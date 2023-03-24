Роналду подписал с «Юве» тайное соглашение о выплате 19,9 млн евро в 2021-м – так говорили боссы клуба в переписке
Боссы «Ювентуса» обсуждали, что Криштиану Роналду подписал тайное соглашение о зарплате.
Ранее сообщалось, что туринцы все еще должны Роналду 19,9 миллиона евро в рамках секретного соглашения.
Речь идет о соглашении, которое «Юве» заключил с некоторыми футболистами в период ковида. Те согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.
Ранее появлялась информация, что, несмотря на договоренность, документ о зарплате португальца был подписан только бывшим директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, но подписи Криштиану на нем нет.
В рамках продолжающегося расследования прокуратуры о финансовых махинациях «бьянконери» были изучены переговоры босса клуба о соглашении с Роналду.
20 апреля 2021 года глава юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио написал в месенджере: «Первый, кто готов подписать, – Криштиану».
Через три дня, 23 апреля, секретарь клуба Паоло Морганти написал в том же групповом чате: «Криштиану подписал. У него есть копии всех документов». «Хорошо!» – ответил тогдашний спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини.
Прокуратура считает, что речь в этой беседе идет именно о тайном соглашении с Роналду на 19,9 млн евро.
ПСЖ 2023 - 30 команда мира
Эффект предголевика.
Юве 2021 - сороковая команда мира
Эффект риштиану
Больницы для детей с серьезными заболеваниями не строит, программу по незрячим детям не финансирует и тд.
Фанаты бездаря из аль насры живут в каком то своем выдуманном мире.