Быстров об игре с Ираком: «Провалили 1-й тайм. Катания мяча эти, не прессингуем, даем создавать у своих ворот, детские ошибки центрального защитника»

отметил низкий уровень игры России против Ирака в товарищеском матче.

– Что это было, Володя?

– Провалили первый тайм.

– Провал?

– Конечно. Вышли играть в своей штрафной с Песьяковым, катания мяча эти. Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем создавать у своих ворот. Глупо ошибаемся – детские ошибки центрального защитника.

Ну, честно... – сказал в эфире « » экс-полузащитник сборной России, разведя руками.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. Пиняев, Соболев, Песьяков в старте. Онлайн-трансляция