Роналду отказался отвечать на вопросы репортера телеканала CMTV. Ассоциация спортивных журналистов осудила Криштиану: «Такое отношение неправильно. Пресс-конференция открыта для всех»
Криштиану Роналду отказался отвечать на вопросы журналиста CMTV на пресс-конференции.
38-летний форвард сообщил журналисту португальского телеканала CMTV через Федерацию футбола Португалии, что не будет отвечать на его вопросы на пресс-конференции перед матчем сборной Португалии с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024.
Ассоциация спортивных журналистов (CNID) выступила с заявлением по этому поводу.
«Ассоциация спортивных журналистов узнала, что Криштиану Роналду сообщил через Федерацию футбола Португалии перед началом вчерашней пресс-конференции, что не будет отвечать на вопросы присутствующего там журналиста CMTV. Эта информация была передана самому журналисту незадолго до начала мероприятия.
CNID, зная, что это происходит не в первый раз, понимает, что такое отношение неправильно и бессмысленно. Пресс-конференция по определению открыта для всех журналистов, и каждый имеет возможность задать хотя бы один вопрос.
Сборная Португалии не является исключением. Хотя бы потому, что в сборной наступает новый период, было бы неплохо начать все с чистого листа. Призываем вовлеченные стороны достичь взаимопонимания. Готовы помочь с этим решением», – говорится в заявлении ассоциации.
Вопрос был примерно таким: Рюналду как вам играть в топ 1 лига мира СА.
Это вы тут как бабки у подъезда любой слух про футболиста разгоняете и у вас всё черно-белое - Рон плохой, бяка, какашка, Месси - святой, позолченный, ангелочек.
Мне вообще смешно с такими как ты даже спорить, уровень детей))
Любому нормальному человеку очевидно, что у них прросто разные характеры, но Рон не ест детей на завтрак (за 20 лет карьеры что-то нет плохих историй о нём), а Месси не спасает детей из пожара. Это обыкновенные люди с разными характерами, а поносить людей за какую-то повседневную банальщину - это удел бабок у подъезда, но обычно почему-то этим страдают мессиглоры, которые караулят любую новость про криша, чтобы вылить свой ушат с помоями))
ботокс: https://i.vimeocdn.com/portrait/23883065_640x640
2016 год