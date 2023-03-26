На матче Россия – Ирак ожидается около 20 тысяч зрителей
На матче между Россией и Ираком ожидается около 20 тысяч зрителей.
Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 18:00 по московскому времени.
Ирак в рейтинге выше Израиля, Болгарии, Черногории. То есть он на уровне европейских середняков.
20 тысяч на товарищеский матч с Ираком хорошая цифра, особенно на фоне того что нет официальных международных соревнований у сборной и интерес к ней снижен.