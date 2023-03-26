Хлусевич о матче сборной без Fan ID: «Контраст сумасшедший! Что еще нужно для хорошего футбола и атмосферы?»
Даниил Хлусевич оценил игру России с Ираком в Санкт-Петербурге на глазах у 23 818 зрителей.
Товарищеский матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
– Не знаю, что не получилось в первом тайме. Разберем, когда будет следующий сбор. Нам скажут, что было не так.
Второй тайм был совершенно другой. Многие ребята друг с другом еще не играли – это тоже могло сказаться. Наверное, во втором тайме вышли раскрепощенными и сыграли по-другому.
Конечно, доволен атмосферой. Спасибо большое болельщикам, что они пришли. Что еще нужно для хорошего футбола и атмосферы? Это прекрасно вообще!
– Есть ли контраст с матчами без Fan ID?
– Вы сами видите. Также и на поле. Такой контраст… Сумасшедший! – сказал Хлусевич.
Депутат Милонов о корректировках Fan ID: «Хорошо, что процесс начался, Медведев высказался. Главное – в стране нет догмата, что принятая норма незыблема»
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