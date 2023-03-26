Борис Игнатьев об СССР времен Сталина: «Многие вещи нравились в детстве. 1 марта или апреля снижали цены, все ждали этого дня»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев вспомнил об СССР при Иосифе Сталине.
– Многие вещи мне в детстве нравились.
– Например?
– 1 марта или апреля каждый год снижали цены. Вчера булка стоила четыре копейки, а сегодня – три. Пустячок, а приятно. Все ждали этого дня, – сказал Игнатьев.
Борис Игнатьев о Сталине: «Подростком воспринимал его величайшим человеком, считал, что без него пропадем. Лет в 20 начинаешь лучше соображать»
Убить Сталина – задача физкультурников на 1937 год. Министр спорта сознался на допросе – и его расстреляли
Простая арифметика говорит, что через 4 года булка при Сталине становилась бесплатной.
Так, тов. Игнатьев?
Народ имел цели.
Сейчас банальный распил страны, ее уничтожение ради собственного обогащения.
Народ отупел, целей нет и по своей недалекости выступает за власть считая что раз царя обидели, значит обидели и страну.
Все идет к тому, что теперь уже Россия повторит судьбу СССР.
Ни разу не сторонник Сталина, но то что происходит сейчас, как питерская гопота пытается создать тот самый СССР, вызывает смех.
Для начала им надо рассказать народу почему НАТО враг но при этом у всей верхушки власти недвижимость, счета, гражданства детей и жен в странах НАТО.
При Сталине за это черный воронок приехал бы)))
К людям относятся, как к мусору и там и там, не говоря уже о том, что базис сегодняшнего устройства России заложен тогда.