Борис Игнатьев об СССР времен Сталина: «Многие вещи нравились в детстве. 1 марта или апреля снижали цены, все ждали этого дня»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Борис Игнатьев Политика Иосиф Сталин Питание Футбол

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев вспомнил об СССР при Иосифе Сталине.

– Многие вещи мне в детстве нравились.

– Например?

– 1 марта или апреля каждый год снижали цены. Вчера булка стоила четыре копейки, а сегодня – три. Пустячок, а приятно. Все ждали этого дня, – сказал Игнатьев.

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75 комментариев

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Он саМый
1 марта или апреля каждый год снижали цены. Вчера булка стоила четыре копейки, а сегодня – три. Пустячок, а приятно. Все ждали этого дня, – сказал Игнатьев.
Простая арифметика говорит, что через 4 года булка при Сталине становилась бесплатной.
Так, тов. Игнатьев?
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AlexZhano__
Ответ tolstiy
а ещё о здравый смысл. в ссср в 80-ых стиральная машина роскошь и дифицит, а в загнивающем западе посудомойки (не негры, а машины) в домах ещё в 30-ых годах были....
Мне посудомойку тупо ставить даже некуда.
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Андрей Балабаев
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А сейчас разве не так? Завышаешь цены, а потом устраиваешь распродажи/чёрные пятницы/ликвидации. Народ счастлив и с писком бежит отдавать последние копейки, ведь "выгодно"🤓
Обычно ещё и дороже выходит
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The Dark defener
Ответ BearS
Автору было 13 лет, когда Сталин умер. Но все помнит как сейчас, да-да )))
13 лет - это мало что ли? Ладно б там 5 или что-то в этом духе, но 13 уже достаточно, чтобы многое помнить.
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FNT
Ответ Игорь Назаренко
Так и работает современный маркетинг с черными пятницами)
Современный маркетинг с черными пятницами - это просто промоакция, ни о какой "благодарности" речь не идет. Кто-то благодарен М-Видео или Sony за то, что телек на 20К дешевле купил? Что вы порете?
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Максим Черкашин
Ответ кабан галльский
сталинская черная пятница хех
В 37 приведи друга, получишь кешбэк.😎
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Oleg
В СССР времен Сталина была идеология.
Народ имел цели.
Сейчас банальный распил страны, ее уничтожение ради собственного обогащения.
Народ отупел, целей нет и по своей недалекости выступает за власть считая что раз царя обидели, значит обидели и страну.
Все идет к тому, что теперь уже Россия повторит судьбу СССР.
Ни разу не сторонник Сталина, но то что происходит сейчас, как питерская гопота пытается создать тот самый СССР, вызывает смех.
Для начала им надо рассказать народу почему НАТО враг но при этом у всей верхушки власти недвижимость, счета, гражданства детей и жен в странах НАТО.
При Сталине за это черный воронок приехал бы)))
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Он саМый
Ответ &_Bishep_&
Я не поклонник Сталина, но надо отличать : они были реально фанатами своих идей, а не прикрывались ими , что бы тупо заниматься распилом страны и личным обогащением. С началом войны их дети первыми отправлялись на фронт и погибали там, попадали в плен. Сравните с теми, кто сегодня закатывают дорогущие вечеринки на ВИП- курортах , обливается дорогим шампанским, а российских мобилизованных называет Z-быдлом.
А теперь перечитай свою писанину, напряги память и осознай, что все прекрасно знают, как Сталин закатывал дорогущие вечеринки на закрытых вип-курортах, а его полководцы не стеснялись заявлять: "бабы новых нарожают".
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Моутиньо оформляет 40
Ответ tolstiy
а ещё о здравый смысл. в ссср в 80-ых стиральная машина роскошь и дифицит, а в загнивающем западе посудомойки (не негры, а машины) в домах ещё в 30-ых годах были....
А в "Райане" вручную моет мамаша
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Коэн Варвар
Ответ Игорь Назаренко
Так и работает современный маркетинг с черными пятницами)
Ты на полном серьёзе не видишь разницы между разовой скидкой и плановым ежегодным снижением цен на все основные товары (то есть фактически ежегодным увеличением заработной платы для жителей всей без исключения страны)?
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Timur Tushkanchik
Ответ &_Bishep_&
Я не поклонник Сталина, но надо отличать : они были реально фанатами своих идей, а не прикрывались ими , что бы тупо заниматься распилом страны и личным обогащением. С началом войны их дети первыми отправлялись на фронт и погибали там, попадали в плен. Сравните с теми, кто сегодня закатывают дорогущие вечеринки на ВИП- курортах , обливается дорогим шампанским, а российских мобилизованных называет Z-быдлом.
Сталин был фанатом власти в первую очередь. Всех идейных большевиков он уничтожил, оставив вокруг себя только исключительно преданных ему людей.
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Pb-SE
Ответ Total_90
Согласен там половина считают своими хозяевами Запада, как и на спортсе)
У тебя все ещё хозяева? А кто, если не секрет? У меня хозяев отменили в 1861.
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Игорь Новиков
Ответ &_Bishep_&
Говорю же , я не сторонник Сталина ( мои дедушки и бабушки были депортированы) , я про коренную разницу систем.
Понимаю. Просто людям от этого не было легче тогда и не легче сейчас.
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Jii Gee
Только жратва и корыто интересует. А то, что у человека должны быть права и свободы это не доходит.
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tolstiy
Ответ AlexZhano__
Все разговоры об арестах и расстрелах разбиваются об пломбир. Правда, СССР разбился об джинсы и колу (об их отсутствие), что очень не нравится тем ораторам.
а ещё о здравый смысл. в ссср в 80-ых стиральная машина роскошь и дифицит, а в загнивающем западе посудомойки (не негры, а машины) в домах ещё в 30-ых годах были....
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Бальзам Биттнера
Всё ждут подачек. Ничего не меняется
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Total_90
Ответ Pb-SE
Ты мне ещё скажи, что обитатели Кремля любят Россию.
Согласен там половина считают своими хозяевами Запада, как и на спортсе)
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Atsuktuvas
Ответ Питон Удавыч
Комментарий удален модератором
Я просто решил так глубоко не углубляться... ))
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tolstiy
а в остальные даже за 5 не было....
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Superkenguroo
Ответ &_Bishep_&
Говорю же , я не сторонник Сталина ( мои дедушки и бабушки были депортированы) , я про коренную разницу систем.
Никакой разницы нет.
К людям относятся, как к мусору и там и там, не говоря уже о том, что базис сегодняшнего устройства России заложен тогда.
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Андрей Никулин
Ответ m1t9
просто булку им на копейку дешевле продай, и они будут благодарны всюжизнь
Ну да, а сейчас благодарны за новые песни Шамана
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Pb-SE
Ответ Total_90
ты мне ещё скажи, что здесь любят Россию)
Ты мне ещё скажи, что обитатели Кремля любят Россию.
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Геннадий Туник
А в Германии,говорят,в 30-е годы отличные дороги построили.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ m1t9
просто булку им на копейку дешевле продай, и они будут благодарны всюжизнь
А сейчас разве не так? Завышаешь цены, а потом устраиваешь распродажи/чёрные пятницы/ликвидации. Народ счастлив и с писком бежит отдавать последние копейки, ведь "выгодно"🤓
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Serge Vendino
Ответ AlexZhano__
Все разговоры об арестах и расстрелах разбиваются об пломбир. Правда, СССР разбился об джинсы и колу (об их отсутствие), что очень не нравится тем ораторам.
СССР разбился о тупость и жадность его руководства
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