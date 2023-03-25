Лука Модрич: «Роналду – уникальный игрок, его достижения феноменальны. Рад, что мы играли вместе»

назвал уникальным игроком.

«Роналду – уникальный игрок. Я рад, что мы играли вместе. Все эти его достижения просто феноменальны. Это то, перед чем стоит снять шляпу. Сыграем ли мы вместе еще раз? Я не знаю, что еще сказать. Все спрашивают меня об этом, и мне уже надоело одинаково отвечать.

Вы знаете, какое у меня желание. Надеюсь, оно сбудется. Я хочу остаться в «Реале». Остальное – спекуляции и писанина. Я знаю, что вы должны что-то писать и публиковать информацию.

Я не могу на это повлиять, но то, что я повторял сотни раз и повторяю сейчас: я надеюсь остаться в « », – сказал хорват.