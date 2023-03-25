Федотов о Чалове: «У Феди есть задатки и ложного форварда. Он может обыграть, отдать, подыграть. Разносторонний игрок»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Федор Чалов Футбол

Владимир Федотов назвал форварда ЦСКА Федора Чалова разносторонним игроком.

– Практика показывает, что при необходимости Чалов вполне может быть хорош и в роли второго нападающего, и при нынешней схеме 3-4-3 в роли крайнего форварда.

– Абсолютно верно подмечено. Федя в матче с «Зенитом» нанес три удара, все – в створ. Каждый из них нес определенную угрозу, один стал голевым. Есть эпизоды, когда нужно брать ответственность на себя, и Чалов делает это. Очень важное качество для форварда, на мой взгляд.

Вспомним этот гол: удар со средней дистанции является в данном случае ключевым. Хотя там была подстройка от Мойзеса, где он мог вкатывать на третьего, тогда атака развивалась бы по другому сценарию. Нападающий взял ответственность за удар на себя, и это привело к голу.

Мы много смотрели, анализировали и сделали вывод, что у Феди присутствуют в том числе и задатки так называемого ложного форварда. Он может обыграть, может отдать, может подыграть. Для него не является проблемой участие в командных взаимодействиях. Чалов – разносторонний игрок, – сказал главный тренер ЦСКА.

Статистика Чалова – здесь.

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4 комментария

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Serge Vendino
Получается, в ЦСКА сейчас два ложных форварда играет: Чалов по своей роли, а Заболотный по сути
+3
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fc_champion
У Мостового есть задатки ложного тренера
+1
0
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Dinamik1
А ложным запасным может быть.Вроде в запасе а его там нет.
0
-2
-2
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ЖУЛИК
Согласен
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