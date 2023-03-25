Капелло о «Барселоне» и деле Негрейры: «Нельзя платить арбитрам, это коррупция. Делаешь это – должен ответить»

думает, что « » может поплатиться за сотрудничество с .

УЕФА ведет разбирательство в связи с возможной коррупцией из-за переводов, которые каталонцы делали в адрес вице-президента Технического судейского комитета Королевской федерации футбола .

«Подобные вещи... У нас было кальчополи, я выиграл два титула [во главе « »], у нас была самая сильная команда в Италии, но их у нас отобрали.

Судьи должны одинаково относиться ко всем. Если ты платишь, то чего-то от них хочешь. Все просто, не так ли? Нельзя допускать, что судья получает деньги, он должен быть беспристрастен.

Нельзя платить арбитрам – это коррупция. Если вы это делаете, вы должны за это ответить. Я не знаю законов, но тот, кто коррумпирован, должен ответить», – сказал бывший главный тренер «Реала».

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?