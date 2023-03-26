Гранат о России: «Последние результаты удручают. Карпин уверен в себе, не будет работать в сборной или «Ростове» – спокойно найдет место»

не удовлетворен результатами сборной России в последних матчах.

Команда Валерия Карпина трижды подряд сыграла вничью: с Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном.

«Нет ощущения, что Карпин теряет контроль над ситуацией. Слова Карпина про то, что он не держится за место, говорят о том, что он уверен себе.

Если он не будет работать в сборной или в « », то спокойно найдет себе место. Он это говорил не потому, что ему сборная безразлична. Она ему небезразлична, уверен.

Да, последние результаты удручают. Хочется всем лучших результатов. Но пока показываем то, что есть. Если бы был полный состав с Ираном, то сыграли бы лучше», – сказал экс-защитник сборной России.