Лука Модрич: «Роналду – уникальный игрок, его достижения феноменальны. Рад, что мы играли вместе»
Лука Модрич назвал Криштиану Роналду уникальным игроком.
«Роналду – уникальный игрок. Я рад, что мы играли вместе. Все эти его достижения просто феноменальны. Это то, перед чем стоит снять шляпу. Сыграем ли мы вместе еще раз? Я не знаю, что еще сказать. Все спрашивают меня об этом, и мне уже надоело одинаково отвечать.
Вы знаете, какое у меня желание. Надеюсь, оно сбудется. Я хочу остаться в «Реале». Остальное – спекуляции и писанина. Я знаю, что вы должны что-то писать и публиковать информацию.
Я не могу на это повлиять, но то, что я повторял сотни раз и повторяю сейчас: я надеюсь остаться в «Реале», – сказал хорват.
Холланд и Мбаппе
Как раз раз в 20 лет
Модрич, Рамос, Каземиро, Карвахаль и тд уже назвали Месси величайшим.
Ведь Роналду и Месси выиграли эту награду в свои 22 и 20.
А если он на поле не вышел и забили- это тоже ассист?
1) 830 голов за карьеру (лучший бомбардир в истории)
2) 236 чистых ассистов и 291 с учётом штанг, отскоков от вратарей (один из лучших показателей в 21 веке)
3) 141+49 в ЛЧ (лучший бомбардир и ассистент турнира)
4) 14+9 на Чемпионатах Европы (также лучший бомбардир и ассистент)
5 ЛЧ, 5 ЗМ, 4 ЗБ в Чемпионатах, 7 ЗБ ЛЧ, 1 ЗБ ЧЕ
8 раз признавался игроком года в Англии, Испании и Италии
Оказывается, врали нам GuruFutbola, RigoberCHmong и AF007 что там был пунктик "хвалить Роналду"