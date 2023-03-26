Борис Игнатьев: «Для Ирака Хусейн был божеством, там был культ. Боялись, что оторвет одно место или расстреляет – никто не поможет»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Борис Игнатьев Сборная Ирака по футболу высшая лига Ирака олимпийская сборная Ирака Политика Чемпионат.com Саддам Хусейн Футбол

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о Саддаме Хусейне.

Игнатьев тренировал олимпийскую сборную Ирака в 1990 году.

– Как советских тренеров принимали в Ираке?

– Прекрасно. Нас с Морозовым сначала поселили в пятизвездочном отеле с шикарным питанием, бассейнами – чисто Париж! Для меня это был шок. Потом дали красивые квартиры. Условия для работы тоже создали подходящие.

Мне в нагрузку к олимпийской сборной повесили еще армейский клуб, который курировал мистер Удей (сын Саддама Хусейна, правителя Ирака в 1979–2003 годах – Sports.ru). В большинстве своем футболисты ответственно воспринимали наши требования. Хотя бывали и исключения.

Капитан этого клуба негодяем оказался. И сейчас есть такая категория людей, которые вхожи во все двери и водятся с большими людьми. Так вот этот парень считал себя не только капитаном, но и полубогом. У него был выход на Удея Хусейна, председателя олимпийского комитета и президента федерации футбола. И я никак не мог на него управу найти.

– Нашли?

– Нашел. В Багдаде стояла жара, и мы поехали на сбор на север страны. Тренировались в манеже. А там же был культ Саддама Хусейна: портреты на каждом углу висели.

И вот мы выходим на тренировку, он жонглирует мячом, а потом как треснет в этот портрет. А я сзади иду. Ну и пригрозил ему в шутку: «Ты знаешь, друг, тебе конец. Так нельзя – по президенту, по главному человеку в стране – мячом. Я сейчас доложу куда следует, и ты пойдешь служить в армию».

После этого случая он стал у меня ручной! Настолько они боялись Хусейна: оторвет одно место или, не дай бог, расстреляет – никто не поможет. Для Ирака Саддам был божеством. Народ раболепствовал перед ним.

– Ирак в 1990-м разительно отличался от Советского Союза?

– Футбольный мир обычно приближен к артистическому, богемному. А Ирак был напичкан спецслужбами. Нам говорили: вот за этим столом сидят такие-то безопасники, за этим – такие, а вон там – люди Саддама, они главнее.

В Эмиратах в этом плане жилось посвободнее. В Ираке чувствовалось сильное внутреннее напряжение. По телевизору с утра до вечера показывали Хусейна: шло насаждение образа отца родного – в какую семью пошел, что пообещал. В Союзе в этом плане гораздо проще было, – сказал Игнатьев.

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64 комментария

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Dronetz02
Ответ &_Bishep_&
Я не поклонник , но всё таки надо признать : Сталин и его окружение не были столь остервенело озабочены личным обогащением , а их дети первыми шли на войну и погибали там : на позициях, в воздушных боях, в концлагерях. Не сравнить с теми , кто сегодня обливается дорогим шампанским на заморских ВИП- курортах.
У Сталина было полтора десятка дач по всей стране, на всякий случай. С сотнями людей прислуги. За госсчет, разумеется. Да и его ближайшее окружение явно не бедствовало.
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bellyashe
Ответ воробей джек
Как-же в Ираке было хорошо! Хусейн оказывается был такая Душка! Нам есть куда падать....
тихо-тихо, сейчас тебе расскажут, что треклятые америкосы разрушили рай на земле, а Саддам был милым единорогом
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&_Bishep_&
И как правило :
Народ , что раболепствовал перед образом своего вождя, потом бурно аплодировал , когда его вешали на фонарном столбе.
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гилберт
Жара была и мы поехали на север...Ирака.
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гилберт
Да да, это тот самый Удей, который свято верил что если иракских футболистов бить посильнее, они таки обыграют бразильцев.
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&_Bishep_&
Ответ воробей джек
Мы медленно,но верно движемся туда-же...
Да где то и превзошли . Не читал , что бы при Сталине учителя доносили на учеников по поводу цвета их футболки .
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гилберт
Ответ Dizzod
особенно многолетняя война с Ираном и окупация Кувейта - очень большой вклад в процветание иракского народа.
До сих пор перед глазами пеликаны обмазанные нефтью.
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gronk22
А без Хусейна сейчас так хорошо в Ираке, страна процветает просто
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&_Bishep_&
Ответ Pb-SE
Если ты Сталина не застал, то вряд ли. Все эти полеты со стерхами и рядом не стоят с иракской пропагандой. Там культ личности на уровне религии.
Я не поклонник , но всё таки надо признать : Сталин и его окружение не были столь остервенело озабочены личным обогащением , а их дети первыми шли на войну и погибали там : на позициях, в воздушных боях, в концлагерях. Не сравнить с теми , кто сегодня обливается дорогим шампанским на заморских ВИП- курортах.
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avAngard
Ответ Montenegro Serbian
По факту выглядит это почти точь-в-точь как в России условных 2000-х: курс на нефть был настолько хорош, что государство и его приспешники не только в карманы себе хапали, но и с барского плеча приоткрыли краник потока денежных средств в сторону социалки и простых людей, т.к сказать увеличили напор,, от тонкой струйки до средней. По принципу: да нормас, можем себе позволить пока денег вагон. Пусть и челядь поживёт относительно достойно. Наверняка в Ираке так и было и выдавать это за какое-то крутое достижение "суперуправленца" Хуссейна, наверное не стоит.
Так я не утверждаю что гениальный правитель.Но после его ухода,последствия намного хуже.Страну дербанят кому не лень,по ИГ было 40% территории,ну ещё и Алькаида.
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&_Bishep_&
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, почему его ещё оправдывает кто-то...
Мы прекрасно понимаем кто его оправдывает. Они же нам Иран и Северную Корею главными союзниками выбрали.
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sled
Строил социализм с национальным арабским колоритом по заветам немецких товарищей приехавших в его страну в конце 40-х, как тут не раболепствовать?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Только Крылья
кстати, а где осуждение того, что силовики разгоняют митингующих во Франции и Израиле!? ведь это против демократии, Грузия не даст соврать😅
Совет Европы вроде шёпотом обеспокоился насчёт Франции, но это максимум🤓
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Красная стрела
Кстати, что интересно. украинские солдаты были при оккупации Ирака. И участвовали в разгоне митинга, когда люди вышли требовать работы. Зато теперь поют про оккупантов и то, что у стран есть внутренние дела, которые других не касаются😅кстати, их содержала Америка тогда. И они по содержанию из более чем 30 ти стран, которые там участвовали были самыми дешёвыми.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ buba 99
"По телевизору с утра до вечера показывали Хусейна: шло насаждение образа отца родного – в какую семью пошел, что пообещал" Что- то это очень напоминае....
А что у нас с утра до вечера Путина что ли показывают? и воспевают его точно также как и всех диктаторов?
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Бобынин
Это божество американские солдаты зашкирку из землянки вытаскивали)) и верный иракский народ и пальцем не пошевелил в защиту этого самого божества.
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Только Крылья
Ответ Джанлука Нальюка
Это классический соскок с темы. Слив засчитан
ну так не соскакивай🤡 а вот хим оружие то так и не было найдено, так что за.. убери это себе подальше
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Montenegro Serbian
Ответ avAngard
Во времена Саддама Хусейна Ирак проводил ак­тив­ную со­ци­аль­ную по­ли­ти­ку. Упор делал­ся на раз­ви­тие здра­во­охра­не­ния и сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, строи­тель­ст­во жи­лья. К концу 1980-х годов 87% ирак­цев снаб­жа­лись чис­той пить­е­вой во­дой, 93% име­ли дос­туп к медицинскому об­слу­жи­ва­нию, 100% иракских де­тей по­се­ща­ли на­чаль­ную и около 60% — сред­нюю шко­лу. Гра­мот­ность на­се­ле­ния воз­рос­ла с 15% в 1958 году до 90% в 1990 году.
По факту выглядит это почти точь-в-точь как в России условных 2000-х: курс на нефть был настолько хорош, что государство и его приспешники не только в карманы себе хапали, но и с барского плеча приоткрыли краник потока денежных средств в сторону социалки и простых людей, т.к сказать увеличили напор,, от тонкой струйки до средней. По принципу: да нормас, можем себе позволить пока денег вагон. Пусть и челядь поживёт относительно достойно.
Наверняка в Ираке так и было и выдавать это за какое-то крутое достижение "суперуправленца" Хуссейна, наверное не стоит.
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Janot
Нас к чему-то готовят? То про Сталина рассказывают добрые истории, теперь про Хусейна.
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Andrew Chepaylo
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Любой культ личности – зло!
В иноагенты записан
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Pigmalion
Ответ SadButTrue
Так алькаеда и иг - это детища Садама :) Он после провала с захватом Кувейта ударился в пан-исламизм, помогал чем мог, сам себя стал позиционировать как ярого исламиста суннитского толка, в итоге все военные лидеры ИГ- это садамовские наёмники.
Нет, Аль каеда - это детище США.
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avAngard
Ответ Джанлука Нальюка
Как можно вообше нести такую охинею. Человек владел десятками дворцов, а люди жили в нищете. Помимо этого казни, войны, применение хим оружия. Это он многое сделал ?
Да я же не утверждал что супер хороший.Но последствия после США намного страшней.Ну и наудивление пришли западные нефтедобывающие компании
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Джанлука Нальюка
Ответ Только Крылья
почитай про применение запрещенного оружия армией США и кол-во погибших мирных жителей, будешь удивлен
Это классический соскок с темы. Слив засчитан
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avAngard
Ответ Джанлука Нальюка
Можно какие то факты , что хорошего он слелал ?
Во времена Саддама Хусейна Ирак проводил ак­тив­ную со­ци­аль­ную по­ли­ти­ку. Упор делал­ся на раз­ви­тие здра­во­охра­не­ния и сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния, строи­тель­ст­во жи­лья. К концу 1980-х годов 87% ирак­цев снаб­жа­лись чис­той пить­е­вой во­дой, 93% име­ли дос­туп к медицинскому об­слу­жи­ва­нию, 100% иракских де­тей по­се­ща­ли на­чаль­ную и около 60% — сред­нюю шко­лу. Гра­мот­ность на­се­ле­ния воз­рос­ла с 15% в 1958 году до 90% в 1990 году.
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Только Крылья
Ответ Джанлука Нальюка
Почитай про применения хим оружия против курдов и количество погибших.будешь удивлен
почитай про применение запрещенного оружия армией США и кол-во погибших мирных жителей, будешь удивлен
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