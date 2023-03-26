Кузяев о прозвище сборной России: «Пусть будет «Отважные медведи»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) Далер Кузяев ахахаха Футбол

Далер Кузяев придумал прозвище для сборной России и высказался о команде Ирака.

Россия сегодня примет Ирак в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Что знаете о сборной Ирака?

– Честно говоря, совсем немного. Судя по тому, что мы видели на разборе, это достаточно крепкая команда. К тому же в этом году Ирак выиграл Кубок Персидского залива, где обыграл Катар, Оман, Саудовскую Аравию. Будет интересно сыграть.

А так на сборах общался с Антоном Зиньковским по поводу Ирака, и он сказал, что знает одного иракского игрока, который выступал в РПЛ в составе «Крыльев Советов» – Саффу Хадди.

– Сборную Ирака болельщики называют «Львы Месопотамии». Как бы вы назвали команду России?

– Пусть будет «Отважные медведи».

– Ирак – ближневосточная страна. Как вы в целом относитесь к арабской культуре?

– У меня, кстати, брат хорошо разговаривает на арабском. А я в свое время изучал алфавит, но это было давно, уже не вспомню ничего. Но в последнее время подумываю возобновить изучение арабского.

Мне вообще интересен арабский мир: он близок к моей религии, он для меня не чужой, а в последнее время становится все ближе и ближе.

– Рады, что матч пройдет в Санкт-Петербурге?

– Да, очень здорово! В Питере давно уже не было игр сборной – последний раз «националка» играла тут в октябре 2021 года отборочный матч с Кипром.

Я не принимал участия в той встрече из-за травмы, поэтому для меня последний питерский матч – против Финляндии на Евро-2020. Помню, была очень крутая атмосфера, которая помогла нам победить 1:0.

Если говорить о моем восприятии, то больше всего мне запомнился поединок с Бельгией. Команда проигрывала, я вышел на замену на 60-й минуте, сыграл удачно, мы перехватили инициативу, забили один гол. Для меня почему-то именно этот матч стал памятным.

– 5 причин для посещения матча Россия – Ирак?

– Первая, конечно же, поддержать сборную России, это очень важно для нас. Второе – посетить комфортный крытый стадион, где ничто не мешает насладиться игрой.

Третье – впервые увидеть в деле экзотическую сборную Ирака. Четвертое – погулять по чудесному Санкт-Петербургу, посетить Эрмитаж. И пятое – увидеть игру Далера Кузяева, – сказал полузащитник сборной России и «Зенита» в предматчевой программке.

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90 комментариев

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Artmann
"Медвежья машина".
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WhoReadThisWillDie
Единые России
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micka
Ответ Вечно в бане
Идеальное прозвище нынешней сборной России - «Коты Шрёдингера». Сборная вроде и жива, а вроде и нет.
Медведи Шрёдингера
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Бухгалтер2021
белый медведь..крепкое
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hottabich
Кривоногие лучше подходит)
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Мистер Блин
пусть будет отважный Медведев квадратная голова😂😂😂
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Александр Зубков
Ответ Bestcapper
Что-то эти буратины очковали в стыках против Хорватии, что не одного удара не нанесли по воротам... Какие же они отважные???
Промокли
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Bestcapper
Ответ Александр Зубков
Отважные буратины и папа Карпин.
Что-то эти буратины очковали в стыках против Хорватии, что не одного удара не нанесли по воротам... Какие же они отважные???
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HeroMM
Белокарп и 11 дзюбиков
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Japonskiy Magnitofon
Спящие медведи.
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Dmitriy Korchagin
Зря вы так - медведи 🐻 затащат следующий мундиаль! )
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Вечно в бане
Идеальное прозвище нынешней сборной России - «Коты Шрёдингера».
Сборная вроде и жива, а вроде и нет.
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Spaten
«22 капитана»
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Тимофей Кушнир
Отважные медведи? Скорее Дуболомы
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андрэ
Ответ Александр Зубков
Отважные буратины и папа Карпин.
что тут придумывать А.М. Волков давно уже все придумал - Урфин Джус и его деревянные солдаты
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stot
Безнадёжные опоссумы.
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Футбол, хоккей итд
Кривоногие мячопинатели.
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efen
Ходячие мертвецы
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Андрей Фоминых
Могучие омули
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Владимир Лапин
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Где речь про номенклатуру? И причем тут политика?
Хааааа, а в Вашем первом комментарии ни капли политики. Ну насмешили
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Добрый Ретроград
Плюшевые грызли.
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Владимир Лапин
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Почему Украинцы пишут каламбурные комментарии в топе про сборную РФ, а вы их лайкаете?) Константин Зырянов: «любите свою страну, футболистов и свой футбол».
Можно любить страну и не смотреть российский футбол. Одно другому не мешает.
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Vasily Ivanov
Отважные медведи с медвежьей болезнью.
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Anita_Goferdump
не путай страну и номенклатуру что ей правит.
Где речь про номенклатуру? И причем тут политика?
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Arman FCSM
Валера и Ко (солапые)
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