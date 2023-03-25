Капелло о «Барселоне» и деле Негрейры: «Нельзя платить арбитрам, это коррупция. Делаешь это – должен ответить»

Теги Ювентус Барселона Фабио Капелло серия А Италия Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Фабио Капелло думает, что «Барселона» может поплатиться за сотрудничество с Хосе Негрейрой.

УЕФА ведет разбирательство в связи с возможной коррупцией из-за переводов, которые каталонцы делали в адрес вице-президента Технического судейского комитета Королевской федерации футбола Испании.

«Подобные вещи... У нас было кальчополи, я выиграл два титула [во главе «Ювентуса»], у нас была самая сильная команда в Италии, но их у нас отобрали.

Судьи должны одинаково относиться ко всем. Если ты платишь, то чего-то от них хочешь. Все просто, не так ли? Нельзя допускать, что судья получает деньги, он должен быть беспристрастен.

Нельзя платить арбитрам – это коррупция. Если вы это делаете, вы должны за это ответить. Я не знаю законов, но тот, кто коррумпирован, должен ответить», – сказал бывший главный тренер «Реала».

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

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30 комментариев

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maloy_football@mail.ru
Ответ Роман
Реал вдвойне велик раз мог противостоять 20 лет БЧК + судейкам.
Вдвойне , ты когда болел 0:5 глянь унижение , у вас уже президент Ла лиги( Реала) сидит ! И мы вас с составом слабым сильным , громим ты о чем очухайся))) короли ЛЧ вот вас кстати первых надо проверить))
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Максим Маишев
Сказал тот, кто тренировал ювентус во время "кальчопполи".
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Mr. Voronoi
Да только то, что те же Суарес и Неймар в каждом матче от каждого дуновения падали как подстрелянные, уже вызывает недоумение, почему они ни разу не были удалены - раз симуляция, два симуляция - и всё, две жк.
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& Co1366
Ответ three hundred bucks
А в чем там неразбериха? этож как надо не разобраться, чтобы годами подогревать чиновника из судейского комитета?
А кто разобрался? Где решение, постановление, вердикт ...?
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Подкат Пенальтьевич
Капелло всегда тупицей был
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Олег Петров
Ответ Эркинбек Апаканов
Да ты что, сейчас истинные болельщики бчк объяснят Капелло , что он ничего не понимает в футболе.)
Истинные болельщики барселоны ничего никому не объясняют. Они болели и будут болеть за барселону. От одного-двух периодов под руководством нечистой управленческой кампании наша любовь к Барселоне не исчезнет. Всё, что мы пишем, чтобы такие обиженки, вроде тебя, дождались решения суда и писали тут по фактам.а так вы очередной раз доказывает, что вам пофиг (скандал с коррупцией или что-то другое) вам лишь бы пукнуть в сторону барсы. Адекватные фаны барсы прекрасно понимают серьёзность проблемы и примут любое решение и наказание суда. А вот такие как ты, сможете ли вы в случае победы барсы в суде, зайти сюда и принести свои извинения? Сомневаюсь 🙃💩
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1Umar Abdurahmanov
Ответ белошип
Капелло красавчик,все правильно сказал Бчк-кабинет всю свою жалкую историю платила судьям, и только благодаря ручным свисткам о ней узнал весь мир Но теперь пришло время ответить за свои грязные делишки Сегунда и лишение всех купленных титулов меня устроит)
Как ты скажешь, так и сделаем. Ты это, дай знать, если ещё что-то захочешь. Любой твой каприз 🤝🙂
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three hundred bucks
Ответ Ramin Mamedov
платить арбитрам - да, коррупция ну так Барса и не платила арбитрам, а главе судейского коммитита за какую то там работу сам судьи деньги не получали, что и говорила сами судьи а в то, что глава судейского коммитета просил судей по особенному судить именно барсу - верится очень слабо, особенно учитывая то, что по факту судейских ошибок в пользу Барсы было не больше чем в пользу Реала..
конфликт интересов - слышал про такое?
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three hundred bucks
Ответ & Co1366
Ещё один влез в эту неразбериху. Видать, мало кто равнодушен к этой теме.
А в чем там неразбериха? этож как надо не разобраться, чтобы годами подогревать чиновника из судейского комитета?
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John Brown
Ответ Parce
Там Реал в 2009 году к себе судью на работу устроил) https://m.sports.ru/football/32053308.html?
бывший арбитр и вице президент судей, разница есть?? и о том что реал подписал арбитра все сразу знали когда о Негрейре за 20 лет никто ни слова не сказал...клоуны а не клуб. У Барсе даже президента за последний лет 20 или больше небыло президента чтобы не отсидел или как минимум в большой скандал влипнуть ... это доказывает что Барса не клуб в цирк.
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maloy_football@mail.ru
Ответ maloy_football@mail.ru
Комментарий удален модератором
Чушки у вас судьи в прямую с пакетом вашей эмблемы позорной с матчей уезжали , что то никто это не рассматривал !
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Виталий Ан
Фанаты Барселоны, вы не адекватны!))
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Ramin Mamedov
платить арбитрам - да, коррупция
ну так Барса и не платила арбитрам, а главе судейского коммитита за какую то там работу
сам судьи деньги не получали, что и говорила сами судьи
а в то, что глава судейского коммитета просил судей по особенному судить именно барсу - верится очень слабо, особенно учитывая то, что по факту судейских ошибок в пользу Барсы было не больше чем в пользу Реала..
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maloy_football@mail.ru
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Капелло красавец в 2007 нагнул блуд и даже Негрейра не помог, хотя очень старался, помните, как Месси засчитали гол рукой в кульминационном матче?
А помнишь как удалили Видаля с мюнхеном и забили с офсайдов???
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Vitalij berko
Реалу тоже прилетит . Сперва ювентус , теперь барса
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maloy_football@mail.ru
Ответ Роман
Реал вдвойне велик раз мог противостоять 20 лет БЧК + судейкам.
Где велик ты посмотри всегда против Барсы Унижение и там причем судьи нас топили)))
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maloy_football@mail.ru
Ответ белошип
Капелло красавчик,все правильно сказал Бчк-кабинет всю свою жалкую историю платила судьям, и только благодаря ручным свисткам о ней узнал весь мир Но теперь пришло время ответить за свои грязные делишки Сегунда и лишение всех купленных титулов меня устроит)
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Виталий Ан
Ответ Parce
Там Реал в 2009 году к себе судью на работу устроил) https://m.sports.ru/football/32053308.html?
Так написано ведь бывшего судью!
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v@mpir
Правильно. Нельзя им платить. Пусть бесплатно бегают.
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Raul14
Ответ DolJun
ну и в чем он не прав? расформировать фк мем, а чави отправить обратно, тренировать роналду.
Уахахах🤣🤣
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Raul14
спотифой-цирк заслуживает расформирования и ничего другого))
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Роман
Реал вдвойне велик раз мог противостоять 20 лет БЧК + судейкам.
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Alexander Prime
Вопрос, я до решения суда конечно не утверждаю. но почему нет ни одной статьи про шантаж клуба? Не перекинешь деньги мы вас просто утопим...
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Оливер Кан удаляет Роберту
Капелло красавец в 2007 нагнул блуд и даже Негрейра не помог, хотя очень старался, помните, как Месси засчитали гол рукой в кульминационном матче?
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DolJun
ну и в чем он не прав? расформировать фк мем, а чави отправить обратно, тренировать роналду.
+3
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