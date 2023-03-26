На матче Россия – Ирак ожидается около 20 тысяч зрителей

Теги Сборная России по футболу РФС болельщики Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

На матче между Россией и Ираком ожидается около 20 тысяч зрителей.

Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая пройдет на «Газпром Арене». Начало – в 18:00 по московскому времени.

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7 комментариев

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Алекс Я
Ответ Albert Rrahmani
Согнали школьников и бюджетников, так еще и конкретно на этот матч фануйди отменили, чтобы показать великому Ираку, какая у вас тут гойда.
Ты ид...от?на матч сборной будь он ,например в Воронеже,желающих отбоя не было бы.
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Ростовский
Ответ Albert Rrahmani
Согнали школьников и бюджетников, так еще и конкретно на этот матч фануйди отменили, чтобы показать великому Ираку, какая у вас тут гойда.
Школьникам и бюджетникам практически всегда дают какие-то билеты.

Ирак в рейтинге выше Израиля, Болгарии, Черногории. То есть он на уровне европейских середняков.

20 тысяч на товарищеский матч с Ираком хорошая цифра, особенно на фоне того что нет официальных международных соревнований у сборной и интерес к ней снижен.
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Streetbor
20000 потенциальных нарушителей закона.
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Atsuktuvas
И не забудьте турникеты предупредить. А то они зачастую живут своей собственной жизнью...
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Albert Rrahmani
Согнали школьников и бюджетников, так еще и конкретно на этот матч фануйди отменили, чтобы показать великому Ираку, какая у вас тут гойда.
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Dmitriy6354
А Fan ID будет!? А как же безопасность. Ну так хорошо раньше было.
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Eliza77
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