ли контраст с матчами без Fan ID?

– Вы сами видите. Также и на поле. Такой контраст… Сумасшедший! – сказал Хлусевич.

Депутат Милонов о корректировках Fan ID: «Хорошо, что процесс начался, Медведев высказался. Главное – в стране нет догмата, что принятая норма незыблема»

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12 комментариев

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Пользователь Имени
Ответ Ильдар Фарукшин
На замену вышел хорошо. Все закончилось эпопея. Готовимся к Ахмату
Красиво выбежал, шаг от бедра? Отыграл он отвратно, а моменты с мячом напоминали игру в "горячую картошку"
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инок
Позор Fan ID. Вон этот ошейник с наших стадионов.
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Давид Agabekyan
Ответ Ильдар Фарукшин
На замену вышел хорошо. Все закончилось эпопея. Готовимся к Ахмату
Если это хорошо то как он плохо играет?
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Ильдар Фарукшин
На замену вышел хорошо. Все закончилось эпопея. Готовимся к Ахмату
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Пользователь Имени
Вышел "покусанный" ростовчанами, отыграл с ними на одном уровне
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Ковид 07.10.52
А почему на матч сборной, где безопасность должна быть еще выше нет фан-айди....странно...приходишь к выводу, что на этом паспорте кто-то просто решил заработать на госсредствах...
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Hollywood Hogan
Отсутствие самого Хлусевича на поле)
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Виталий
С победой , хоть и товарняк )
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T622222
Заголовки научитесь писать….
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Three Days Grace
Даня про свой контракт?)
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ЛеваяНогаХалка
Сколько денег дают по контракту?
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Midsommersangen
Контракт сумасшедший?
+12
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