Дмитрий Селюк: «В сборной много игроков «Спартака». Постепенно Абаскаля начнут сливать – и придет Карпин»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Дмитрий Селюк агенты Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Селюк считает, что Валерий Карпин вернется в «Спартак» через сборную России.

«Сейчас из «Спартака» очень много игроков вызывается в сборную. Я не удивлюсь, если это большое количество людей сольет Гильермо Абаскаля – и придет вместо него Карпин. Леонид Федун ушел – он же не пускал Карпина. Через сборную попасть в клуб вполне возможно.

Карпин вызывает большое количество игроков «Спартака». А где гарантия, что эти игроки не начнут вытеснять Абаскаля для того, чтобы зашел Карпин на пост главного тренера?

«Спартак» в чемпионате играет все хуже. Постепенно Абаскаля начнут сливать. И кто придет? Валерий Георгиевич спаситель!» – сказал агент.

Селюк о сборной при Карпине: «11 друзей Оушена», команда отдана на откуп «Ростову». Чистая хрень»

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10 комментариев

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Кокич
Спаситель не придёт, а въедет.
На молодом осле.
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Олег Мохов
А куда ему еще приходить и кому он нужен.Мальорка показала его уровень.
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Spaten
Давай тогда и Абаскаля пристраивай
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kaimussen
Многоходовочка
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Pertinax Gandi
Селюк ещё и конспиролог?
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oOdinn!
Видимо совсем у него плохо дела
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Skip
набросил какашку...
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melmi
Причем тут Карпин, Абаскаль и спартаковцы?
Селюк рассуждает из своей параллельной вселенной
+3
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Ig2023K
Как это взамосвязано ?
+5
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+5
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Олег Комисаров
Спасибо, но не надо😀😂
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