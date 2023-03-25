Лука Модрич: «Роналду – уникальный игрок, его достижения феноменальны. Рад, что мы играли вместе»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лука Модрич назвал Криштиану Роналду уникальным игроком.

«Роналду – уникальный игрок. Я рад, что мы играли вместе. Все эти его достижения просто феноменальны. Это то, перед чем стоит снять шляпу. Сыграем ли мы вместе еще раз? Я не знаю, что еще сказать. Все спрашивают меня об этом, и мне уже надоело одинаково отвечать.

Вы знаете, какое у меня желание. Надеюсь, оно сбудется. Я хочу остаться в «Реале». Остальное – спекуляции и писанина. Я знаю, что вы должны что-то писать и публиковать информацию.

Я не могу на это повлиять, но то, что я повторял сотни раз и повторяю сейчас: я надеюсь остаться в «Реале», – сказал хорват.

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22 комментария

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Дворовый футболист
Ответ MADRiD_00
Найдите мне из нынешней молодежи игрока, который уже выиграл ЗМ. Ведь Роналду и Месси выиграли эту награду в свои 22 и 20.
Да какой ЗМ? Он себя уже давно исчерпал. Несерьезная награда, я тебя умоляю

Холланд и Мбаппе
Как раз раз в 20 лет
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Дмитрий Гудков
Ответ Alexandr Sokolov
такого числа не существует в природе
Столько сколько он забил?
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Дмитрий Гудков
Ответ Artem Piatkov
Opta
Есть реально такая статистика? Так а что она показывает, это как ассист? Я всегда об этом думал просто, что в целом это можно интерпретировать как ассист
+1
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Artem Piatkov
Ответ Oleg
Ну ты же понимаешь что 291 это не официально?)
Трансфермаркт даёт 268 - более объективная цифра
0
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Виталий Ан
Ответ Artem Piatkov
Рекорды Роналду и вправду уникальны: 1) 830 голов за карьеру (лучший бомбардир в истории) 2) 236 чистых ассистов и 291 с учётом штанг, отскоков от вратарей (один из лучших показателей в 21 веке) 3) 141+49 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент турнира) 4) 14+9 на Чемпионатах Европы (также лучший бомбардир и ассистент) 5 ЛЧ, 5 ЗМ, 4 ЗБ в Чемпионатах, 7 ЗБ ЛЧ, 1 ЗБ ЧЕ 8 раз признавался игроком года в Англии, Испании и Италии
5). 120 голов за сборную.
+8
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+8
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Opta
Ну ты же понимаешь что 291 это не официально?)
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-1
-1
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Контракт с Реалом закончился в 2018 году, а игроки всё продолжают положительно высказываться о Роналду Оказывается, врали нам GuruFutbola, RigoberCHmong и AF007 что там был пунктик "хвалить Роналду"
Пункт называть его лучшим, а хвалить они могут кого угодно.
Модрич, Рамос, Каземиро, Карвахаль и тд уже назвали Месси величайшим.
+1
-5
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Artem Piatkov
Ответ Oleg
291 с учетом штанг на трансфермаркт что ли взял?)
Opta
0
-1
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MADRiD_00
Ответ KING_OF_RUSSIA
Какие 100 лет, раз в 20 лет спокойно
Найдите мне из нынешней молодежи игрока, который уже выиграл ЗМ.

Ведь Роналду и Месси выиграли эту награду в свои 22 и 20.
+2
0
+2
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
Рекорды Роналду и вправду уникальны: 1) 830 голов за карьеру (лучший бомбардир в истории) 2) 236 чистых ассистов и 291 с учётом штанг, отскоков от вратарей (один из лучших показателей в 21 веке) 3) 141+49 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент турнира) 4) 14+9 на Чемпионатах Европы (также лучший бомбардир и ассистент) 5 ЛЧ, 5 ЗМ, 4 ЗБ в Чемпионатах, 7 ЗБ ЛЧ, 1 ЗБ ЧЕ 8 раз признавался игроком года в Англии, Испании и Италии
291 с учетом штанг на трансфермаркт что ли взял?)
+2
-3
-1
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Alexandr Sokolov
Ответ Дмитрий Гудков
Сколько? Есть официальная статистика?
такого числа не существует в природе
0
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Дмитрий Гудков
Ответ Alexandr Sokolov
сколько таких вот глупых... ну а почему тогда только он столько забил? что сложного стоять в штрафной или ждать отскок, м?
Сколько? Есть официальная статистика?
+1
-4
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Alexandr Sokolov
Ответ Дмитрий Гудков
С учётом штанг и отскоков? То есть если он не переиграл вратаря или попал в каркас и после этого забили, это ассист? А если он на поле не вышел и забили- это тоже ассист?
сколько таких вот глупых... ну а почему тогда только он столько забил? что сложного стоять в штрафной или ждать отскок, м?
+4
-3
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KING_OF_RUSSIA
Ответ MADRiD_00
Роналду и Месси, две живые легенды футбола. Думаю такие игроки будут раз в 100 лет.
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0
-9
-9
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Дмитрий Гудков
Ответ Artem Piatkov
Рекорды Роналду и вправду уникальны: 1) 830 голов за карьеру (лучший бомбардир в истории) 2) 236 чистых ассистов и 291 с учётом штанг, отскоков от вратарей (один из лучших показателей в 21 веке) 3) 141+49 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент турнира) 4) 14+9 на Чемпионатах Европы (также лучший бомбардир и ассистент) 5 ЛЧ, 5 ЗМ, 4 ЗБ в Чемпионатах, 7 ЗБ ЛЧ, 1 ЗБ ЧЕ 8 раз признавался игроком года в Англии, Испании и Италии
С учётом штанг и отскоков? То есть если он не переиграл вратаря или попал в каркас и после этого забили, это ассист?
А если он на поле не вышел и забили- это тоже ассист?
+3
-8
-5
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ZamoRano
Достаточно сказать, что Роналду это единственный игрок маню со времён Шарля де Голля и ввода советских войск в Чехословакию, кто получил золотой мяч😀
+6
-7
-1
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MADRiD_00
Роналду и Месси, две живые легенды футбола. Думаю такие игроки будут раз в 100 лет.
+21
-1
+20
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Artem Piatkov
Рекорды Роналду и вправду уникальны:

1) 830 голов за карьеру (лучший бомбардир в истории)
2) 236 чистых ассистов и 291 с учётом штанг, отскоков от вратарей (один из лучших показателей в 21 веке)
3) 141+49 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент турнира)
4) 14+9 на Чемпионатах Европы (также лучший бомбардир и ассистент)

5 ЛЧ, 5 ЗМ, 4 ЗБ в Чемпионатах, 7 ЗБ ЛЧ, 1 ЗБ ЧЕ
8 раз признавался игроком года в Англии, Испании и Италии
+31
-8
+23
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& Co1366
Подлил масла в огонь.
0
-1
-1
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Raul14
у персофанов рыгалду праздник 🤣
+4
-5
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QWertY
Если Кришти уникальный игрок, то я даже боюсь охарактеризовать Модрича, который и в 37 лет один из лучших полузащитников мира. И это с телом старушки, а не киборга)
+5
-6
-1
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Artem Piatkov
Контракт с Реалом закончился в 2018 году, а игроки всё продолжают положительно высказываться о Роналду

Оказывается, врали нам GuruFutbola, RigoberCHmong и AF007 что там был пунктик "хвалить Роналду"
+15
-8
+7
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