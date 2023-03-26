Баринов о психологии: «Мы забьем и удерживаем счет, а европейские клубы, «Ман Сити», дальше додавливают»
Дмитрий Баринов согласился со словами Валерия Карпина о страхе игроков за результат.
Хавбек «Локомотива» не попал в заявку сборной России на товарищеский матч против команды Ирака.
«Карпин, наверное, правильно говорит, что это связано с психологией. Я вот тоже разговаривал со многими людьми…
У нас такое, что мы забьем гол и пытаемся удерживать счет. А европейские клубы, например «Манчестер Сити», после своего гола дальше додавливают.
Возможно, это психология, боязнь ошибиться или еще что‑то» – сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Если с Ираком на равных играют, о чем тут говорить..
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