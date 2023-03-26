Быстров об игре с Ираком: «Провалили 1-й тайм. Катания мяча эти, не прессингуем, даем создавать у своих ворот, детские ошибки центрального защитника»

Теги Владимир Быстров Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Сергей Песьяков товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров отметил низкий уровень игры России против Ирака в товарищеском матче.

– Что это было, Володя?

– Провалили первый тайм.

– Провал?

– Конечно. Вышли играть в своей штрафной с Песьяковым, катания мяча эти. Абсолютно не выдвигаемся высоко, не прессингуем соперника. Даем создавать у своих ворот. Глупо ошибаемся – детские ошибки центрального защитника.

Ну, честно... – сказал в эфире «Матч ТВ» экс-полузащитник сборной России, разведя руками.

Товарищеский матч. Россия против Ирака. Пиняев, Соболев, Песьяков в старте. Онлайн-трансляция

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11 комментариев

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sebastian1410
Ответ LLiriKK
Сейчас в комментарии набежит местный фан-клуб Валеры и «дерзко», как и их великовозрастный кумир-инфантил, объяснят всем, что до той поры, пока не будет «важных» матчей, мы все обязаны радоваться тому дерьму, которым нас потчует эстонец. Вот только лгать не надо - сборная играла точно также и с Кипром в Москве, и со Словакией в Казани, и с Хорватией в гостях: убожество, безыдейность и трусость. То тоже были неважные игры?
Так сборная играла и при Капелло, при Слуцком и Черчесове. Карпин просто придерживается привычного стиля унылого автобуса. На другое наши ногомячисты неспособны.
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ɔculpa
Ответ LLiriKK
Сейчас в комментарии набежит местный фан-клуб Валеры и «дерзко», как и их великовозрастный кумир-инфантил, объяснят всем, что до той поры, пока не будет «важных» матчей, мы все обязаны радоваться тому дерьму, которым нас потчует эстонец. Вот только лгать не надо - сборная играла точно также и с Кипром в Москве, и со Словакией в Казани, и с Хорватией в гостях: убожество, безыдейность и трусость. То тоже были неважные игры?
Блин, на хрена вы это смотрите, парни? Я не в качестве претензии или поддёвки. И я даже понимаю возможный ответ, интересно, допустим, на молодых посмотреть, ну или что-нибудь такое про кадры, но просто, чёрт побери... Отважные вы всё-таки ребята, честное слово.
Я не кичусь, но к такой игре и на километр бы не подошёл. Хотя вот в новость влез и мне уже морально тяжело ☹️
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Serega Fart
Таков русский футбол, нам втерают какую-то дичь
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Лимит Лимитович
Кто смотрит матч, как вообще игра идёт? реально всё так плохо и унылые 0-0?
0
-3
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ТрактоПоктер
Алло это Володька
Вы там прессинг тренируете вообще?
0
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<~Inter~>
Ответ Tpy6kaMerlina
Такой уровень игры просто позор, Быстров прав. Либо играйте нормально, либо вообще зачем такие матчи нужны
А эти матчи разве кому-то нужны кроме чиновников? Это ведь чиновники ищут возможность показать начальству, что со сборной хотят играть и мировой футбол не отказался от сборной России
+3
-7
-4
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LLiriKK
Сейчас в комментарии набежит местный фан-клуб Валеры и «дерзко», как и их великовозрастный кумир-инфантил, объяснят всем, что до той поры, пока не будет «важных» матчей, мы все обязаны радоваться тому дерьму, которым нас потчует эстонец. Вот только лгать не надо - сборная играла точно также и с Кипром в Москве, и со Словакией в Казани, и с Хорватией в гостях: убожество, безыдейность и трусость. То тоже были неважные игры?
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Михаил Рыбкин
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Не игра, а позорище. Игры нет. Ни один игрок не старается. Это просто дно
Ну есть Пиняев и Обляков, которые хотя бы стараются. Но эта ростовская мафия... Нет слов.
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Этот Райола хочет денег
Володя, что это было? Девиз нашей сборной!
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Tpy6kaMerlina
Такой уровень игры просто позор, Быстров прав. Либо играйте нормально, либо вообще зачем такие матчи нужны
+8
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Сижу на факсах Барселоны
Не игра, а позорище. Игры нет. Ни один игрок не старается. Это просто дно
+5
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