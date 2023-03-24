Роналду подписал с «Юве» тайное соглашение о выплате 19,9 млн евро в 2021-м – так говорили боссы клуба в переписке

Боссы «Ювентуса» обсуждали, что подписал тайное соглашение о зарплате.

Ранее сообщалось, что туринцы все еще должны Роналду 19,9 миллиона евро в рамках секретного соглашения.

Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Ранее появлялась информация, что, несмотря на договоренность, документ о зарплате португальца был подписан только бывшим директором « » Фабио Паратичи, но подписи Криштиану на нем нет.

В рамках продолжающегося расследования прокуратуры о финансовых махинациях «бьянконери» были изучены переговоры босса клуба о соглашении с Роналду.

20 апреля 2021 года глава юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио написал в месенджере: «Первый, кто готов подписать, – Криштиану».

Через три дня, 23 апреля, секретарь клуба Паоло Морганти написал в том же групповом чате: «Криштиану подписал. У него есть копии всех документов». «Хорошо!» – ответил тогдашний спортивный директор «Ювентуса» .

Прокуратура считает, что речь в этой беседе идет именно о тайном соглашении с Роналду на 19,9 млн евро.