Тебас о деле «Барсы» и Негрейры: «Худшее, что случалось с испанским футболом. Лапорта должен перестать видеть призраков там, где их нет, и помочь расследованию»

призвал президента «Барселоны» помочь расследованию дела о коррупции.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Это худшее, что случалось с испанским футболом за всю его историю.

Становится ясно, что есть клубы, которые пытаются финансово повлиять на решения судей. Будем надеяться, что мы ошибаемся, но судя по всему, все выглядит не очень хорошо.

должен перестать видеть призраков там, где их нет, и помочь расследованию, насколько это возможно», – сказал глава .

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