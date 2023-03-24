Роналду отказался отвечать на вопросы репортера телеканала CMTV. Ассоциация спортивных журналистов осудила Криштиану: «Такое отношение неправильно. Пресс-конференция открыта для всех»

отказался отвечать на вопросы журналиста CMTV на пресс-конференции.

38-летний форвард сообщил журналисту португальского телеканала CMTV через Федерацию футбола Португалии, что не будет отвечать на его вопросы на пресс-конференции перед матчем сборной Португалии с (4:0) в квалификации Евро-2024.

Ассоциация спортивных журналистов (CNID) выступила с заявлением по этому поводу.

«Ассоциация спортивных журналистов узнала, что Криштиану Роналду сообщил через Федерацию футбола Португалии перед началом вчерашней пресс-конференции, что не будет отвечать на вопросы присутствующего там журналиста CMTV. Эта информация была передана самому журналисту незадолго до начала мероприятия.

CNID, зная, что это происходит не в первый раз, понимает, что такое отношение неправильно и бессмысленно. Пресс-конференция по определению открыта для всех журналистов, и каждый имеет возможность задать хотя бы один вопрос.

не является исключением. Хотя бы потому, что в сборной наступает новый период, было бы неплохо начать все с чистого листа. Призываем вовлеченные стороны достичь взаимопонимания. Готовы помочь с этим решением», – говорится в заявлении ассоциации.