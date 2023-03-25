Дмитрий Селюк: «В сборной много игроков «Спартака». Постепенно Абаскаля начнут сливать – и придет Карпин»

считает, что вернется в «Спартак» через сборную России.

«Сейчас из «Спартака» очень много игроков вызывается в сборную. Я не удивлюсь, если это большое количество людей сольет – и придет вместо него Карпин. ушел – он же не пускал Карпина. Через сборную попасть в клуб вполне возможно.

Карпин вызывает большое количество игроков «Спартака». А где гарантия, что эти игроки не начнут вытеснять Абаскаля для того, чтобы зашел Карпин на пост главного тренера?

« » в чемпионате играет все хуже. Постепенно Абаскаля начнут сливать. И кто придет? Валерий Георгиевич спаситель!» – сказал агент.

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