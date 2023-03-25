Дмитрий Селюк: «В сборной много игроков «Спартака». Постепенно Абаскаля начнут сливать – и придет Карпин»
Дмитрий Селюк считает, что Валерий Карпин вернется в «Спартак» через сборную России.
«Сейчас из «Спартака» очень много игроков вызывается в сборную. Я не удивлюсь, если это большое количество людей сольет Гильермо Абаскаля – и придет вместо него Карпин. Леонид Федун ушел – он же не пускал Карпина. Через сборную попасть в клуб вполне возможно.
Карпин вызывает большое количество игроков «Спартака». А где гарантия, что эти игроки не начнут вытеснять Абаскаля для того, чтобы зашел Карпин на пост главного тренера?
«Спартак» в чемпионате играет все хуже. Постепенно Абаскаля начнут сливать. И кто придет? Валерий Георгиевич спаситель!» – сказал агент.
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На молодом осле.
Селюк рассуждает из своей параллельной вселенной