«Тема с Fan ID зависит от одного человека – это Чернышенко. Вряд ли Медведев может повлиять». Экс-глава РПЛ Заварзин о паспорте болельщика

Юрий Заварзин рассказал, кто может повлиять на ситуацию с Fan ID.

«Тема с Fan ID зависит от одного человека. Догадаться не сложно, что это Чернышенко. Пока он не скажет об отмене, паспорт болельщика будет действовать.

Вряд ли Медведев может повлиять, тогда продолжал бы эту инициативу, если бы хотел защитить болельщиков. Он просто высказался и не придал этому значения.

В Турции существует Fan ID. Всегда болезненно вводить что-то новое. Вряд ли Дмитрий Анатольевич на что-то повлияет. Если бы хотел, уже давно бы все изменилось. В 2018 году Fan ID был опробован успешно. Тогда не наблюдался писк и визг», — сказал экс-президент Мир .

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