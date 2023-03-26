Гранат о России: «Последние результаты удручают. Карпин уверен в себе, не будет работать в сборной или «Ростове» – спокойно найдет место»

Теги Ростов Владимир Гранат премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Чемпионат.com Футбол

Владимир Гранат не удовлетворен результатами сборной России в последних матчах.

Команда Валерия Карпина трижды подряд сыграла вничью: с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.

«Нет ощущения, что Карпин теряет контроль над ситуацией. Слова Карпина про то, что он не держится за место, говорят о том, что он уверен себе.

Если он не будет работать в сборной или в «Ростове», то спокойно найдет себе место. Он это говорил не потому, что ему сборная безразлична. Она ему небезразлична, уверен.

Да, последние результаты удручают. Хочется всем лучших результатов. Но пока показываем то, что есть. Если бы был полный состав с Ираном, то сыграли бы лучше», – сказал экс-защитник сборной России.

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3 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Не стоит обращает внимание на то, что говорит Карпин. Важно оценить его как тренера.
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Давид Agabekyan
Ведь контроля к Валеры никогда и не было
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Потому что у нас нет футбола, не знают что с мячом делать
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