«Тема с Fan ID зависит от одного человека – это Чернышенко. Вряд ли Медведев может повлиять». Экс-глава РПЛ Заварзин о паспорте болельщика

Теги премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Чернышенко Дмитрий Медведев Юрий Заварзин Fan ID Футбол

Юрий Заварзин рассказал, кто может повлиять на ситуацию с Fan ID.

«Тема с Fan ID зависит от одного человека. Догадаться не сложно, что это Чернышенко. Пока он не скажет об отмене, паспорт болельщика будет действовать.

Вряд ли Медведев может повлиять, тогда продолжал бы эту инициативу, если бы хотел защитить болельщиков. Он просто высказался и не придал этому значения.

В Турции существует Fan ID. Всегда болезненно вводить что-то новое. Вряд ли Дмитрий Анатольевич на что-то повлияет. Если бы хотел, уже давно бы все изменилось. В 2018 году Fan ID был опробован успешно. Тогда не наблюдался писк и визг», — сказал экс-президент Мир РПЛ.

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21 комментарий

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Spartakus1984
Ответ Alestern
Заварзин видимо не догоняет, что Fan ID на международных турнирах ещё куда ни шло, но зачем такие строгости с фан-уйди во внутреннем первенстве?!... Думаю на это и намекнул Медведев..
Тем более в кубке он не нужен.Это вообще полный бред.
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Alestern
Заварзин видимо не догоняет, что Fan ID на международных турнирах ещё куда ни шло, но зачем такие строгости с фан-уйди во внутреннем первенстве?!... Думаю на это и намекнул Медведев..
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Spartakus1984
Тогда не наблюдался писк и визг(с) а теперь от таких как Заварзин,габлюдается.Визжат и вихжат трусишки которым мало безопасности,особенно визжат сильнее те, кто сидят на вип трибунах в дали от обычного народа и указывают,как народу жить.
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Игорь Волков
Зависит от Путина и только от него
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avcgloronalduMU
нашли стрелочника))
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artem saribekyan
Унизил в конце всех, назвав мнения людей ,,писком и криком"! А его высказывание как назвать? ,,Лицемерием", как?
Или просто ,,хрюканьем"?
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Alon Raven
Можно сколько угодно поносить Медведева, но к его чести надо сказать, что когда дело касается Детей или Пенсионеров (нынешних, не будущих) - он первый в очереди, кто хоть как-то борется за их права, либо обращает на них всеобщее внимание. Все, думаю, помнят фразу "Денег нет, но вы держитесь" (хотя он говорил совершенно иначе). И после он для этих детей таки нашёл деньги!
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Катя СПб
Ответ StHappyOne
Короче Медведева решили вернуть обратно в обойму. Как это сделать? Просто позволить ему сказать какую-то безобидную популярную вещь про что-то малозначимое; типо спорта
Можно еще про удар по Гааге. И в воздух чепчики полетели.
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Alon Raven
Ответ Cruel Snake
Смело. Одно из двух, либо он чего то не догоняет или хочет закопать Чернышенко. Всё верно, в стране зависит от одного человека, только у него имя на другую букву. Конкуренцию он сильно не любит
Зря ты так думаешь... В Ростове родственники Чернышенко везде..
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Alon Raven
Ответ Олег Кузнецов
Когда чиновник возмущение болельщиков называет визгом и писком, это оговорка по Фрейду и истинное отношение этих "небожителей", как они сами о себе думают, к болельщикам.
Он бывший чиновник. Очень бывший.
И да. Так-то до этого это и были "визги". А теперь вот появились реальные аргументы.
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Роман Князефф
Ответ StHappyOne
Короче Медведева решили вернуть обратно в обойму. Как это сделать? Просто позволить ему сказать какую-то безобидную популярную вещь про что-то малозначимое; типо спорта
Так его никуда и не убирали. .. в 24 сам знаешь кто будет президентом, а в 27-28 годах назначит преемником недимона ,соответственно без голосования ))
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Роман Князефф
В нашей стране действительно Всё зависит от одного человека, но это не чернышенко ))
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Ovsyankin
Шок, это Червиченко!
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Ранальду с пивком
До конца чемпионата покрехтят, поупираются , да отменят . Посещаемость будет падать , в онлайне просмотров меньше будет , а все потому что это убожество без фанки не возможно смотреть
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Stadjer
Надо бы запоминать такие слова (и их автора) на будущее: не мнение болельщиков, а писк и визг. Какая же нечисть этот экс-глава РПЛ заварзин…
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StHappyOne
Короче Медведева решили вернуть обратно в обойму. Как это сделать? Просто позволить ему сказать какую-то безобидную популярную вещь про что-то малозначимое; типо спорта
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PalPal
Писк и Визг.
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PalPal
Здесь за такие слова, удаляют комментарий. Хотя всё ёмко и точно.
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Олег Кузнецов
Когда чиновник возмущение болельщиков называет визгом и писком, это оговорка по Фрейду и истинное отношение этих "небожителей", как они сами о себе думают, к болельщикам.
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Тренерские конспекты Бормана
Всё, виновный назначен. Ждем оргвыводов от Царя
+10
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Cruel Snake
Смело. Одно из двух, либо он чего то не догоняет или хочет закопать Чернышенко. Всё верно, в стране зависит от одного человека, только у него имя на другую букву. Конкуренцию он сильно не любит
+8
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