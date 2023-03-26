Быстров об игре с Ираком: «Провалили 1-й тайм. Катания мяча эти, не прессингуем, даем создавать у своих ворот, детские ошибки центрального защитника»
Владимир Быстров отметил низкий уровень игры России против Ирака в товарищеском матче.
– Что это было, Володя?
– Провалили первый тайм.
– Провал?
– Конечно. Вышли играть в своей штрафной с Песьяковым, катания мяча эти. Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем создавать у своих ворот. Глупо ошибаемся – детские ошибки центрального защитника.
Ну, честно... – сказал в эфире «Матч ТВ» экс-полузащитник сборной России, разведя руками.
Товарищеский матч. Россия против Ирака. Пиняев, Соболев, Песьяков в старте. Онлайн-трансляция
Я не кичусь, но к такой игре и на километр бы не подошёл. Хотя вот в новость влез и мне уже морально тяжело ☹️
Вы там прессинг тренируете вообще?