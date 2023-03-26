Борис Игнатьев об СССР времен Сталина: «Многие вещи нравились в детстве. 1 марта или апреля снижали цены, все ждали этого дня»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев вспомнил об СССР при Иосифе Сталине.

– Многие вещи мне в детстве нравились.

– Например?

– 1 марта или апреля каждый год снижали цены. Вчера булка стоила четыре копейки, а сегодня – три. Пустячок, а приятно. Все ждали этого дня, – сказал Игнатьев.

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