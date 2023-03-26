Баринов о психологии: «Мы забьем и удерживаем счет, а европейские клубы, «Ман Сити», дальше додавливают»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) психология Дмитрий Баринов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Баринов согласился со словами Валерия Карпина о страхе игроков за результат.

Хавбек «Локомотива» не попал в заявку сборной России на товарищеский матч против команды Ирака.

«Карпин, наверное, правильно говорит, что это связано с психологией. Я вот тоже разговаривал со многими людьми…

У нас такое, что мы забьем гол и пытаемся удерживать счет. А европейские клубы, например «Манчестер Сити», после своего гола дальше додавливают.

Возможно, это психология, боязнь ошибиться или еще что‑то» – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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14 комментариев

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игрочишка всея руси
Это менталитет всего рос футбола с давних пор .боязливый футбол называеться
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Ильнур Хасанов
А кто мешает давить дальше? И причем тут психология. Если игроки физически готовы это делать, не проблем. Бавария последние года так только и играл. Сейчас очень интересно что Тухель предложит.
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Д.Н.Л
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Да при чем тут психология, если футбола нет, играть не умеют. Если с Ираком на равных играют, о чем тут говорить..
Я смотрел только что первый тайм, они не играют с Ираком на равных. Ирак играет лучше.
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#SharkTeam
Это же от уровня команд зависит. Против Сити почти вся АПЛ в автобус играет, почему с теми европейскими клубами Баринову не сравнить?
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Алексий Бяконт
Песьякову с Опсиенко психологии сейчас не хватло сыграть не шутовски, не криво?
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Алексий Бяконт
В МанСити собраны люди, привыкшие побеждать в каждой игре. А в сборной друзей Валеры собрана разношёрстная компания, в футболе ничего не достигшая... Что брать за образец Баварию с Барселоной?
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Алексий Бяконт
Конечно же вам не хватило одной лишь психологии.
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хавбек+
будто до этого было иначе, сколько вылетов в клубном футболе и сборной когда ничьи должно было хватить))
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Гамарджоба Генацвале
Сейчас даже забить не могут.
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hiper26
Психология.. Культ бабла, только и всего.
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Бухгалтер2021
сразу вспомнил сити реал...смелись всей страной
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Да при чем тут психология, если футбола нет, играть не умеют.
Если с Ираком на равных играют, о чем тут говорить..
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-= Masteryuga =-
Это психология холопа, иначе барин даст леща, вот и весь секрет, так нас воспитывают с детства...
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Спартак сила
Ман сити топ
Россия Карпа даже Таджикистан не может обыграть
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