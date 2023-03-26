Баринов о психологии: «Мы забьем и удерживаем счет, а европейские клубы, «Ман Сити», дальше додавливают»

согласился со словами о страхе игроков за результат.

Хавбек « » не попал в заявку сборной России на товарищеский матч против команды Ирака.

«Карпин, наверное, правильно говорит, что это связано с психологией. Я вот тоже разговаривал со многими людьми…

У нас такое, что мы забьем гол и пытаемся удерживать счет. А европейские клубы, например «Манчестер Сити», после своего гола дальше додавливают.

Возможно, это психология, боязнь ошибиться или еще что‑то» – сказал Баринов в эфире « ».

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