Кузяев о прозвище сборной России: «Пусть будет «Отважные медведи»

Далер Кузяев придумал прозвище для сборной России и высказался о команде Ирака.

сегодня примет в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

– Что знаете о сборной Ирака?

– Честно говоря, совсем немного. Судя по тому, что мы видели на разборе, это достаточно крепкая команда. К тому же в этом году Ирак выиграл Кубок Персидского залива, где обыграл Катар, Оман, Саудовскую Аравию. Будет интересно сыграть.

А так на сборах общался с Антоном Зиньковским по поводу Ирака, и он сказал, что знает одного иракского игрока, который выступал в РПЛ в составе «Крыльев Советов» – Саффу Хадди.

– Сборную Ирака болельщики называют «Львы Месопотамии». Как бы вы назвали команду России?

– Пусть будет «Отважные медведи».

– Ирак – ближневосточная страна. Как вы в целом относитесь к арабской культуре?

– У меня, кстати, брат хорошо разговаривает на арабском. А я в свое время изучал алфавит, но это было давно, уже не вспомню ничего. Но в последнее время подумываю возобновить изучение арабского.

Мне вообще интересен арабский мир: он близок к моей религии, он для меня не чужой, а в последнее время становится все ближе и ближе.

– Рады, что матч пройдет в Санкт-Петербурге?

– Да, очень здорово! В Питере давно уже не было игр сборной – последний раз «националка» играла тут в октябре 2021 года отборочный матч с Кипром.

Я не принимал участия в той встрече из-за травмы, поэтому для меня последний питерский матч – против Финляндии на Евро-2020. Помню, была очень крутая атмосфера, которая помогла нам победить 1:0.

Если говорить о моем восприятии, то больше всего мне запомнился поединок с Бельгией. Команда проигрывала, я вышел на замену на 60-й минуте, сыграл удачно, мы перехватили инициативу, забили один гол. Для меня почему-то именно этот матч стал памятным.

– 5 причин для посещения матча Россия – Ирак?

– Первая, конечно же, поддержать сборную России, это очень важно для нас. Второе – посетить комфортный крытый стадион, где ничто не мешает насладиться игрой.

Третье – впервые увидеть в деле экзотическую сборную Ирака. Четвертое – погулять по чудесному Санкт-Петербургу, посетить Эрмитаж. И пятое – увидеть игру Далера Кузяева, – сказал полузащитник сборной России и «Зенита» в предматчевой программке.