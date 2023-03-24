Роналду отказался отвечать на вопросы репортера телеканала CMTV. Ассоциация спортивных журналистов осудила Криштиану: «Такое отношение неправильно. Пресс-конференция открыта для всех»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Федерация футбола Португалии Футбол

Криштиану Роналду отказался отвечать на вопросы журналиста CMTV на пресс-конференции.

38-летний форвард сообщил журналисту португальского телеканала CMTV через Федерацию футбола Португалии, что не будет отвечать на его вопросы на пресс-конференции перед матчем сборной Португалии с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024.

Ассоциация спортивных журналистов (CNID) выступила с заявлением по этому поводу.

«Ассоциация спортивных журналистов узнала, что Криштиану Роналду сообщил через Федерацию футбола Португалии перед началом вчерашней пресс-конференции, что не будет отвечать на вопросы присутствующего там журналиста CMTV. Эта информация была передана самому журналисту незадолго до начала мероприятия.

CNID, зная, что это происходит не в первый раз, понимает, что такое отношение неправильно и бессмысленно. Пресс-конференция по определению открыта для всех журналистов, и каждый имеет возможность задать хотя бы один вопрос.

Сборная Португалии не является исключением. Хотя бы потому, что в сборной наступает новый период, было бы неплохо начать все с чистого листа. Призываем вовлеченные стороны достичь взаимопонимания. Готовы помочь с этим решением», – говорится в заявлении ассоциации.

 

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19 комментариев

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VERBLYUD
Походу репортер собирался задавать адекватные вопросы, поэтому и Кринж отказался отвечать)))
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Айлин 1990
Ответ АРХАТ
"Криштиану Роналду отобрал у журналиста микрофон и кинул в озеро. Это видео успел заснять португальский телеканал CMTV"))) 2016 год
Тоже смотрел это видео. Это точно те журналисты были???
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Айлин 1990
Он наверное узнал о том что они хотят спросить у него.
Вопрос был примерно таким: Рюналду как вам играть в топ 1 лига мира СА.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Ришад Хайруллин
да да не реагирует он,если Рона оправдываешь
Оправдывать Рона и поливать помоями Месси за такую мелочь это по-твоему одно и тоже? 🤦‍♂️🤡🤡
Это вы тут как бабки у подъезда любой слух про футболиста разгоняете и у вас всё черно-белое - Рон плохой, бяка, какашка, Месси - святой, позолченный, ангелочек.
Мне вообще смешно с такими как ты даже спорить, уровень детей))
Любому нормальному человеку очевидно, что у них прросто разные характеры, но Рон не ест детей на завтрак (за 20 лет карьеры что-то нет плохих историй о нём), а Месси не спасает детей из пожара. Это обыкновенные люди с разными характерами, а поносить людей за какую-то повседневную банальщину - это удел бабок у подъезда, но обычно почему-то этим страдают мессиглоры, которые караулят любую новость про криша, чтобы вылить свой ушат с помоями))
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Полуэктов Пётр
Ответ KING_OF_RUSSIA
Т.е. по мнению журналюг они имеют права задать вопрос, а Криш не имеет права не отвечать)) Замечательная логика)
Он вполне может выслушать вопрос от какого-нибудь мерзкого издания, подумать секунд 5, ответить многозначительно: "Гладиолус". После чего перейти к другим вопросам. И нельзя будет докапаться, ведь на вопросы журналистов нет правильного ответа.
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Лёха Жданчик
Обиженных в седалищные места роскомнадзорят
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AF007
Репортер: кто по вашему мнению выиграет Золотой Мяч в этом году?

ботокс: https://i.vimeocdn.com/portrait/23883065_640x640
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Ришад Хайруллин
Ответ KING_OF_RUSSIA
я на такую хрень вообще не реагирую. единственное, что меня веселит - как люди обеляют месси в любых ситуациях. если бы они испытали такое отношение в своей жизни, то явно бы взвыли))
да да не реагирует он,если Рона оправдываешь
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mr kovalsky
Ответ Игорь Климов
Она обиделась на журналистов которые не считают её лучшей)
Вот вроде бы взрослый чувак, а пишет «ее» мужскому роду, чтобы типа обидеть, ты либо реально ребенок, либо просто отстал в развитии в 14
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Рамзан Нальгиев
Ответ KING_OF_RUSSIA
я на такую хрень вообще не реагирую. единственное, что меня веселит - как люди обеляют месси в любых ситуациях. если бы они испытали такое отношение в своей жизни, то явно бы взвыли))
если такой ответ, реагируешь.
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Российский пользователь
насколько помню этот канал CMTV помоями поливал сборную, вот от капитана ответка, чему тут удивляться
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АРХАТ
"Криштиану Роналду отобрал у журналиста микрофон и кинул в озеро. Это видео успел заснять португальский телеканал CMTV")))
2016 год
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Ришад Хайруллин
сделай такое Месси такие как ты бы сразу начали Месси хейтить
я на такую хрень вообще не реагирую. единственное, что меня веселит - как люди обеляют месси в любых ситуациях. если бы они испытали такое отношение в своей жизни, то явно бы взвыли))
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Игорь Климов
Она обиделась на журналистов которые не считают её лучшей)
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Sevuska
Фамилия этого журналиста- Ригоберу, и у него всегда очень провокационные вопросы к Роналду 😎
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avcgloronalduMU
все вопросы к его секретарю - Моргану
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Ришад Хайруллин
Ответ KING_OF_RUSSIA
Т.е. по мнению журналюг они имеют права задать вопрос, а Криш не имеет права не отвечать)) Замечательная логика)
сделай такое Месси такие как ты бы сразу начали Месси хейтить
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Arsenii Cherkasov
В чем проблема не отвечать на тупые вопросы????
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KING_OF_RUSSIA
Т.е. по мнению журналюг они имеют права задать вопрос, а Криш не имеет права не отвечать)) Замечательная логика)
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