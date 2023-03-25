Тебас о деле «Барсы» и Негрейры: «Худшее, что случалось с испанским футболом. Лапорта должен перестать видеть призраков там, где их нет, и помочь расследованию»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хавьер Тебас призвал президента «Барселоны» помочь расследованию дела о коррупции.

Напомним, прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

«Это худшее, что случалось с испанским футболом за всю его историю.

Становится ясно, что есть клубы, которые пытаются финансово повлиять на решения судей. Будем надеяться, что мы ошибаемся, но судя по всему, все выглядит не очень хорошо.

Жоан Лапорта должен перестать видеть призраков там, где их нет, и помочь расследованию, насколько это возможно», – сказал глава Ла Лиги.

Тебас плохо спит по ночам из-за дела Негрейры: «Раз «Барса» спокойна, пусть и нас успокоит. Плата за влияние – очень серьезно»

 

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20 комментариев

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Moscwow
Ответ Mypta3uh23
Забавно как глава лиги вместо соблюдения нейтралитета в наглую топит клуб своей лиги, позволяя себе высказывания пока суд не вынес своего решения
Ну прям так топит, что не делает вообще ничего. Клуб как ни в чем не бывало продолжает выступления, как будто не он 20 лет платил судьям
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Mr@k
каких ещё призраков? в Ведьмака переиграл что ли?
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ХавиГави_Паратрупер
Ну зато Тебас своими истеричными и "беспристрастными" криками 24/7 очень помогает расследованию. Такая помощь даже название имеет-"давление на суд", осталось только приговаривать в конце каждого перла "Хала Мадрид"🤓
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Headly
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Так она уже которую неделю ноет. Скоро начнёт умолять, чтоб Лапорта и Ко оговорили себя и снесли Камп Ноу🤓
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Dark_Darkin
Ответ Headly
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инок
Будь у следствия реальные доказательства уже давно бы все опубликовали, а так все истерят, а по факту вообще ничего нет...
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Headly
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falkao2013
2 дня не было новостей о Негрейре. Тебас решил напомнить)
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Alexlagodny
Худшее для испанского футбола, это Тебас, корчащий из себя праведника.
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Роман
Лапорта ему сейчас ответит. Напечатает снова свой замысловатый твит.
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Mypta3uh23
Забавно как глава лиги вместо соблюдения нейтралитета в наглую топит клуб своей лиги, позволяя себе высказывания пока суд не вынес своего решения
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ARIGAMI ARIGAMI
Справедливость – должна восторжествовать.
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Wasilij Petrow
"перестать видеть призраков" - одесский говорок Тебаса впечатляет.
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DolJun
помочь расследованию? тебас в своем уме? лапорта должен помочь судьям себя арестовать?)
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Silent Mode
Ответ Дядя ТУРА
ну да. покупать судей и тратить больше чем можешь себе позволить. виноват тебас
Согласен, ужас. Но такого ведь в испанском футболе ещё не было: подкуп судей Барселоной не доказан…
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Совесть Черданцева
Ответ белошип
Бчк худшее что случилось с футболом Столько судейских скандалов связано с этим бестрофейным середняком,никогда не отмоются от этих позоров)
Что Шарикова на аву не поставил? Было бы реалистично
+4
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белошип
Бчк худшее что случилось с футболом
Столько судейских скандалов связано с этим бестрофейным середняком,никогда не отмоются от этих позоров)
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Real Madrid l
Что-то они воду мутят, мне кажется, Барса не единственный клуб, который занимается этими платежами.
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Дядя ТУРА
Ответ Silent Mode
Худшее, что случалось с испанским футболом - сам Тебас
ну да. покупать судей и тратить больше чем можешь себе позволить. виноват тебас
+4
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Сижу на факсах Барселоны
Тебас это позорище. Он единолично может угробить весь футбол Испании
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Silent Mode
Худшее, что случалось с испанским футболом - сам Тебас
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