Роналду подписал с «Юве» тайное соглашение о выплате 19,9 млн евро в 2021-м – так говорили боссы клуба в переписке

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Федерико Керубини Футбол

Боссы «Ювентуса» обсуждали, что Криштиану Роналду подписал тайное соглашение о зарплате.

Ранее сообщалось, что туринцы все еще должны Роналду 19,9 миллиона евро в рамках секретного соглашения.

Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Ранее появлялась информация, что, несмотря на договоренность, документ о зарплате португальца был подписан только бывшим директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, но подписи Криштиану на нем нет.

В рамках продолжающегося расследования прокуратуры о финансовых махинациях «бьянконери» были изучены переговоры босса клуба о соглашении с Роналду.

20 апреля 2021 года глава юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио написал в месенджере: «Первый, кто готов подписать, – Криштиану».

Через три дня, 23 апреля, секретарь клуба Паоло Морганти написал в том же групповом чате: «Криштиану подписал. У него есть копии всех документов». «Хорошо!» – ответил тогдашний спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини.

Прокуратура считает, что речь в этой беседе идет именно о тайном соглашении с Роналду на 19,9 млн евро.

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25 комментариев

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Геннадий Тимченко
два месяца назад писали про 19.6... теперь уже 19.9🤣
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l1973
Что подписал, зачем, почему? ХЗ. Может договор кредитный 😁
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Andrey Kulchitsky
Ответ ZamoRano
ПСЖ 2020 - вторая команда мира ПСЖ 2023 - 30 команда мира Эффект предголевика.
итого -28 позиций для клуба с Месси и -35 с Роналду. вы считаете Роналду хуже футболистом, да?
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Заяцволк
Не пойму, почему не отдать ему Погбу и Кина в рабство, ну там ремонт в новом доме делали бы, или пыль с тачек протирали, или может они там ещё что умеют, наряды жены примерять например, и т.п.
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ZamoRano
Ответ AF007
Юве 2018 - четвертая-пятая команда мира Юве 2021 - сороковая команда мира Эффект риштиану
ПСЖ 2020 - вторая команда мира
ПСЖ 2023 - 30 команда мира

Эффект предголевика.
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Игорь Климов
Ответ benjamin92
Роналду посадят в женскую тюрьму?
К волосатым его нужно)
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на войне как на войне
Покажите документ и болтайте дальше
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на войне как на войне
Ответ benjamin92
Роналду посадят в женскую тюрьму?
Нет, ибо ты там уже сидишь
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Gelious
Ответ Пирс Морган
Ну что там, фанаты ботокса, есть что сказать?
Да, что Барселоне пора в Секунду))))00
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Буратино55
Ответ d.xoxlov
Говорят, полагают, предполагают. Документ хоть один бы нормальный нашли. А то всё фантики какие-то раскладывают: то листок у Паратичи исписанный отняли, то теперь вот переписка. Такую переписку на коленке можно за пять минут накидать.
Согласен. Подписи нет? Нет. Разговор окончен
+4
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Пирс Морган
Ну что там, фанаты ботокса, есть что сказать?
+1
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Игорь Климов
Ответ Nasyranaldu krish
При этом подставляет напарников по команде! Те дружно согласились в период ковид на сниженте а тут бац 19,9 млн ! аппетитная деваха
Да, этот Португалец7 только на публику "благородный", а на самом деле завистливый и алчный тип.
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d.xoxlov
Говорят, полагают, предполагают. Документ хоть один бы нормальный нашли. А то всё фантики какие-то раскладывают: то листок у Паратичи исписанный отняли, то теперь вот переписка. Такую переписку на коленке можно за пять минут накидать.
+22
-5
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Игорь Климов
Вот и вскрылась вся сущность и этого Кринжа7, а ведь у него уже есть условный срок.
+2
-4
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AF007
Юве 2018 - четвертая-пятая команда мира

Юве 2021 - сороковая команда мира

Эффект риштиану
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Nasyranaldu krish
Ответ А. Мостовой
19 миллионов это меньшее из того что заслуживает Роналду. Кроме того он большую часть отдает на благотворительность и помогает детям, а не покупает золотые айфоны миллионерам как Месси.
При этом подставляет напарников по команде! Те дружно согласились в период ковид на сниженте а тут бац 19,9 млн ! аппетитная деваха
+10
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benjamin92
Роналду посадят в женскую тюрьму?
+14
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Gagarin Party
зашел в комменты, а они все скрыты. Такое ощущение, что все фанатики хасбика просто сидят и ждут любую новость о Роналду, обновляя каждую секунду ленту😂
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Oleg
Ответ А. Мостовой
19 миллионов это меньшее из того что заслуживает Роналду. Кроме того он большую часть отдает на благотворительность и помогает детям, а не покупает золотые айфоны миллионерам как Месси.
Месси же конечно не отдает на благотворительность?)))
Больницы для детей с серьезными заболеваниями не строит, программу по незрячим детям не финансирует и тд.

Фанаты бездаря из аль насры живут в каком то своем выдуманном мире.
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Барсик Юрана
Ответ pit4er
Снять с Роналду 15 голов
15 пенальти... он не переживёт
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Барсик Юрана
Лишить всех трофеев и инди-наград уголовника!!
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pit4er
Снять с Роналду 15 голов
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Барсик Юрана
Это высшая мера наказания должна быть
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nobrainnopain
Отличная Суперлига получится из неполживых клубов: Барса, Юве, Реал… 😏
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А. Мостовой
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